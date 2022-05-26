Окупанти, які повернулися з війни, скаржаться на голод, вошей та відсутність пального
Солдати окупаційної армії та їхні рідні розповідають про відсутність у загарбників найнеобхіднішого та одну хлібину з банкою тушонки на десять бійців на день.
Їхні слова записало видання "Сибирь. Реалии", повідомляє Цензор.НЕТ.
Мешканка Улан-Уде Катерина розповіла, що її син вирушив на війну вагою під 100 кг, повернувся - вдвічі худішим.
"Буханець хліба та банку тушонки на день на взвод із десяти здорових хлопців тиждень приблизно отримували. Потім стало більше – дві булки та дві банки тушонки", - розповідає вона.
Інша Катерина, з Уралу, розповіла про поневіряння свого чоловіка - окупанта-ОМОНівця.
"Їх першого ж тижня якось так підбили, що вся техніка згоріла і всі припаси, вони ночували на землі, економили їжу, через тиждень поголилися всі наголо, бо воші замучили, а помитися не було чим. Буквально нічого не лишилося. Він поїхав мало не в літньому обмундируванні, а наприкінці лютого морози там вдарили, пневмонію на ногах переніс", - скаржиться дружина окупанта.
Щоб компенсувати проблеми армії з логістикою та фінансуванням, російська влада примусово збирає з громадян кошти "на допомогу" загарбникам. Батьки дітей-інвалідів кажуть, що їх примушують здавати по 300-500 рублів. А інколи вчителі самовільно передають "на армію" гроші, зібрані на потреби класу.
Будь ласка, зачекайте...
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Там навіть цукерки "Рошен", як він каже, мають бути. Але не доходять до передової. )))
Як цукерки "Рошен" опиняються у кацапських наборах для зольдатен? Може, крадені з території України?
http://polit.reactor.cc/user/Hlopchyk
А больше и не нужно: дохнут кацапы в Украине такими темпами, что и то не сжирают.
Ватник безногий в коляске сидит,
Глазом единственным в небо глядит,
Протезом руки себя чешет до мяса -
Прыщи его мучают после Донбасса...
История повторяется с болезненной остротой.
Молодой писатель из Колумбии Габриэль Гарсия Маркес, побывав в 1957 на Московском фестивале молодежи и студентов, сказал: «Счастье советского народа и правительства заключается в том, что народ просто не знает, как он плохо живет». После этого его книги перестали издавать в СССР."
Пройшло більше 70 років І що в Росії змінилося? Лише те, що зараз росіяни не тільки не знають, але й знать не хочуть, як вони погано живуть І абсолютно не мають бажання зробить це життя кращим …
-Мамаша, я єщьо і украінцев убівал...
-Ета само собою ти же салдат-асвабадітєль, воєнскій долг.. но пахудал та как, бєдааа...
москальські здихали від голоду і холоду , щоб ви ще будучи живими
заздрили мертвим 😡