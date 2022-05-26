Кіссинджер говорить, що нібито треба віддати Росії шматок України, але зараз не 1938 рік, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський відповів ексдержсекретарю США Генрі Кіссинджеру на його пропозицію віддати частину територій Росії взамін на припинення війни.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у вечірньому відеозверненні 25 травня.
"Пан Кіссинджер говорить, що нібито треба віддати Росії шматок України. Щоб нібито не було відчуження Росії від Європи. Таке враження, що в пана Кіссинджера на календарі не 2022 рік, а 1938-й, і він думав, що говорить з аудиторією не в Давосі, а в тодішньому Мюнхені.
До речі, в реальному 1938 році, коли родина пана Кіссинджера рятувалася з нацистської Німеччини, йому було 15 років, і він все чудово розумів. І від нього тоді не чули, що треба нібито адаптуватися до нацистів замість того, щоб рятуватися від них чи боротися з ними", - наголосив глава держави.
Також президент зазначив, що почали з'являтися й "симптоматичні редакційні статті" в деяких західних ЗМІ про те, що нібито Україна повинна прийняти так звані важкі компроміси, віддавши територію в обмін на мир.
"Можливо, у New York Times у 1938 році теж писали щось подібне. Але зараз, нагадую, все ж 2022 рік. І за всіма цими геополітичними міркуваннями тих, хто радить Україні щось віддати Росії, "великі геополітики" завжди не хочуть бачити звичайних людей. Звичайних українців. Мільйони тих, хто, власне, й живе на території, яку вони пропонують обміняти на ілюзію миру. Треба завжди бачити людей. І пам'ятати, що цінності – це не просто слово", - підсумував Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
The most miserable, sneaky and completely pointless creature in the whole world politics is Henry Kissinger.
From Vietnam to Cyprus, from Argentina to Israel, this old carrion has left behind himself a huge amount of blood, pain and pent-up problems.
Mummy, go finally to hell!
They have been waiting for you there for quite a long.
Самое ничтожное, подлое и совершенно бессмысленное существо в мировой политике - это Генри Киссинджер.
От Вьетнама до Кипра, от Аргентины до Израиля, эта старая падаль оставила после себя огромное количество крови, боли и отложенных проблем.
Мумия, отправляйся уже, наконец, в ад.
Тебя там давно заждались.
Борис Филатов