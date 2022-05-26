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Новини Війна
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Країни НАТО домовилися не постачати в Україну деяке озброєння, щоб не розлютити РФ, - ЗМІ

нато

Між країнами НАТО є неформальні домовленості щодо утримання від постачання в Україну деяких видів озброєння.

Про це пише з посиланням на джерела німецьке видання ZEIT ONLINE, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

За даними цього ЗМІ, в НАТО існує побоювання, що РФ може офіційно розцінити поставки західних бойових танків і бойових літаків як вступ у війну і вжити військових заходів у відповідь. Системи озброєння цього типу в Україну поки що не постачалися.

За інформацією парламентської групи Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), про цю неформальну домовленість знають у Берліні

"Комітет з оборони був повністю проінформований про це в середині травня", – сказав прессекретар з оборонної політики парламентської групи СДПН Вольфганг Гельміх.

Читайте: НАТО підтримуватиме Україну, але не військами, - Столтенберг

За словами представника НАТО, всі рішення про постачання, зрештою, є справою окремих країн-членів. Поки що вони дотримувалися неформальних домовленостей, у тому числі через побоювання, що вони не отримають повної підтримки своїх партнерів з альянсу в разі нападу Росії.

З цієї причини Польща, наприклад, понад два місяці тому утрималася від постачання в Україну радянських винищувачів МіГ-29, зазначає агентство.

Головнокомандувач збройних сил США в Європі Тод Деніел Волтерс ще в березні заявив, що постачання МіГ-29 є "сценарієм високого ризику", оскільки можуть бути неправильно розціненими Москвою і призвести до ескалації між Росією та НАТО.

Також читайте: Багато хто в НАТО втратив моральний і професійний ґрунт, щоб робити будь-які коментарі щодо України, - Кулеба

Автор: 

Німеччина (7312) НАТО (6392) зброя (7430) допомога (8276)


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https://www.facebook.com/borislav.bereza 1 ч ·

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал российского диктатора Владимира Путина начать переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и немедленно вывести войска из Украины, пишет DW. Ведь из-за того, что Россия блокирует в украинских портах экспорт миллионов тонн зерна, мировые цены на него резко выросли.

"Многим регионам мира в ближайшие месяцы грозят голод и смерть, особенно в Восточной и Южной Африке", - отметил Штайнмайер.

И все? Будут и дальше лишь громкие увещевания Путлера, который сейчас фактически шантажирует весь мир и начал третью мировую войну, но в гибридном стиле? Да, Путин готов уморить голодом сотни миллионов людей по всему миру. Да, он создает энергетический кризис и это тоже его оружие. И у цивилизованного мира есть выбор - либо соглашаться и дальше оставаться жертвами шантажа Путина, либо врезать этому новоявленному Гитлеру. Наотмашь. Как? Для начала деблокировать наши порты. Силы и возможности у коллективного Запада есть. Осталось проявить политическую волю. А с уровнем мощи России уже всё всем понятно. Особенно после того, как "вторая армия мира" взяла Киев за 3 дня. Теперь генералы РФ думают не о том, как они будут завоевывать Варшаву, Лондон и Берлин, а о том, чем бы им взять Бахмут, Светлодарск и Лисичанск, но при этом не отгребсти так же, как на реке Северный Донец недавно. А Запад уже увидел чего стоит та самая хваленная военная мощь РФ. Поэтому необходима просто политическая воля и реальное желание поставить ботексную кремлядь на место, а не пытаться дать ему возможность сохранить лицо.

И чем дольше коллективный Запад тянет с принятием такого решения - тем больше будет цена, которую в итоге мир заплатит за усмирение Путина и его толпы одичалых. Время летит. И цена растёт каждый день. Не только цена на зерно, газ и бензин, но и цена, которую платит Украина жизнями своих сыновей и дочерей за возможность сдерживать войска беснующегося ботексного подонка. И

чем скорее к коллективному Западу придёт понимание абсолютной безальтернативности таких действий против путинского режима, тем больше жизней во всем мире удастся сохранить.
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26.05.2022 12:50
+49
Бздуны.

