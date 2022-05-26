УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11079 відвідувачів онлайн
Новини Війна
8 894 29

"ЛДНР" планують провести "референдум" про вступ до РФ, якщо окупують весь Донбас

днр,окупанти,найманці,терористи

Так звані "ЛДНР" планують провести "референдум" про вступ до складу Росії, якщо окупують весь Донбас.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости, про це заявив ватажок терористів "ДНР" Денис Пушилін.

"Підсумки референдуму такого цілком очевидні, цілком зрозумілі.

Але підходити до них уже у практичній площині буде доцільно після того, як ми вийдемо на конституційні кордони "Донецької та Луганської народних республік"", - зазначив він.

Читайте: "Паспортизацію" на окупованих територіях ніхто не визнає, - Маасікас

Автор: 

окупація (6681) Донбас (22354) Пушилін Денис (135)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+12
*** вам ротяку
показати весь коментар
26.05.2022 10:54
+11
Референдум про підвішування чепушилки на дубі чи на березі?
показати весь коментар
26.05.2022 10:56
+10
Нахіба мені висери якогось Пеніса Душиліна?
показати весь коментар
26.05.2022 11:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
*** вам ротяку
показати весь коментар
26.05.2022 10:54 Відповісти
ПТН ХВР
показати весь коментар
26.05.2022 16:19 Відповісти
А після паспортизації, референдуму будуть казати : "Єнто же ж нашенская земля, а по закону , за нападение на нашу територию ударим ядерным оружием....?"Так по путінські " ми паставім женщин і дєтєй а за німі будут наші салдати і пусть папробуют їх тронуть" Люті вороги Людства і всього людського..!
показати весь коментар
27.05.2022 06:32 Відповісти
Референдум про підвішування чепушилки на дубі чи на березі?
показати весь коментар
26.05.2022 10:56 Відповісти
Если останется с кем и где проводить после асвабаждения по *********.
показати весь коментар
26.05.2022 11:01 Відповісти
Ладно ,предположим ,они вступят в (говно) в расию , дальше, что . Эти идиоты думают ,что будут жить ,как в маскве ???? А будут жить, как в Якутии и унитазы тырять, у соседей , зимой, петуха лепить из ........ . Одним словом идиоты
показати весь коментар
26.05.2022 11:03 Відповісти
там від людей нічого не залежить. Йде окупація .
показати весь коментар
26.05.2022 11:53 Відповісти
Їм потрібен людський ресурс ,бо в рашці за 20 років правління ***** вже багато спилось. А тут свіженькі.
показати весь коментар
26.05.2022 11:54 Відповісти
лднривці вони не думають,у них немає мозку,в цьому то проблема.
показати весь коментар
26.05.2022 14:39 Відповісти
ну що, борцуни за незалежність Донбасу, як тепер вже стало абсолютно ясно, від життя, ще не всіх вас повбивали русскіє, ще є дуракі, готові подохнути за хз що?
показати весь коментар
26.05.2022 11:05 Відповісти
Опариші у купі гню теж мабуть якісь "референдуми" проводять...
Наука ще не винаяйшла жоден вид, чи підвид савців, якого б це хоч якось турбувало...
показати весь коментар
26.05.2022 11:07 Відповісти
конституційні кордони "Донецької та Луганської народних республік"-а це що за таке? які конституційні кордони? яких нахрен донецких і луганських республіки?вони не існують в світі а значить ви можете с ****** робити хоть сотнів референдумів і на сході аляску також приеднати до мордору тут для ЗСУ нічого не змінюеться
показати весь коментар
26.05.2022 11:08 Відповісти
Для ЗСУ-так, а от для Наполеона Боневтіка - Ні.
Він потім буде казати як про крим ,данецкє,лугандон,Маріуполь і навіть про Херсон - що їх можна декорувати, але загинуть сотні тисяч наших війскових і що треба перемовини. Вже за три місяці він це сказав раз 50 не меньше. А мости в херсонській області так і стоять, кораблі ми можемо топити хз де, а мости щоб зупинити наповнення технікою захопленні території - Ні.
показати весь коментар
26.05.2022 11:41 Відповісти
Присоединяться к рашке, порежут заводы на металлолом, и на их месте построят курорты для отдыха. Будут на шезлонгах валяться и пить махито. Замечательный план Петушилина. Он умеет рассказывать сказки для взрослых.
показати весь коментар
26.05.2022 11:14 Відповісти
Нахіба мені висери якогось Пеніса Душиліна?
показати весь коментар
26.05.2022 11:20 Відповісти
пох....хочь до Марсу....нам своє робити....
показати весь коментар
26.05.2022 11:34 Відповісти
Пенис Душилин, лови орден за эту идею:
показати весь коментар
26.05.2022 11:56 Відповісти
Это тактика "салями", которую применяет *****, когда не может просто захватить страну. Нарезать мелкими кусочками и проглатывать. Сначала - Крым, теперь Лугандон, дальше - Юг. А с такими успехами и на другие области полезет. Тем более, Запад уже засучил ножками и блеет о "мирных переговорах" с требованием отдать ***** все, что он захватил, а хваленое оружие для контрнаступления что-то не видно.
показати весь коментар
26.05.2022 12:07 Відповісти
А зброю миттєво, ну прямо "наступного дня" ніхто і не обіцяв! Все буде надано паралельно з підготовкою тих хто буде цю зброю професійно використовувати. А це не один тип зброї! І як би нам не хотілось вся ця підготовка займає час протягом якого потрібно не хамити європейським дипломатам а спільно з ними вишукувати якомога більше способів та засобів для доведення фашистського ********** до військового та економічного краху. Якби Ви жили ну хоча б років пять на Заході то такі дурні тези не озвучували. Рішення стосовно ********** вже прийнято. Далі тільки плавний процес імплементації. І тут велика різниця між 8 роками "занепокоєння" і трьома місяцями активної антирашистської діяльності. Так що уйміться і готуйтесь ще як мінімум рік насолоджуватись епічним видовищем денацифікації кацапів.
показати весь коментар
27.05.2022 03:48 Відповісти
Планували би есчо,да боліт самі знаєте,що...
показати весь коментар
26.05.2022 13:02 Відповісти
А коли "лднр" стане частиною кацапії, то за напад на її території застосування ядерної зброї.
показати весь коментар
26.05.2022 14:26 Відповісти
Бандит може оголосити брутально і публічно видраний у Вас гаманець своїм але Закон все одно накладе на нього відповідне покарання за злочин. Тому і кажуть що "незнання Законів (хитродупими та тупими) не позбавляє від відповідальності".
показати весь коментар
27.05.2022 03:54 Відповісти
""ЛДНР" планують провести "референдум" про вступ до РФ, якщо окупують весь Донбас "-- це одна з головних причин, чому їм треба завадити це зробити.
показати весь коментар
26.05.2022 15:42 Відповісти
цей висер трактується, якщо не вийдемо на кордони двох областей то рефа не буде, будуть чесати репу, якою вона є. Бо для мордовських племінних бичків адмінподіл є кордоном. Вождь квадратночелюстних вже визнав їх державою, але сказав, і полужид Сірожа Кірієнко ствердив, що приєднання до ісконно ординських земель можливе тільки в межах двох фантомів.
Це все відмазки, як і з Тавридою, якщо б могли, то вже провели, з рефом у 2014 році вони спішили бо в Україні були вибори, а тут війна. Мангрупи росгвардії оперують в НП і то через одне
показати весь коментар
26.05.2022 15:47 Відповісти
 
 