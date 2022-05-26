В руках України є потужний важіль впливу на Угорщину - нафтопровід "Дружба", - Зеркаль

Угорщина скористалася війною Росії проти України, фактично вдаючись до шантажу Європейського Союзу.

Про це надзвичайний і повноважний посол, радниця міністра енергетики України Олена Зеркаль заявила під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Що стосується Угорщини, то Угорщина скористалася ситуацією, і фактично ми і Європейський Союз надали їй таку можливість", - сказала вона.

"Їхній апетит по фондам Європейського Союзу зростає щодня. І вони вирішили, що в них настав такий зірковий час, коли вони можуть вимагати все, що завгодно, аби тільки не зруйнувати європейську єдність", - обурилася Зеркаль.

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Вона висловила жаль, що Угорщині дозволили це зробити.

"Фактично Європейській комісії довелося вносити зміни до своєї політики і дозволити здійснювати інвестиції, використовувати європейські кошти навіть на побудову нового нафтопроводу, не говорячи вже про переобладнання нафтопереробних заводів", - сказала вона.

"Але це ще не все. Звичайно, вони отримують ще всі кошти, які були заморожені по інших програмах. І це дійсно сумно, тому що в руках України є прекрасний важіль – це нафтопровід "Дружба", - сказала радниця міністра.

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Вона підкреслила, що до Угорщини йде окрема нитка нафтопроводу "Дружба", з якою може "щось статися".

"І, на мій погляд, дуже би доречно було, якби з ним щось сталося (нафтопроводом. - Ред.). Але, знову-таки, це в руках уряду і президента - вирішувати політичні питання, чи дійсно ми хочемо говорити з Орбаном тією мовою, яку він розуміє і яку він нав’язує Європейському Союзу, чи ми ще не готові до цього", - наголосила Зеркаль.