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Унаслідок агресії РФ в Україні загинуло 240 дітей, понад 436 - поранено, - Офіс Генпрокурора

діти

Станом на ранок 26 травня 2022 року більш ніж 676 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 240 дітей загинуло та понад 436 поранено.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Як зазначається, ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 151, Київській - 116, Харківській - 105, Чернігівській - 68, Луганській - 50, Херсонській - 49, Миколаївській - 45, Запорізькій - 28, Сумській - 17, у м. Києві - 16, Житомирській - 15", - йдеться в повідомленні.

В ході фіксації кримінальних правопорушень стало відомо, що внаслідок обстрілу ворогом цивільних автомобілів у Миколаївському районі Миколаївської області загинуло двоє дітей.

Також стало відомо, що під час обстрілу м. Маріуполь Донецької області зазнала поранення 16-річна дівчина.

24 травня внаслідок обстрілів військами РФ с. Красногорівка Очеретинської ОТГ Донецької області зазнала тяжкого поранення з ампутацією нижньої кінцівки 6-річна дівчинка.

24 травня через обстріл окупантами м. Балаклія Харківської області тяжко поранено 9-річну дитину.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1883 заклади освіти. При цьому 178 з них зруйновано повністю.

Також читайте: Окупанти вивозять українських дітей до Сибіру та на Далекий Схід, - Скібіцький

Автор: 

діти (5055) Офіс Генпрокурора (3245)


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Если нас кинут и кацапы захватят Украину предлагаю взорвать все АЭС и слить ядерное отработанное топливо в чёрное море вниз по Днепру. А зачем нам мир в котором нету Украины? Лучше сдохнуть от радиации чем быть рабом кацапов. Хоть паржом на последок. Не думайте что я дурачок. Я на полном серйезе. Ведь если меня убьет ракетой то мне как-то пох что будет с этой сраной планетой!!!
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26.05.2022 10:12 Відповісти
В январе директор ЦРУ Уильям Бернс совершил тайную поездку в Киев, где передал детальные планы нападения России, в том числе о наступлении на столицу.

Об этом сообщает Wall Street Journal.
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26.05.2022 10:13 Відповісти
Встретившись с Зеленским лично, директор ЦРУ передал ему «самые детальные планы нападения России, в том числе, данные о наступлении на столицу». В частности - касательно намерений российского военного руководства «атаковать с территории Белоруссии через Чернобыльскую зону отчуждения». А также - «захватить аэродром в Гостомеле и использовать его в качестве плацдарма для атаки на украинскую столицу».
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26.05.2022 10:19 Відповісти
Царство Небесне загиблим ...
Одужання пораненим.
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26.05.2022 10:22 Відповісти
скільки можна прикалуватись над смертями дітей з цими непотрібними цифрами, заниженими у сотні крат разів, чи скоріш за все у 1000, включаючи вивезених невідомо куди.
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26.05.2022 20:49 Відповісти
 
 