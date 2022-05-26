"ЛДНР" планують провести "референдум" про вступ до РФ, якщо окупують весь Донбас

Так звані "ЛДНР" планують провести "референдум" про вступ до складу Росії, якщо окупують весь Донбас.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости, про це заявив ватажок терористів "ДНР" Денис Пушилін.

"Підсумки референдуму такого цілком очевидні, цілком зрозумілі.

Але підходити до них уже у практичній площині буде доцільно після того, як ми вийдемо на конституційні кордони "Донецької та Луганської народних республік"", - зазначив він.

Читайте: "Паспортизацію" на окупованих територіях ніхто не визнає, - Маасікас