УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11656 відвідувачів онлайн
Новини
7 869 13

Росіяни засудили свого військового до 13 років за ґратами за шпигунство на користь України

руслан,артиков

Військовослужбовця РФ визнали винним у державній зраді та в шпигунстві на користь України. Йому присудили 13 років ув'язнення.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на росЗМІ.

Старшого лейтенанта Руслана Артикова затримали ще 2019-го. В СІЗО він перебував майже три роки за те, що нібито виконував завдання Головного управління розвідки Міноборони України.

Обвинувачення твердить, що Артиков збирав для Головного управління розвідки українського Міноборони відомості військового характеру щодо Збройних сил Росії, "витік яких за кордон міз завдати шкоди обороноздатності держави".

Читайте: Контррозвідка СБУ викрила на Львівщині агента російських спецслужб

Військовий суд позбавив Артикова звання старшого лейтенанта та засудив до 13 років у виправній колонії суворого режиму.

Суд був закритим. Після нього повідомили, що підсудний зізнався у скоєному та визнав свою провину.

Руслану Артикову 31 рік. Він був контрактником і служив у 175-й бригаді управління Південного військового округу. Місцем його дислокації було місто Аксай Ростовської області.

Також читайте: Приїхав в Україну ще до початку війни. ДБР викрило в Запоріжжі російського льотчика, який міг займатись шпигунством. ФОТО

Автор: 

росія (65035) шпигунство (988)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+12
Ну після 2019 у нас і Лукашенко став другом президента і вагнерівці невинними.
Тьфу *****. Проїбали все за 2 роки. Ну якщо головний зеленої розвідки живе рід одним дахом х накркоторговцем з росії і є лобістом Харківських угод 2010.
показати весь коментар
26.05.2022 10:49
+11
а те ,що головним розвідником України при зелені став лобіст Харківських угод 2010 вам нічого не говорить?
показати весь коментар
26.05.2022 10:50
+7
Наши наверное в прессе похвалили за информацию.
показати весь коментар
26.05.2022 10:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хто здав?
показати весь коментар
26.05.2022 10:37 Відповісти
Скорее фсб или контрразведка вычислила
показати весь коментар
26.05.2022 10:46 Відповісти
а те ,що головним розвідником України при зелені став лобіст Харківських угод 2010 вам нічого не говорить?
показати весь коментар
26.05.2022 10:50 Відповісти
Так же как и Вагнеравцями и с крымским перешейком основные герои за кадром. Короче точно попередники это всё Порошенко
показати весь коментар
26.05.2022 10:56 Відповісти
Наши наверное в прессе похвалили за информацию.
показати весь коментар
26.05.2022 10:38 Відповісти
Ця інформація уже є як роздуми про відхід на другі позиції для подальших стратегічних рішень. Дочекаємось офіціала. Бережіть себе і Україну
показати весь коментар
26.05.2022 10:54 Відповісти
Ну після 2019 у нас і Лукашенко став другом президента і вагнерівці невинними.
Тьфу *****. Проїбали все за 2 роки. Ну якщо головний зеленої розвідки живе рід одним дахом х накркоторговцем з росії і є лобістом Харківських угод 2010.
показати весь коментар
26.05.2022 10:49 Відповісти
если действительно работал на нас, тогда его можно обменять,
у нас до сих пор действует много кацапской гундяйской агентуры.
для этого козлин нужно сначала запретить/посадить.
показати весь коментар
26.05.2022 10:51 Відповісти
як щодо зґвалтування немовлят, скільки років тюрми за це дає Росія. 0 ?
показати весь коментар
26.05.2022 11:02 Відповісти
Просто всі забули. Він не один був викритий. Після приходу зелених посипалась вся наша агентура у рашці й лугандоні.
показати весь коментар
26.05.2022 11:29 Відповісти
Зелене ДБР, коли прочитали номери клістронів.
Як варіант.
показати весь коментар
26.05.2022 12:28 Відповісти
Агентура кдб - фсб в Україні досі сильна, знищувати і знищувати.
Жаль росіянина який на нас працював, у таких як він є майбутнє
показати весь коментар
26.05.2022 14:30 Відповісти
 
 