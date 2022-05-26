ЄС, США і Велика Британія створили консультативну групу для розслідування злочинів РФ в Україні

Європейський Союз, США і Велика Британія створили Консультативну групу щодо злочинів, пов’язаних зі звірствами (Atrocity Crimes Advisory Group, ACA), для координації зусиль із притягнення до відповідальності винних у воєнних злочинах під час масштабної війни Росії проти України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", відповідну заяву поширив Державний департамент США.

"ACA посилить нинішні зусилля ЄС, США і Великої Британії щодо притягнення до відповідальності за звірства в контексті агресивної війни Росії проти України. Група просуватиме зобов’язання, взяті на себе ЄС, США і Британією, щоб продемонструвати міжнародну підтримку й солідарність у цей вирішальний історичний момент для України", – йдеться в повідомленні.

Головною місією ACA буде підтримка підрозділів Офісу Генерального прокурора України у розслідуванні воєнних злочинів.

Високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель, коментуючи створення групи, заявив, що дуже важливо забезпечити, щоб усі винні у жахливих звірствах, скоєних під час неспровокованої військової агресії Росії в Україні, постали перед судом. "За воєнні злочини не може бути безкарності", - наголосив Боррель.

Держсекретар США Ентоні Блінкен зазначив, що ця ініціатива "прямо підтримуватиме зусилля Офісу Генпрокурора з документування, збереження й аналізу доказів воєнних злочинів та інших звірств, скоєних російськими військовослужбовцями в Україні".

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