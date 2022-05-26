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В руках України є потужний важіль впливу на Угорщину - нафтопровід "Дружба", - Зеркаль

зеркаль,лана

Угорщина скористалася війною Росії проти України, фактично вдаючись до шантажу Європейського Союзу.

Про це надзвичайний і повноважний посол, радниця міністра енергетики України Олена Зеркаль заявила під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Що стосується Угорщини, то Угорщина скористалася ситуацією, і фактично ми і Європейський Союз надали їй таку можливість", - сказала вона.

"Їхній апетит по фондам Європейського Союзу зростає щодня. І вони вирішили, що в них настав такий зірковий час, коли вони можуть вимагати все, що завгодно, аби тільки не зруйнувати європейську єдність", - обурилася Зеркаль.

Також читайте: Україні слід використати досвід Кувейту для стягнення репарацій з Росії - Зеркаль

Вона висловила жаль, що Угорщині дозволили це зробити.

"Фактично Європейській комісії довелося вносити зміни до своєї політики і дозволити здійснювати інвестиції, використовувати європейські кошти навіть на побудову нового нафтопроводу, не говорячи вже про переобладнання нафтопереробних заводів", - сказала вона.

"Але це ще не все. Звичайно, вони отримують ще всі кошти, які були заморожені по інших програмах. І це дійсно сумно, тому що в руках України є прекрасний важіль – це нафтопровід "Дружба", - сказала радниця міністра.

Дивіться: "Якось не так вони бачать світ", - Зеленський про позицію Угорщини щодо нафти. ВIДЕО

Вона підкреслила, що до Угорщини йде окрема нитка нафтопроводу "Дружба", з якою може "щось статися".

"І, на мій погляд, дуже би доречно було, якби з ним щось сталося (нафтопроводом. - Ред.). Але, знову-таки, це в руках уряду і президента - вирішувати політичні питання, чи дійсно ми хочемо говорити з Орбаном тією мовою, яку він розуміє і яку він нав’язує Європейському Союзу, чи ми ще не готові до цього", - наголосила Зеркаль.

Автор: 

Угорщина (2269) нафта (5498) санкції (11802) нафтопровід (363) Зеркаль Олена (291) Київський безпековий форум (160)


