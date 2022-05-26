Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 29 600 осіб, 206 літаків, 170 гелікоптерів, 1315 танків та 3235 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 26 травня втрати особового складу противника становлять приблизно 29 600 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.05 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 29 600 (+150) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1315 (+10) од.,
бойових броньованих машин ‒ 3235 (+22) од.,
артилерійських систем – 617 (+11) од.,
РСЗВ - 201 (+0) од.,
засоби ППО - 93 (+0) од.,
літаків – 206 (+0) од.,
гелікоптерів – 170 (+0) од.,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 502 (+11),
крилаті ракети - 114 (+2),
кораблі /катери - 13 (+0) од.,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2225 (+8) од.,
спеціальна техніка - 47 (+3).
"Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Авдіївському напрямку" , - зауважили у Генштабі.
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Надеюсь причина не в отсутствии снарядов