"Путін серйозно веде мирні переговори лише тоді, коли розуміє, що йому не вдалося прорвати українську оборону", - Шольц
Путін не зможе виграти війну в Україні. Він уже провалив свої стратегічні цілі.
Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час заключного дня міжнародного економічного форуму в Давосі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
За його словами, російська агресія не може толеруватися.
"Нам потрібно дати Путіну зрозуміти, що він не може диктувати мир, що Україна його не прийме. Путін серйозно веде переговори про мир лише тоді, коли розуміє, що йому не вдалося прорвати українську оборону", - наголосив Шольц.
Топ коментарі
+16 noct gok
показати весь коментар26.05.2022 13:51
+10 Тетяна Тать
показати весь коментар26.05.2022 13:53
+7 Сергей Гусаченко #510887
показати весь коментар26.05.2022 13:59
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тільки зброю до України обіцяє а не передає
такі ви всі класні - Італія, Німеччина, Франція
Бучу собі в хату не хочете закликати, а?
у який небудь пригород Парижу Берліну або Риму?
раша ж може повторити, нє?
бо правильні слова і правильні дії то не то саме.
https://www.telegraph.co.uk/world-news/2022/04/22/exclusive-france-germany-evaded-arms-embargo-sell-weapons-russia/
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Регистрация: 26.05.2022
Какие могут быть переговоры ? Где ГААГА ?
Дідусе Байдене, де MRLS?