Відкидати можливість повторної спроби РФ атакувати Київ та Чернігів не можна, - Денисенко

Наразі не спостерігається концентрація російських військ на кордоні України з Білоруссю, але загроза атаки у майбутньому залишається.

Про це повідомив радник глави МВС Вадим Денисенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Справді, білоруси зараз ведуть навчання і оголошується про те, що через деякий час знову будуть нові навчання. Поки що ми не бачимо концентрації російських військ на кордоні із Білоруссю. І говорити про те, що там найближчим часом існує вірогідність того, що росіяни почнуть якісь атаки зі сторони Білорусі на Чернігів чи то Київ ми не можемо, це не так. Але відкидати, на жаль, в майбутньому це не можна", - пояснив Денисенко.

За словами радника глави МВС, зараз все концентрується на Донбасі.

"Не вистачає у них сил для того, щоб воювати зразу на багатьох фронтах. Хоча вони провели певну мобілізацію, певні частини, на жаль, нові вступили в бойові дії. Але провели мобілізацію перш за все завдяки "ДНР/ЛНР", - додав він.

Денисенко також розповів, що на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей рашисти намагатимуться почати "мобілізацію". Адже Путін дуже боїться робити мобілізацію всередині РФ, бо розуміє, що це може викликати величезну хвилю збурень серед росіян.

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