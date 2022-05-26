"ЛДНР" планують провести "референдум" про вступ до РФ, якщо окупують весь Донбас
Так звані "ЛДНР" планують провести "референдум" про вступ до складу Росії, якщо окупують весь Донбас.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости, про це заявив ватажок терористів "ДНР" Денис Пушилін.
"Підсумки референдуму такого цілком очевидні, цілком зрозумілі.
Але підходити до них уже у практичній площині буде доцільно після того, як ми вийдемо на конституційні кордони "Донецької та Луганської народних республік"", - зазначив він.
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Наука ще не винаяйшла жоден вид, чи підвид савців, якого б це хоч якось турбувало...
Він потім буде казати як про крим ,данецкє,лугандон,Маріуполь і навіть про Херсон - що їх можна декорувати, але загинуть сотні тисяч наших війскових і що треба перемовини. Вже за три місяці він це сказав раз 50 не меньше. А мости в херсонській області так і стоять, кораблі ми можемо топити хз де, а мости щоб зупинити наповнення технікою захопленні території - Ні.
Це все відмазки, як і з Тавридою, якщо б могли, то вже провели, з рефом у 2014 році вони спішили бо в Україні були вибори, а тут війна. Мангрупи росгвардії оперують в НП і то через одне