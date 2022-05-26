Країни НАТО домовилися не постачати в Україну деяке озброєння, щоб не розлютити РФ, - ЗМІ
Між країнами НАТО є неформальні домовленості щодо утримання від постачання в Україну деяких видів озброєння.
Про це пише з посиланням на джерела німецьке видання ZEIT ONLINE, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.
За даними цього ЗМІ, в НАТО існує побоювання, що РФ може офіційно розцінити поставки західних бойових танків і бойових літаків як вступ у війну і вжити військових заходів у відповідь. Системи озброєння цього типу в Україну поки що не постачалися.
За інформацією парламентської групи Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), про цю неформальну домовленість знають у Берліні
"Комітет з оборони був повністю проінформований про це в середині травня", – сказав прессекретар з оборонної політики парламентської групи СДПН Вольфганг Гельміх.
За словами представника НАТО, всі рішення про постачання, зрештою, є справою окремих країн-членів. Поки що вони дотримувалися неформальних домовленостей, у тому числі через побоювання, що вони не отримають повної підтримки своїх партнерів з альянсу в разі нападу Росії.
З цієї причини Польща, наприклад, понад два місяці тому утрималася від постачання в Україну радянських винищувачів МіГ-29, зазначає агентство.
Головнокомандувач збройних сил США в Європі Тод Деніел Волтерс ще в березні заявив, що постачання МіГ-29 є "сценарієм високого ризику", оскільки можуть бути неправильно розціненими Москвою і призвести до ескалації між Росією та НАТО.
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@Rydyi_Mars
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https://twitter.com/Rydyi_Mars/status/1529724735256465410 4 ч
Зеленский: Мир оказался не готов к украинской смелости. Ну да после 28 лет многовекторности, продажности национальных политиков и всяких там Минсков, кто бы мог ожидать от нового политического руководства Украины такой решительности отстаивать интересы страны.
Сцук.Оказывается, европейские терпилы добились того, чтобы в НАТО существовал негласный договор не поставлять танки и авиацию Украине. Настояли, конечно же, немцы. И с этими странами и Францией Порошенко строил коалицию и 5 лет кричал лозунги про НАТО..
За ці три місяці, поки Україна, стікаючи кров'ю бореться за своє життя, Захід, зокрема Штати, практично вирішили питання про перерозподіл світової економіки і торгівлі, зокрема енергоносіями.
Але є слово "практично", тобто не до кінця.
Щоб політики в тій же Європі, були більш слухняними, їм потрібно показувати більше крові.
Нашої крові!
Тому, поки Штати не вирішать ВСІ свої завдання, стосовно перерозподілу світової економіки, поки Україну будуть тримати на голодному пайку (мається на увазі зброя), щоб цього було достатньо не для перемоги, а для обезкровлення Раші.
Швидке закінчення війни не потрібне насамперед Штатам.
Так, в Європі це розуміють, але ж інтереси різні.
Європейці звикли працювати в РФ де немає конкуренції і є бездонний ринок, а тепер їм доведеться шукати нові ринки, де є зубасті конкуренти.
Але страх, з одного боку від поведінки РФ, а з іншого від санкцій США, вимушує їх "петляти" між США і РФ.
От тому, Європа, знаходячись по сусідству "допомагає" Україні "із під палиці".
Ну а Штати тримають руку на пульсі і підтримують неспішний перебіг конфлікту.
А потерпає Україна, в якої точно не має вибору - свобода або рабство чи смерть.
Але ми переможемо, не за Захід, а за власну землю.
Слава Україні!
Ну, типу не дали, то не дали. Ок