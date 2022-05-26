Росіяни засудили свого військового до 13 років за ґратами за шпигунство на користь України

Військовослужбовця РФ визнали винним у державній зраді та в шпигунстві на користь України. Йому присудили 13 років ув'язнення.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на росЗМІ.

Старшого лейтенанта Руслана Артикова затримали ще 2019-го. В СІЗО він перебував майже три роки за те, що нібито виконував завдання Головного управління розвідки Міноборони України.

Обвинувачення твердить, що Артиков збирав для Головного управління розвідки українського Міноборони відомості військового характеру щодо Збройних сил Росії, "витік яких за кордон міз завдати шкоди обороноздатності держави".

Читайте: Контррозвідка СБУ викрила на Львівщині агента російських спецслужб

Військовий суд позбавив Артикова звання старшого лейтенанта та засудив до 13 років у виправній колонії суворого режиму.

Суд був закритим. Після нього повідомили, що підсудний зізнався у скоєному та визнав свою провину.

Руслану Артикову 31 рік. Він був контрактником і служив у 175-й бригаді управління Південного військового округу. Місцем його дислокації було місто Аксай Ростовської області.

Також читайте: Приїхав в Україну ще до початку війни. ДБР викрило в Запоріжжі російського льотчика, який міг займатись шпигунством. ФОТО