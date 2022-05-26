Унаслідок агресії РФ в Україні загинуло 240 дітей, понад 436 - поранено, - Офіс Генпрокурора

Станом на ранок 26 травня 2022 року більш ніж 676 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 240 дітей загинуло та понад 436 поранено.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Як зазначається, ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 151, Київській - 116, Харківській - 105, Чернігівській - 68, Луганській - 50, Херсонській - 49, Миколаївській - 45, Запорізькій - 28, Сумській - 17, у м. Києві - 16, Житомирській - 15", - йдеться в повідомленні.

В ході фіксації кримінальних правопорушень стало відомо, що внаслідок обстрілу ворогом цивільних автомобілів у Миколаївському районі Миколаївської області загинуло двоє дітей.



Також стало відомо, що під час обстрілу м. Маріуполь Донецької області зазнала поранення 16-річна дівчина.



24 травня внаслідок обстрілів військами РФ с. Красногорівка Очеретинської ОТГ Донецької області зазнала тяжкого поранення з ампутацією нижньої кінцівки 6-річна дівчинка.



24 травня через обстріл окупантами м. Балаклія Харківської області тяжко поранено 9-річну дитину.



Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1883 заклади освіти. При цьому 178 з них зруйновано повністю.

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