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Топ коментарі
+51
Ну хоча б хтось про це сказав, хоча треба не розмовляти а рґпросто ставити перед фактом - ми перекрили з метою безпеки - ідіть за кораблем там багато нафти
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26.05.2022 09:57
+36
Кацапы перекрыли газ всему западному Донбассу и всем плевать (если не откроют к отопительному сезону, то к его окончанию эта территория вымрет сама по себе от холода), но Дружбу Украина не хочет перекрывать, ведь для ЗЕ венгры люди, а другие - нет. Такие реалии.
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26.05.2022 09:56
+19
Вона досить багато виступає проти війни і дає слушні поради,як СБУ, так і уряду України. Такі анонси повинні тут бути,а не слова людей,далеких від потреб і дій України.
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26.05.2022 10:01
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Кацапы перекрыли газ всему западному Донбассу и всем плевать (если не откроют к отопительному сезону, то к его окончанию эта территория вымрет сама по себе от холода), но Дружбу Украина не хочет перекрывать, ведь для ЗЕ венгры люди, а другие - нет. Такие реалии.
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26.05.2022 09:56 Відповісти
Ну хоча б хтось про це сказав, хоча треба не розмовляти а рґпросто ставити перед фактом - ми перекрили з метою безпеки - ідіть за кораблем там багато нафти
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26.05.2022 09:57 Відповісти
Вона досить багато виступає проти війни і дає слушні поради,як СБУ, так і уряду України. Такі анонси повинні тут бути,а не слова людей,далеких від потреб і дій України.
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26.05.2022 10:01 Відповісти
боюсь щоб за слушні поради Зеркаль не пострадала від того ж уряду та сбу
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26.05.2022 10:30 Відповісти
"боятися глупо", бо якщо боятися буде як у русскіх, дивіться як їх ...ть.
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26.05.2022 11:09 Відповісти
Навіщо перекривати?!! Забули,що йде війна? Російська ракета може потрапити і в трубу!
І не тільки на території України,а й Белорусі!
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26.05.2022 11:17 Відповісти
Я на цензорі багато про цей нафтогін казав, але я хтось, а Дзеркаль симпатична не дурненька дівка коло влади...
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26.05.2022 13:08 Відповісти
я взагалі не розумію, як через Україну може все ще йти транзит москальської жижи і смердючого газу в гейропу??
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26.05.2022 09:57 Відповісти
Дуже просто - Європа "не дасть" нам його перекрити, інакше... Я думаю Ви не хочете залишитися сам-на-сам з орками....
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26.05.2022 10:00 Відповісти
Уяви , сьогодні ми перекрили газові магістраль у Європу , тобто - відключили від газу більшу половину європейських країн . Що завтра станеться . ? А завтра Європа введе санкції Україні , от що .. .
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26.05.2022 10:06 Відповісти
Шашкой хорошо махать в фильмах про козаков-разбойников. 1. По газовым трубам идет газ, который и мы потом покупали у тредеров, но уже на европейских рынках. 2 Трубы магистралтные нам самим нужны, что бы снабжать потребителей уже в Украине. 3. Нефтепровод, и продуктопровод поставляет в Европу( пока) нефтепродукты, котрые Украина у европейских трейдеров и приобретает. 4 То что предлагает Зеркаль-прострелить себе ноги. Завтра ЕС, за семостоятельно закрытый нефиепровод введет санкции против Украины и начнет снимать санкции с РФ. 5 И последнее-где мы бензин будем покупать? В РФ?
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26.05.2022 11:08 Відповісти
Ты читать умеешь, умник?
Кто говорит "закрыть"?
А случитчя может всякое - например оползень склона и повреждение трубы.
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26.05.2022 11:57 Відповісти
То есть мы сейчас спонсируем экономику страны, которая спонсирует экономику рашки.
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26.05.2022 09:58 Відповісти
да - а кацапы спонсируют Украину оплачивая транзит газа и нефти
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26.05.2022 14:14 Відповісти
Нічого з ним цим нафтопроводом не станеться - "козирь" не дозволить!!!
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26.05.2022 09:58 Відповісти
Це хто буде розмовляти жорстко з Орбаном? Дєрьмак ротом Буратінки? Не смішіть мої тапки!
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26.05.2022 10:00 Відповісти
Зеркал не буде балотуватися в президенти?
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26.05.2022 10:00 Відповісти
Ні.
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26.05.2022 10:07 Відповісти
Ближайші 25 років ніхто В Україні не буде балотуватися в президенти, тільки Зеля.
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26.05.2022 10:09 Відповісти
хрена вам лысого - впесду Зелю и его шоблу
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26.05.2022 14:15 Відповісти
жаль. Было пророчество что у нас все будет ОК, когда придет женщина. Вот пусть бы Зеркаль и пошла.
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26.05.2022 20:26 Відповісти
Очень умная дама. Жаль, что ее чмырят постоянно.
Президент из нее получился бы отличный
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27.05.2022 00:10 Відповісти
Все верно. Только кроме мадьярской вони это ничего не даст. По крайней мере, без предварительного анализа последствий. Даже гребанное ***** не рискует уничтожить ГТС Украины
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26.05.2022 10:00 Відповісти
ну да Орбан наверное по географии 2 бала получал никак карту не посмотрит- чтобы включать мосх мало купить нефть надо ее реально- чтобы она к тебе пришла... а она нема... ой Рашисты повредили где то в своей зоне трубопровод топливопровод Дружба ***звучит сие словечко как то цинично.. пусть Орбан с Путиным разбирается..... Вова- а где наша нефть.... а мы Украина каким боком то.. мы жертва...
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26.05.2022 10:01 Відповісти
Наша главная проблема в отношениях с Венгрией - закарпатские венгры, ромы и пенсии, которые Венгрия платит тем, кто получил втихаря венгерское гражданство. В их числе - закарпатские госслужащие, в том числе судьи, прокуроры, депутаты и прочие. Так что не все так просто. Это потенциально еще один Донбасс, если не хуже.
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26.05.2022 10:01 Відповісти
Тому що владі як завжди "не на часі" і " не потрібно розпалювати ворожнечу". Почекаємо, поки інша сторона її розпалить і знищить нас
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26.05.2022 10:06 Відповісти
Все это происходило многие десятки лет открыто, на глазах СБУ и всего мира. Продажность и импотентность всех без исключения украинских президентов не позволили решать эту проблему в интересах Украины. Сегодня «ромы» наводнило всю Европу (и загадили тоже!) от Парижа до Будапешта, но евроидиоты принимают их и сразу же начисляют пособия по украинским паспортам не задаваясь вопросом, что эти чумазые существа давно уже граждане ЕС. А проверить этот факт путём официальных запросов к Венгрии у них не хватает мозгов и совести
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26.05.2022 10:07 Відповісти
Маленькое уточнение: не импотентность президентов, а тупость быдла, за них голосующего. Ну, и воздается теперь по заслугам...
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26.05.2022 11:14 Відповісти
Gheorghe Bandu @C0TUS

