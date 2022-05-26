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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Російські десантники та інші елітні підрозділи РФ зазнали значних втрат у війні з Україною, - розвідка Британії

армія,росії

Повітряно-десантні сили Росії (ВДВ) з самого початку російського вторгнення в Україну брали активну участь у кількох операціях, що закінчилися тактичними провалами. Елітні російські війська зазнали значних втрат.

Про це повідомляє Міноборони Великобританії в Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Ці невдачі включають в себі спробу наступу на Київ через аеродром Гостомель у березні, зупинку руху на Ізюмському напрямку в квітні, а також невдачі при переправі через річку Сіверський Донець", - йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, російська доктрина передбачає залучення ВДВ у найскладніших операціях. 45 000 військовослужбовців ВДВ - це здебільшого контрактники. Його члени мають елітний статус і отримують додаткову оплату.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 29 450 осіб, 206 літаків, 170 гелікоптерів, 1305 танків та 3213 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

"ВДВ залучають у місіях, які краще підходять для важкої бронетехніки, тож це призвело до важких втрат РФ. Ці показники, ймовірно, відображають стратегічно неправильне управління цим потенціалом і нездатність Росії забезпечити перевагу в повітрі. Неповна зайнятість ВДВ в Україні показує, як значні інвестиції Путіна у збройні сили протягом останніх 15 років призвели до незбалансованості загальних сил. Нездатність передбачити опір українців призвела до значних втрат у багатьох елітних підрозділах Росії", - пояснили у Міноборони Британії.

армія рф (17291) Велика Британія (5568) Міноборони (7335) зовнішня розвідка (465) втрати (4393)


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Топ коментарі
+5
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26.05.2022 10:20
+3
Читила в коментах на ньюсру?
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26.05.2022 10:11
+2
Забыли про Васильков упомянуть. Там их как в тире расстреляли
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26.05.2022 10:12
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А елітні з України охороняють Київ. Там їх знання і досвід як ніколи потрібні. Читала в коментах, що багато їх відкупилось від Донбасу. Це видно і по розвідці і по СБУ. Є групи спеців,але мало. Мости, газопооводи, зрадники ,наявність цього підверджує ті коменти
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26.05.2022 10:08 Відповісти
Читила в коментах на ньюсру?
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26.05.2022 10:11 Відповісти
Не знаю як зараз, а до 2014 року у нас потеційних резервістів силових структур, спецназівців, армійських спеціалістів були сотні тисяч, віком до 45 років. Але мало хто з них хотів захищати Україну і розумів за що треба воювати.
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26.05.2022 10:21 Відповісти
Ні,на блогах Залужного і Бутусова. Якщо я бот,то докажіть зворотнє
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26.05.2022 10:46 Відповісти
багато охороняють і де саме?
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26.05.2022 10:16 Відповісти
Судячи з коментів цієї вівці, це - кацапська консерва. Що не комент, то "усьо пропало"...
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26.05.2022 10:30 Відповісти
Те що я читаю і спілкуюсь більше вас,а також маю голову для аналізу,а не образ,говорить,що ваш диван десь у Донецьку. Не все пропало,а пропаде,якщо і надалі Україну будуть здавати,а не захищати. Вам брехня до душі,мені ні. Україна понад усе
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26.05.2022 10:50 Відповісти
Тобто ти вже стверджуєш, що я пишу тобі, тупа вівця, з Донецька? Ні, тупа вівця. Я пишу тобі з вільної та незалежної України. З деокупованої її частини. І я знаю, як б'юьтся наші хлопці, щоб ти, тупа вівця, жила у вільній країні. Хоча ти вже звалила за кордорн та сереш, падло, на нашу армію. То чи ти - не кацапська консерва?
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26.05.2022 11:06 Відповісти
Заводь свій диван та їдь на передок. Подивишся: що і до чого. Читала вона. Вівця тупа...
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26.05.2022 10:28 Відповісти
Елитное кацапское дерьмо
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26.05.2022 10:09 Відповісти
Це "Елитное кацапское дерьмо", напічкане метамфетаміном, в поєднанні з військовою підготовкою, може наробити чимало лиха.
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26.05.2022 10:22 Відповісти
Забыли про Васильков упомянуть. Там их как в тире расстреляли
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26.05.2022 10:12 Відповісти
В чём инструментальность этой информации?
Как эта информация поможет победить Мордор?
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26.05.2022 10:16 Відповісти
На рашке дуроков много ещё на соберают.
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26.05.2022 10:19 Відповісти
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26.05.2022 10:20 Відповісти
Ваня пораскинул мозгами и понял, что домой не поедет. )))
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26.05.2022 10:31 Відповісти
Що мені з їхніх дохлих "дісантніків" - чому у нас вже 20 % території окуповано - ось що мені болить !
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26.05.2022 10:44 Відповісти
Это же не бухать в фонтанах и не бутылки об голову разбивать…
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26.05.2022 11:17 Відповісти
Мобілізовані військовослужбовці національно гвардії у Львівській області охороняють трубопроводи та об"єкти структури по яких кацапи поставляють газ та нафту в ЄС,-питання від кого і для чого і хто їм за це платить,спершу це охороняли місцева ТО,тепер своїх синків туди влаштували високопосадовці,а чого-ж і служив в ЗСУ під час війни і буде учасником військових дій і прильотів не має бо кацап по своїх грошах стріляти не буде,це не маразм це вигода ....
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26.05.2022 12:28 Відповісти
 
 