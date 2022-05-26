"Путін серйозно веде мирні переговори лише тоді, коли розуміє, що йому не вдалося прорвати українську оборону", - Шольц

Путін не зможе виграти війну в Україні. Він уже провалив свої стратегічні цілі.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час заключного дня міжнародного економічного форуму в Давосі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

За його словами, російська агресія не може толеруватися.

"Нам потрібно дати Путіну зрозуміти, що він не може диктувати мир, що Україна його не прийме. Путін серйозно веде переговори про мир лише тоді, коли розуміє, що йому не вдалося прорвати українську оборону", - наголосив Шольц.

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