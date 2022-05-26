Туреччина веде переговори з Україною і РФ щодо коридору для експорту зерна, - Reuters

Влада Туреччини веде переговори з Москвою і Києвом про відкриття коридору через Туреччину для експорту зерна з України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters із посиланням на високопоставленого турецького чиновника.

На Росію і Україну припадає майже третина світових поставок пшениці, а відсутність експорту з України посилює глобальну продовольчу кризу.

"Туреччина веде переговори як з Росією, так і з Україною про експорт зерна з України", - заявив чиновник.

За його словами, переговори все ще тривають. У заблокованих після початку російського вторгнення українських портах перебуває понад 20 мільйонів тонн зерна.

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