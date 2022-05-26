Окупанти, які повернулися з війни, скаржаться на голод, вошей та відсутність пального

Солдати окупаційної армії та їхні рідні розповідають про відсутність у загарбників найнеобхіднішого та одну хлібину з банкою тушонки на десять бійців на день.

Їхні слова записало видання "Сибирь. Реалии", повідомляє Цензор.НЕТ.

Мешканка Улан-Уде Катерина розповіла, що її син вирушив на війну вагою під 100 кг, повернувся - вдвічі худішим.

"Буханець хліба та банку тушонки на день на взвод із десяти здорових хлопців тиждень приблизно отримували. Потім стало більше – дві булки та дві банки тушонки", - розповідає вона.

Інша Катерина, з Уралу, розповіла про поневіряння свого чоловіка - окупанта-ОМОНівця.

"Їх першого ж тижня якось так підбили, що вся техніка згоріла і всі припаси, вони ночували на землі, економили їжу, через тиждень поголилися всі наголо, бо воші замучили, а помитися не було чим. Буквально нічого не лишилося. Він поїхав мало не в літньому обмундируванні, а наприкінці лютого морози там вдарили, пневмонію на ногах переніс", - скаржиться дружина окупанта.

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Щоб компенсувати проблеми армії з логістикою та фінансуванням, російська влада примусово збирає з громадян кошти "на допомогу" загарбникам. Батьки дітей-інвалідів кажуть, що їх примушують здавати по 300-500 рублів. А інколи вчителі самовільно передають "на армію" гроші, зібрані на потреби класу.