https://mobile.twitter.com/C0TUS/status/1529147216295780352 24 мая

Пару тижнів тому Угорщина провела цікаву спецоперацію.
Роми українського Закарпаття з угорськими паспортами були масово закинуті у Чехію, що практично привело до колапсу структур, які опікуються біженцями з України.
Роми окупували вокзали Праги, Острави, Брно.
Нічого не нагадує?
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26.05.2022 10:15 Відповісти
А про територіальні претензії забули? Подивіться на карту Європи 1938 року!
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26.05.2022 10:17 Відповісти
заспокойся, мадяри тільки нити вміють. В Угорщини потішна армія з 30-ма танками і абсолютно без бойового досвіду, одна українська бригада їх на нуль помножить.
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26.05.2022 10:26 Відповісти
ну не знаю, якщо після того що сталося з Донбасом, знайдуться ще дуракі на таке? щоб там не казали але на Закарпатті люди добре живуть, а другий Донбас означає - попрощатися з усім, що добре, а може і з життям.
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26.05.2022 11:11 Відповісти
Тобто ми будемо вимагати, щоб угорці не купували російську нафту, бо інакше перекриємо трубу з російською нафтою. Блискуче
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26.05.2022 10:01 Відповісти
И что тебе не так? ЕС принимает шестой ппкет без *******, и мы им перекрываем вентиль. Чем недоволен?
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26.05.2022 10:04 Відповісти
Саме так і жодна країна ЄС не постраждає,лише ******* !!!)))
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26.05.2022 10:10 Відповісти
Не журися, пакет приймуть разом з угорцями, нікуди вони не дінуться. І автоматично ця труба стане непотрібною. Це не важіль впливу на даний момент. Це могло бути важелем впливу кілька років тому, коли угорці частково блокували наше співробітництво з НАТО.
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26.05.2022 10:15 Відповісти
Нічого вимогати не треба,слід просто припинити транзит!! Обережно,двері зачиняються,наступна зупинка....!!!)))
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26.05.2022 10:05 Відповісти
Неможливо припинити транзіт!!! Україна при забовьязаннях! Є тільки один варіант: аварія... одна, друга, вибачення і т. д. Постійні перебої з подачею нафти і постійні вибачення. Разів 2-3 достатньо.
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26.05.2022 10:21 Відповісти
На Дружбі лише три країни ЄС,дві з яких згодні з ембарго,лишається лише мод'ярщина!! Сінхронно з введеням ембарго Україна припиняє транзит!! Або дійсно ,йде війна і ординсьі дрг пошкодили нафтогін,що поробиш війна!!!)))
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26.05.2022 10:29 Відповісти
Ні, просто треба заявити, що кацапи влаштували диверсію на трубі і перекрити нафтопровід!
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26.05.2022 11:01 Відповісти
Важель є але для того щоб зкористатись ним потрібно комусь яйця мати,але там сметанний омлет!!!!)))
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26.05.2022 10:02 Відповісти
Таких рычагов влияния на зажравшуюся Европу - десятки и сотни. Но для того, чтобы их применить, надо иметь мозги, чтобы понимать эти рычаги и политическую волю
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26.05.2022 10:03 Відповісти
А чому Україна не бере ту нафту як компенсацію?
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26.05.2022 10:03 Відповісти
А що з нею робити? НПЗ знищені...
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26.05.2022 10:17 Відповісти
Коли були вирізки, то "підприємливі" люди знали що робить.
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26.05.2022 10:51 Відповісти
У нас є купа міні-нпз...
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26.05.2022 11:05 Відповісти
Та отож
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26.05.2022 15:02 Відповісти
Важко реалізувати технічно. Нам потім її треба буде комусь продати або десь зберігати. Зараз Україна не має де переробляти нафту. Тож треба просто перекрити кран.
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26.05.2022 10:18 Відповісти
Дружбу уже раз атакували і це було вірно. Перекрийте, це ваша безпека і гарантії. Відповідайте діями на шантаж,а Європа зрозуміє і підтримає. Ось тільки Вітренко на гроші чекає
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26.05.2022 10:03 Відповісти
Я **** с Европы.
Урсула заявила, что если Европа перестанет покупать у Рашки нефть, то те дороже станут продавать в Азию, и больше денег у Путина будет на войну с нами.
Поэтому нужно пересмотреть санкции в отношении запрета на покупку нефти.
Они там вообще охренели? Израиль запретил немцам поставлять снаряды, изготовленные по их технологии. Евросоюз продолжает покупать нефть и газ.
Почему не перекрываем нефтепровод?
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26.05.2022 10:04 Відповісти
Азія не купить російський газ за цінами Європи! Не буде більше грошей у Рашки!
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26.05.2022 10:23 Відповісти
По тій же причині що 20 років обираємо тільки представників олігархів до влади, по тій же причині що країна з найбільшим залишком радянської зброї, все продала а собі лишила хлам...

