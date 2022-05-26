Російські десантники та інші елітні підрозділи РФ зазнали значних втрат у війні з Україною, - розвідка Британії

Повітряно-десантні сили Росії (ВДВ) з самого початку російського вторгнення в Україну брали активну участь у кількох операціях, що закінчилися тактичними провалами. Елітні російські війська зазнали значних втрат.

Про це повідомляє Міноборони Великобританії в Twitter, інформує Цензор.НЕТ.



"Ці невдачі включають в себі спробу наступу на Київ через аеродром Гостомель у березні, зупинку руху на Ізюмському напрямку в квітні, а також невдачі при переправі через річку Сіверський Донець", - йдеться у повідомленні.



За даними розвідки, російська доктрина передбачає залучення ВДВ у найскладніших операціях. 45 000 військовослужбовців ВДВ - це здебільшого контрактники. Його члени мають елітний статус і отримують додаткову оплату.

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"ВДВ залучають у місіях, які краще підходять для важкої бронетехніки, тож це призвело до важких втрат РФ. Ці показники, ймовірно, відображають стратегічно неправильне управління цим потенціалом і нездатність Росії забезпечити перевагу в повітрі. Неповна зайнятість ВДВ в Україні показує, як значні інвестиції Путіна у збройні сили протягом останніх 15 років призвели до незбалансованості загальних сил. Нездатність передбачити опір українців призвела до значних втрат у багатьох елітних підрозділах Росії", - пояснили у Міноборони Британії.