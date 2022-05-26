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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 29 600 осіб, 206 літаків, 170 гелікоптерів, 1315 танків та 3235 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 26 травня втрати особового складу противника становлять приблизно 29 600 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.05 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 29 600 (+150) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1315 (+10) од.,

бойових броньованих машин ‒ 3235 (+22) од.,

артилерійських систем – 617 (+11) од.,

РСЗВ - 201 (+0) од.,

засоби ППО - 93 (+0) од.,

літаків – 206 (+0) од.,

гелікоптерів – 170 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 502 (+11),

крилаті ракети - 114 (+2),

кораблі /катери - 13 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2225 (+8) од.,

спеціальна техніка - 47 (+3).

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 29 600 осіб, 206 літаків, 170 гелікоптерів, 1315 танків та 3235 броньованих машин 01

"Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Авдіївському напрямку" , - зауважили у Генштабі.

Автор: 

армія рф (17291) Генштаб ЗС (6537) знищення (7190) техніка (1824) втрати (4393)


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Топ коментарі
+8
бонжорно рузге бонжорно
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26.05.2022 11:30
+8
вам посылка от вашего мальчика !
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26.05.2022 11:35
+5
Щось уже цілий тиждень 29 т. Напевно раніше трохи перебільшували з втратами.
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26.05.2022 11:33
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Больше больше 200х орков бы
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26.05.2022 11:24 Відповісти
Що тут можна сказати.Якщо 30 тисяч вбитих,то поранених нехай ще 30,тоді залишилося ще 100,котрі чекають на західну артилерію.
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26.05.2022 11:25 Відповісти
итальяно прибыли уже насыпают
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26.05.2022 11:33 Відповісти
там побольше 100 000. Так как еще есть и чвк, дыровцы, лнеровцы.. причем Попасную взяли именно чвк (согласно сводок КУпера)
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26.05.2022 11:33 Відповісти
Поранених приблизно втричі більше за 200-х. 30+90=120 тис.
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26.05.2022 11:52 Відповісти
Та + мясо лыдыныры ещё сколько
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26.05.2022 11:25 Відповісти
думаю - это статистика по всех, никто это дерьмо на сорта не разделяет..
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26.05.2022 12:41 Відповісти
бонжорно рузге бонжорно
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26.05.2022 11:30 Відповісти
Одна?
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26.05.2022 11:41 Відповісти
их нам 70штук отгрузили прямо из Италии с бк и автотранспортом
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26.05.2022 12:32 Відповісти
Дай Господи,щоб В ТЄМУ !
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26.05.2022 13:17 Відповісти
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26.05.2022 11:32 Відповісти
Щось уже цілий тиждень 29 т. Напевно раніше трохи перебільшували з втратами.
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26.05.2022 11:33 Відповісти
При таком интенсивном наступлении, слишком мало дохлых орков и уничтоженной техники.
Надеюсь причина не в отсутствии снарядов
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26.05.2022 11:34 Відповісти
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26.05.2022 11:34 Відповісти
вам посылка от вашего мальчика !
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26.05.2022 11:35 Відповісти
надо на гроб поставить стиральную машинку
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26.05.2022 11:36 Відповісти
так там мальчик в стиральной машинке упакован
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26.05.2022 11:37 Відповісти
Надо хоронить в коробках из-под стиральных машин.
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26.05.2022 11:46 Відповісти
там методология подсчета идет по докладам и отчетам разведки
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26.05.2022 11:36 Відповісти
Невірно розумієш
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26.05.2022 11:57 Відповісти
Ти що пробуєш сіяти недовіру до генштабу? Линяй звідси провокатор.
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26.05.2022 12:04 Відповісти
Заметили, а растет кол-во уничтоженых орко-пушек? ВСУ таки насыпают ванькам
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26.05.2022 12:33 Відповісти
 
 