По тій же причині що не побудували нафтогазовий термінал, знищили в угоду РФ всі нафтопереробні заводи, дивом що в кременчуці...

По тій же причині що в країні де можливий морский конфлікт ніхто не розробляв протикорабельні ракети а ППО продавали аборигенам.... Ющ торговець, розвалив все ППО в Україні... Так сук... патріот Ющ наніс найбільший урон нашому ППО...

Родили якось Нептун, так Нептун це не якесь ноухау України це радянська ракета і її аж 5 років "розробляли" тому що нах... нікому не треба було, дали якесь обмежене фінансування з допомоги в 35 ярдів баксів яку ми отримали з 2014 по 2019 році... А з 2019 взагалі зарізали нах...

А виробництво клістронів для нашої авіації навіть ніхто і не збирався робити.... Чи ви думаєте що в першу ніч війни літаки просто так не могли крилаті ракети збити.... тому що в клістронів є термін експлуатації.... натомість клепали нікому не потрібні катери??? і що ці катери помогли???

Патронний завод, завод ***********... нах... просто давай все розкрадем... А скільки воєнних складів взірвали.... Зараз набіжуть боти що то з безпілотника з безпілотника 9 підривів , 9 підривів фашисти навіть зараз не можуть родити з безпілотників, а взірвала ДРГ тому що всім було пох... на ті склади... і там не було нормальної охорони...
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26.05.2022 10:29 Відповісти
А тепер ходими і клянчемо зброю,
на заході дивляться на Україну як на чорну диру із ненажерливими українськими олігархами... де всі гроші пропадають, а для того щоб щось було ніхто не хоче щось робити а тупо іде і просить знову грошей...
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26.05.2022 10:36 Відповісти
Лично мне нравится постановка вопроса.
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26.05.2022 10:07 Відповісти
зеленський. шмигаль. прислухайтесь до порад ОЛЕНИ ЗЕРКАЛЬ . вона блискучий дипломат !!!
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26.05.2022 10:11 Відповісти
Пані Олена для кремлівських гнид не наказ!!!)))
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26.05.2022 10:16 Відповісти
Пора уже искать рычаги давления на Европу пока не поздно!
Оружия не дают, но хлеб им подавай!
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26.05.2022 10:13 Відповісти
якщо Україна отримає оплату за транзит трубопроводу у щебі, то в односторонньому порядку вимагатиме її в доларах.
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26.05.2022 10:14 Відповісти
Угорина воює з нами,а ми її заохочуємо, невикористовючи "важіль" Чим займається влада? Допомагає Угорщині!!!
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26.05.2022 10:15 Відповісти
Кремлівські гниди втілюють в життя кремлівський сценарій долі України ,сценарій знищення України ,як держави та українців,як нації !!!)))
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26.05.2022 10:22 Відповісти
Треба брати нафту з цього нафтопроводу та й годі. Московія створил паливну кризу, зруйнувавши декотрі українські НПЗ. Це б було справедливою та прямою компенсацією.
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26.05.2022 10:19 Відповісти
Не декотрі, а один єдиний. Більше в нас не було.
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26.05.2022 10:22 Відповісти
Були,але їх знищили раніше,війна за Україну триває не перше сторічче!!!)))
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26.05.2022 10:36 Відповісти
они перекроют вентиль
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26.05.2022 20:29 Відповісти
Зе обо всем договорился... Людина року по версии американского журнала "Time"...
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26.05.2022 10:24 Відповісти
Можно, конечно, с Венгрией разосраться ...
Путлер будет аплодировать стоя
В Европейский союз будет вбит клин
В НАТО будет вбит клин
Венгрия приняла более 600 000 наших беженцев. Венгрия имеет право их выгнать, если мы Венгрии нефтепровод перекроем?
Венгрия с 24.02 направила в Украину гуманитарной помощи на сумму более 5 млн. евро.

