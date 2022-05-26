Відкидати можливість повторної спроби РФ атакувати Київ та Чернігів не можна, - Денисенко
Наразі не спостерігається концентрація російських військ на кордоні України з Білоруссю, але загроза атаки у майбутньому залишається.
Про це повідомив радник глави МВС Вадим Денисенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Справді, білоруси зараз ведуть навчання і оголошується про те, що через деякий час знову будуть нові навчання. Поки що ми не бачимо концентрації російських військ на кордоні із Білоруссю. І говорити про те, що там найближчим часом існує вірогідність того, що росіяни почнуть якісь атаки зі сторони Білорусі на Чернігів чи то Київ ми не можемо, це не так. Але відкидати, на жаль, в майбутньому це не можна", - пояснив Денисенко.
За словами радника глави МВС, зараз все концентрується на Донбасі.
"Не вистачає у них сил для того, щоб воювати зразу на багатьох фронтах. Хоча вони провели певну мобілізацію, певні частини, на жаль, нові вступили в бойові дії. Але провели мобілізацію перш за все завдяки "ДНР/ЛНР", - додав він.
Денисенко також розповів, що на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей рашисти намагатимуться почати "мобілізацію". Адже Путін дуже боїться робити мобілізацію всередині РФ, бо розуміє, що це може викликати величезну хвилю збурень серед росіян.
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(18 лютого 2022) Підготовки до вторгнення немає, є масовані провокації - Данілов
Меня больше интересует вопрос: Как поможет борьбе с Мордором, появление на дорогах полицейских с "Трукамами"? В Днепре, например, в последние недели это явление массовое.
Полицейским больше заняться нечем? Кончились мародеры, преступники и любители русского мира?
Как сообщает "Новое время", депутат приравнял влиятельные американские издания к российским пропагандистам.
Политик также убежден, что через несколько недель "фаза паники исчезнет".
"Я думаю, когда через 2-3 недели фаза исчезнет, мы должны сделать ретроспективный анализ, каким образом крупные очень известные СМИ начали распространять информацию хуже, чем Скабеева с Соловьевым. Откровенные фейки в CNN, Bloomberg, WSJ... Это мы должны изучить, потому что это элементы гибридной войны", - заявил Арахамия.
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1122210.40
Почему так же бойко не раздает интервью?
Может вообще уже смылся или по-прежнему "консультирует" ЗЕ?
Глава Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов считает угрозу неминуемого https://www.dw.com/ru/pochemu-kreml-vedet-delo-k-novoj-vojne/a-60186152 вторжения России в его страну в данный момент маловероятной.
Правительство в Киеве пока не фиксирует критического наращивания российских войск на совместной границе, заявил он в интервью агентству AFP, обнародованном в субботу, 25 декабря.
https://www.dw.com/ru/glava-snbo-ukrainy-danilov-ne-schitaet-vtorzhenie-rossii-neminuemym/a-60254554
Он также сообщил, что Украина не планирует закрывать свое воздушное пространство для авиакомпаний, поскольку для этого нет оснований.
"Что касается самолетов. Давайте сразу поставим точки над "i".
Мы небо наше не закрываем и закрывать на сегодняшний день не собираемся, и нет для этого тех или иных оснований", - заверил Алексей Данилов.
https://www.belta.by/world/view/kiev-ne-vidit-priznakov-podgotovki-vtorzhenija-rossii-na-territoriju-ukrainy-484785-2022/
Об этом он https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/620482912515220 заявил во время брифинга 12 февраля в Херсонской области
Если есть какая-то у вас или у любых людей дополнительная информация о 100-процентном вторжении РФ в Украину, начиная с 16 числа [февраля], давайте, пожалуйста, нам эту информацию», - подчеркнул глава государства.
https://babel.ua/ru/news/76573-my-dolzhny-byt-gotovy-v-******-den-zelenskiy-prokommentiroval-informaciyu-o-vozmozhnom-vtorzhenii-rossii-16-fevralya
Во время тайного визита в Киев В СЕРЕДИНЕ ЯНВАРЯ директор ЦРУ Уильям Бернс передал Зеленскому детальные планы России по наступлению на Киев - Wall Street Journal.