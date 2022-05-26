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Новини Війна
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Окупанти, які повернулися з війни, скаржаться на голод, вошей та відсутність пального

оккупант,ворог,враг,окупант

Солдати окупаційної армії та їхні рідні розповідають про відсутність у загарбників найнеобхіднішого та одну хлібину з банкою тушонки на десять бійців на день.

Їхні слова записало видання "Сибирь. Реалии", повідомляє Цензор.НЕТ.

Мешканка Улан-Уде Катерина розповіла, що її син вирушив на війну вагою під 100 кг, повернувся - вдвічі худішим.

"Буханець хліба та банку тушонки на день на взвод із десяти здорових хлопців тиждень приблизно отримували. Потім стало більше – дві булки та дві банки тушонки", - розповідає вона.

Інша Катерина, з Уралу, розповіла про поневіряння свого чоловіка - окупанта-ОМОНівця.

"Їх першого ж тижня якось так підбили, що вся техніка згоріла і всі припаси, вони ночували на землі, економили їжу, через тиждень поголилися всі наголо, бо воші замучили, а помитися не було чим. Буквально нічого не лишилося. Він поїхав мало не в літньому обмундируванні, а наприкінці лютого морози там вдарили, пневмонію на ногах переніс", - скаржиться дружина окупанта.

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Щоб компенсувати проблеми армії з логістикою та фінансуванням, російська влада примусово збирає з громадян кошти "на допомогу" загарбникам. Батьки дітей-інвалідів кажуть, що їх примушують здавати по 300-500 рублів. А інколи вчителі самовільно передають "на армію" гроші, зібрані на потреби класу.

Автор: 

армія рф (17291)


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Топ коментарі
+17
Сльози мєшают мнє ґаваріть... Як же їм важко. Як і нашим вухам,що ледь не відриваються від локшини...
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26.05.2022 11:51
+10
Ну щоб зліші були до ворога та мирного населення. Це сталінщина.
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26.05.2022 11:48
+9
«И все же порядок вещей нелеп…»

История повторяется с болезненной остротой.

Молодой писатель из Колумбии Габриэль Гарсия Маркес, побывав в 1957 на Московском фестивале молодежи и студентов, сказал: «Счастье советского народа и правительства заключается в том, что народ просто не знает, как он плохо живет». После этого его книги перестали издавать в СССР."
Пройшло більше 70 років І що в Росії змінилося? Лише те, що зараз росіяни не тільки не знають, але й знать не хочуть, як вони погано живуть І абсолютно не мають бажання зробить це життя кращим …
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26.05.2022 12:43
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Ну щоб зліші були до ворога та мирного населення. Це сталінщина.
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26.05.2022 11:48 Відповісти
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26.05.2022 12:49 Відповісти
Сльози мєшают мнє ґаваріть... Як же їм важко. Як і нашим вухам,що ледь не відриваються від локшини...
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26.05.2022 11:51 Відповісти
А на які же ж кошти має існувати «друга армія світу», як не на кровні «народні». Так хизуєтеся своїм «ура-поцреотізмам», треба ж за базар відповідати діями. В совку голодаючим неграм теж збирали по школах
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26.05.2022 11:51 Відповісти
І "гумдопомогу" для кацапських окупантів, за свідченням одного з них, розкрадають по дорозі.
Там навіть цукерки "Рошен", як він каже, мають бути. Але не доходять до передової. )))
Як цукерки "Рошен" опиняються у кацапських наборах для зольдатен? Може, крадені з території України?
http://polit.reactor.cc/user/Hlopchyk
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26.05.2022 11:52 Відповісти
одного хлеба с банкой тушенки на десять бойцов в день Источник:

А больше и не нужно: дохнут кацапы в Украине такими темпами, что и то не сжирают.
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26.05.2022 12:00 Відповісти
Так все вірно, окупаційна орда має бути на самозапезпеченні. На те й розрахунок командування вс рф.
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26.05.2022 12:03 Відповісти
все проблемы исчезли
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26.05.2022 12:07 Відповісти


Ватник безногий в коляске сидит,
Глазом единственным в небо глядит,
Протезом руки себя чешет до мяса -
Прыщи его мучают после Донбасса...
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26.05.2022 12:09 Відповісти
«И все же порядок вещей нелеп…»

История повторяется с болезненной остротой.

Молодой писатель из Колумбии Габриэль Гарсия Маркес, побывав в 1957 на Московском фестивале молодежи и студентов, сказал: «Счастье советского народа и правительства заключается в том, что народ просто не знает, как он плохо живет». После этого его книги перестали издавать в СССР."
Пройшло більше 70 років І що в Росії змінилося? Лише те, що зараз росіяни не тільки не знають, але й знать не хочуть, як вони погано живуть І абсолютно не мають бажання зробить це життя кращим …
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26.05.2022 12:43 Відповісти
Кажуть, ніби росія найбагатша країна світу?
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26.05.2022 12:11 Відповісти
Бла-бла-бла. Кацы наступают, мы отступаем. Голодные, холодные, больные, кривые - но наступают.
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26.05.2022 12:15 Відповісти
Не кізді , лошара 😠а бери в руки зброю і гайда в окопи ‼️
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26.05.2022 14:44 Відповісти
Стойко переносить вошей военной службы! Пусть свой устав читают, маменькины сырки ***********.
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26.05.2022 12:18 Відповісти
Для того щоб ефективно знищити ворога логічно хнищувати його склади з їжею - а там де є небезпека захоплення теж требя знищити щоб не дісталася ворогу . Це -практика другої світової війни. Треба голодом їх заморити.
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26.05.2022 12:20 Відповісти
ЗАБЕРІТЬ з собою і УКРАЇНСЬКИХ ГНИД !!!
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26.05.2022 12:39 Відповісти
Слідкуйте щоб наших годували добре і всім забезпечували. Кацапи *****.
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26.05.2022 12:56 Відповісти
-Ти пасматрі, пахудал та как, до 50 кг

-Мамаша, я єщьо і украінцев убівал...
-Ета само собою ти же салдат-асвабадітєль, воєнскій долг.. но пахудал та как, бєдааа...
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26.05.2022 12:56 Відповісти
шкода що повернулись а не здохли
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26.05.2022 14:14 Відповісти
Кацапи , щоб вас всіх там холера взяла і воші заїли , щоб ви всі тварюки
москальські здихали від голоду і холоду , щоб ви ще будучи живими
заздрили мертвим 😡
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26.05.2022 14:42 Відповісти
 
 