Эрдоган поставил эффективные Байрактары и срать на пуйло хотел.
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26.05.2022 12:51
+29
Як казали ізраїльтяни "Військову справу можна мати лише з США "
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26.05.2022 12:52
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А зеленського і його шоблу чому забули?
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27.05.2022 17:10 Відповісти
странам нАТо плевать на то что будет дальше с Украиной и украинским народом . а у нас война из за того что некоторые ублюдки в Украине сильно хотели в нАто .
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26.05.2022 15:20 Відповісти
марсианин

@Rydyi_Mars

·
https://twitter.com/Rydyi_Mars/status/1529724735256465410 4 ч

Зеленский: Мир оказался не готов к украинской смелости. Ну да после 28 лет многовекторности, продажности национальных политиков и всяких там Минсков, кто бы мог ожидать от нового политического руководства Украины такой решительности отстаивать интересы страны.
Сцук.Оказывается, европейские терпилы добились того, чтобы в НАТО существовал негласный договор не поставлять танки и авиацию Украине. Настояли, конечно же, немцы. И с этими странами и Францией Порошенко строил коалицию и 5 лет кричал лозунги про НАТО..
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26.05.2022 15:20 Відповісти
Потрібно розуміти, що Захід притримується тези, озвученої ще Ф. Енгельсом "Війна це продовження економіки".
За ці три місяці, поки Україна, стікаючи кров'ю бореться за своє життя, Захід, зокрема Штати, практично вирішили питання про перерозподіл світової економіки і торгівлі, зокрема енергоносіями.
Але є слово "практично", тобто не до кінця.
Щоб політики в тій же Європі, були більш слухняними, їм потрібно показувати більше крові.
Нашої крові!
Тому, поки Штати не вирішать ВСІ свої завдання, стосовно перерозподілу світової економіки, поки Україну будуть тримати на голодному пайку (мається на увазі зброя), щоб цього було достатньо не для перемоги, а для обезкровлення Раші.
Швидке закінчення війни не потрібне насамперед Штатам.
Так, в Європі це розуміють, але ж інтереси різні.
Європейці звикли працювати в РФ де немає конкуренції і є бездонний ринок, а тепер їм доведеться шукати нові ринки, де є зубасті конкуренти.
Але страх, з одного боку від поведінки РФ, а з іншого від санкцій США, вимушує їх "петляти" між США і РФ.
От тому, Європа, знаходячись по сусідству "допомагає" Україні "із під палиці".
Ну а Штати тримають руку на пульсі і підтримують неспішний перебіг конфлікту.
А потерпає Україна, в якої точно не має вибору - свобода або рабство чи смерть.
Але ми переможемо, не за Захід, а за власну землю.
Слава Україні!
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26.05.2022 15:21 Відповісти
все вірно - як кажуть добре жар загрібати чужими руками ....- в нашому випадку судьбою України та Людей....- але у них вічні інтереси - гео політика ....біда що наші корумповані керманиці у всі роки повелись на цю фуйню...- тому то їм і надавали можливість красти ......- слабо дати необхідну зброю- вигіднішше довготривалий конфлікт і обезкровлення кацапії....- але що із Україною буде....90- ті скоро раем будуть згадуватися....
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26.05.2022 18:45 Відповісти
Карл фон Клаузевіц:" війна - це продовження ПОЛІТИКИ іншими засобами"
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26.05.2022 19:30 Відповісти
Франция, Германия и другие страны им подобные, это виляющие хвостом сучки, трусливые, злопамятные и циничные. Как вспомню эту Меркель, аж передергивает от отвращения.
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26.05.2022 15:55 Відповісти
Україні треба постачати усе що Україна замови, не треба дивитись що рашка скажить, це я говорю як громадянин Німеченни.
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26.05.2022 16:36 Відповісти
вы в меньшинстве...
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26.05.2022 21:11 Відповісти
Я думав вже і коню зрозуміло, що Україні передали десятки літаків і гелікоптерів...
Ну, типу не дали, то не дали. Ок
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26.05.2022 16:41 Відповісти
Тоді Україна повинна розірвати будапештський меморандум та вийти з Договору про неросповсюдження ядерної зброї.
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26.05.2022 18:03 Відповісти
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