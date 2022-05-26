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Новини Війна
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"Путін серйозно веде мирні переговори лише тоді, коли розуміє, що йому не вдалося прорвати українську оборону", - Шольц

путін

Путін не зможе виграти війну в Україні. Він уже провалив свої стратегічні цілі.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час заключного дня міжнародного економічного форуму в Давосі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

За його словами, російська агресія не може толеруватися.

"Нам потрібно дати Путіну зрозуміти, що він не може диктувати мир, що Україна його не прийме. Путін серйозно веде переговори про мир лише тоді, коли розуміє, що йому не вдалося прорвати українську оборону", - наголосив Шольц.

Також читайте: Шольц заявив, що не розуміє країни, які підтримують Росію: "Це неприйнятно"

Автор: 

путін (23733) Шольц Олаф (1134)


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Топ коментарі
+16
Зверніть увагу як ці паскуди кажуть про оборону, але нічого не кажуть про повернення территорій, 100% ці гадини спробують примусити Україну відати Россії территорії. Україні варто вже навчитися жорстоко присікати подібні вислови.
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26.05.2022 13:51
+10
класний чувак Шольц, гарні речі каже
тільки зброю до України обіцяє а не передає

такі ви всі класні - Італія, Німеччина, Франція

Бучу собі в хату не хочете закликати, а?
у який небудь пригород Парижу Берліну або Риму?
раша ж може повторити, нє?

бо правильні слова і правильні дії то не то саме.
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26.05.2022 13:53
+7
Не "100% ці гадини спробують примусити Україну відати Россії территорії." Это зеленая гнида шла на выборы с лозунгом "Договоримся посередине", но так и не сказала посередине чего. Как себя чувствуте, 73% нелохи? Проклятый Запад во всем виноват? Это он хотел поссорить Украину и рабссею?
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26.05.2022 13:59
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Зверніть увагу як ці паскуди кажуть про оборону, але нічого не кажуть про повернення территорій, 100% ці гадини спробують примусити Україну відати Россії территорії. Україні варто вже навчитися жорстоко присікати подібні вислови.
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26.05.2022 13:51 Відповісти
Не "100% ці гадини спробують примусити Україну відати Россії территорії." Это зеленая гнида шла на выборы с лозунгом "Договоримся посередине", но так и не сказала посередине чего. Как себя чувствуте, 73% нелохи? Проклятый Запад во всем виноват? Это он хотел поссорить Украину и рабссею?
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26.05.2022 13:59 Відповісти
Шольца інколи "пробиває" на розумні думки
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26.05.2022 14:39 Відповісти
Тільки й того
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26.05.2022 16:02 Відповісти
іноді ж може щось розумне сказати
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26.05.2022 13:52 Відповісти
класний чувак Шольц, гарні речі каже
тільки зброю до України обіцяє а не передає

такі ви всі класні - Італія, Німеччина, Франція

Бучу собі в хату не хочете закликати, а?
у який небудь пригород Парижу Берліну або Риму?
раша ж може повторити, нє?

бо правильні слова і правильні дії то не то саме.
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26.05.2022 13:53 Відповісти
Ексклюзив: Франція та Німеччина ухилилися від ембарго на постачання зброї Росії
https://www.telegraph.co.uk/world-news/2022/04/22/exclusive-france-germany-evaded-arms-embargo-sell-weapons-russia/
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26.05.2022 14:04 Відповісти
Франція та Німеччина озброїли Росію на 273 мільйони євро (230 мільйонів фунтів стерлінгів) військової техніки, яка зараз, ймовірно, використовується в Україні, показав аналіз ЄС, яким поділилися з The Telegraph.
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26.05.2022 14:05 Відповісти
"капітан очевидність" детектед
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26.05.2022 13:53 Відповісти
Шольц,шо дурнувате дитинча
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26.05.2022 13:54 Відповісти
У нас в Україні уже кожна бабця це знає
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26.05.2022 13:54 Відповісти
Но не каждый немецкий путинферштеер. Впрочем, им хоть кол на голове теши...
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26.05.2022 14:39 Відповісти
шо там цей левачок кучерявий базікає, коли жодного танку чи бмп не відправив падло,косить під дурачка який за україну а насправді просто платить бабки путіну а нам не дає зброї, і дехто каже треба бути дипломатичними і все такі а реально по факту - зараз вони союзники путіна і тільки суспільство німецькее їх штурхає
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26.05.2022 13:54 Відповісти
Не варто друкувати висказування різних істот , які є таємно рашкоприхільниками
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26.05.2022 14:01 Відповісти
Тримайте шпульца за яйця, бо він зара кремль візьме
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26.05.2022 14:03 Відповісти


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Я читаю: 0

Регистрация: 26.05.2022
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26.05.2022 14:09 Відповісти
Шольц, Вы явно офуели ! Какие переговоры ? 22000 мирных мариупольцев погибло
Какие могут быть переговоры ? Где ГААГА ?
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26.05.2022 14:08 Відповісти
Якщо ***** насправді однією ногою у могилі то скоріж за все до дупи йому ті поступки.
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26.05.2022 14:09 Відповісти
Шольце, де ************** 2000?
Дідусе Байдене, де MRLS?
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26.05.2022 14:10 Відповісти
Штольц где наши БМП в количестве 100 штук?
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26.05.2022 14:18 Відповісти
він і поляків з Леопардами кинув
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26.05.2022 15:05 Відповісти
Шольц, лицемір. Каже гарно, але як до діла навіть поляків з танками кинув, вже не говорячи про обіцяну зброю для України
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26.05.2022 14:19 Відповісти
Треба виходити з оточення, поки є можливість, бо інакше, свинособаки будуть тримати наших в заручниках. А так відійдемо, то далі будемо їх кошмарити та знесилювати. Котли зараз не наразі !
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26.05.2022 14:19 Відповісти
Шольц. А що ти гнидо зробив для того щоб вони не могли прорвати оборону України? То танки в поганому стані, то вирішив не поспішати з наданням БМП, то немає *********** до ЗУ, то із 100 САУ дозволив надати аж 7 і ті досі не надав.
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26.05.2022 14:19 Відповісти
Шо ти мелеш,ковбаснику…Пуйло навіть тоді,коли програє,веде перемовини для перегрупування і концентрації нових сил.
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26.05.2022 14:23 Відповісти
Усі говорять про мавпячу віспу, а тут вірус Шольца-Макрона набирає обертів у Європі.
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26.05.2022 14:24 Відповісти
умнечать мы все умейем, хеР Шльц. ты луччи с поставками оружия не тяни резину
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26.05.2022 15:39 Відповісти
 
 