Война идет не в Венгрии, а в Украине. И помощь нужна не им, а нам. Венгрия - часть ЕС. Вот пусть ЕС с Венгрией и разбирается. Нам свое делать надо.
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26.05.2022 10:30 Відповісти
Нефть по нему идет еще и в Словакию и Чехию, которые нам помогают так что не вариант. Нужно искать другие варианты.
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26.05.2022 10:55 Відповісти
Украинцы, ответьте себе на вопрос: почему у нас президент не Лена а Вова.
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26.05.2022 10:39 Відповісти
Блискучий хід. Давно вже треба так зробити
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26.05.2022 10:40 Відповісти
Вырубайте вы им уже эти чёртовы газ и нефть, пусть самолётами возят дебилы
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26.05.2022 10:42 Відповісти
Тобто ембарго Україна може ввести в будь-який момент і назавжди.
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26.05.2022 10:52 Відповісти
Може, але не ця
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26.05.2022 11:54 Відповісти
А раптом туди залетить Іскандер і все згорить? Я думаю його варто перекрити в цілях безпеки
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26.05.2022 10:57 Відповісти
Не з цим президентом...
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26.05.2022 10:58 Відповісти
И чего мы ждем? Рашисты каждый день обстреливают ракетами наши города. Одна из ракет спокойно могла бы попасть в этот нефтепровод
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26.05.2022 11:00 Відповісти
Вдуматься только, мы до сих пор качаем нефть орков через свою страну в другую вражескую страну. И еще кричим чтобы мир вводил санкции против рашистов
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26.05.2022 11:02 Відповісти
для начала на ремонт поставить на пару месяцев
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26.05.2022 11:07 Відповісти
Передайте венграм, что их оху.ные друзья с ********** первым делом бомбили в одном из городов Украины нефтепровод "Дружба".
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26.05.2022 11:22 Відповісти
Аби хотіли, то давно скористалися тим краном, а так , самі слова, не вірю я владі ані на 0,0001% !
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26.05.2022 11:50 Відповісти
Ось хто має бути в такий важкий час біля керування державою! та займатися санкціямі, а не Єрмачки
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26.05.2022 12:17 Відповісти
Не так, на мою думку, державою зараз мають керувати військові, а Зеркаль краще обрати для післявоєнної відбудови!
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26.05.2022 13:23 Відповісти
Пані Зеркаль дуже просимо , ідіть в президенти!
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26.05.2022 12:30 Відповісти
Мобілізовані військовослужбовці національно гвардії у Львівській області охороняють трубопроводи та об"єкти структури по яких кацапи поставляють газ та нафту в ЄС,-питання від кого і для чого і хто їм за це платить,спершу це охороняли місцева ТО,тепер своїх синків туди влаштували високопосадовці,а чого-ж і служив в ЗСУ під час війни і буде учасником військових дій і прильотів не має бо кацап по своїх грошах стріляти не буде,це не маразм це вигода ....
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26.05.2022 12:37 Відповісти
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26.05.2022 13:28 Відповісти
не на часі
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26.05.2022 13:40 Відповісти
Зеркальный умница. У неё ума, профессионализма , жестокости и решительности несравнимо больше , чем у пустышки , актера и клоуна. Интересно было бы услышать ее мнение о ,, сливе,, Украины - Каховка, Мелитополь, Мариуполь, Буча .....Кто по ее мнению должен нести ответственность. В конце 2021 года мин обороны Таран не освоил 30- 50 млд гривен выделенных на армию- передали на крадивныцтво. Сейчас нет в армии ничего, кроме мужества, героизма, бесстрашия...Самым большим преступлением ( Янукович отдыхает) будет оставление без должного наказания виновных в преступном ,, сливе,, страны.
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26.05.2022 14:11 Відповісти
Что вы сцыте перед этими венграми!! Трубопровод Дружба перекрыть , а нашу часть границы с Венгрией, на замок!! и ****** будет этому ОРбану И ДРУГИМ ГОРЯЧИМ ГОЛОВАМ!!Через неделю ОРБАН ОБОСЦЫТСЯ И бУдет шолковым или его выгонят сами венгры!! Армия у них маленькая и никудышняя, Так , что будут молчать как миленькие!!!! а венгров и долбанных бездельников цыган, из Закарпатья, можно переселить принудительно,за ночь , с Закарпатья, в степи Херсона или Запорожья!! Вот и всё решение вопроса!! Быстро и надёжно!! И На века!!! Что -то быстро эти венгры забыли 1956 год и коммунистов -фашистов из СССР!
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26.05.2022 14:19 Відповісти
Снова нецензурные мысли...
Пилять, а Украина шо, не присоединалась к нефтяному эмбарго? Зеленскому Орбан запрещает?
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26.05.2022 15:28 Відповісти
ни х*я собі! в нас такий важіль, а ми дрочим?!
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26.05.2022 17:36 Відповісти
 
 