Туреччина веде переговори з Україною і РФ щодо коридору для експорту зерна, - Reuters
Влада Туреччини веде переговори з Москвою і Києвом про відкриття коридору через Туреччину для експорту зерна з України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters із посиланням на високопоставленого турецького чиновника.
На Росію і Україну припадає майже третина світових поставок пшениці, а відсутність експорту з України посилює глобальну продовольчу кризу.
"Туреччина веде переговори як з Росією, так і з Україною про експорт зерна з України", - заявив чиновник.
За його словами, переговори все ще тривають. У заблокованих після початку російського вторгнення українських портах перебуває понад 20 мільйонів тонн зерна.
Топ коментарі
+7 Kucher
показати весь коментар26.05.2022 13:59
+6 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар26.05.2022 14:04
+5 Іван Іванов #482249
показати весь коментар26.05.2022 14:03
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Після перемоги, Україна відновить постачання зерна в необхідному обсязі.
В такій ситуації ніякого голоду не буде. Мінус 10-20 марок різних продуктів.
вы этим зерном уже всех достали ‼️‼️‼️ Украинцам зерна хватает .
А вот небо над Украиной надо закрыть, чтобы и у других зерно появилось
Між країнами НАТО є неформальні домовленості щодо утримання від постачання в Україну деяких видів озброєння.
За даними німецького новинного агентства dpa, це пов'язано з ризиком прямої воєнної конфронтації з Росією, який в Альянсі хочуть мінімізувати, пише https://www.zeit.de/news/2022-05/25/nato-staaten-durch-absprachen-krieg-mit-russland-verhindern ZEIT ONLINE .
https://www.unian.ua/war/u-nato-domovilisya-utrimatisya-vid-postachannya-deyakih-vidiv-***********-ukrajini-cherez-strah-pered-rf-novini-vtorgnennya-rosiji-v-ukrajinu-11842173.html
нахера Вы тащите сюда это говно??
Теперь не хватало еще, что бы путин через Эрдогана выторговывал у нашей инфантильной власти очередных политических уступок взамен этого коридора.
А на конвой кораблей стран НАТО Реджеп конечно пойтить никак не могёт, иначе теряется еще один рычаг для постановки скандинавов в позу раком.
ПЕТРІОТИ, ТОМАГАВКИ, БРОНЕТРАНСПОРТЕРИ, БО КІНЦЯ КРАЯ ЦІЙ ВОЛОКІТІ НЕ
БУДЕ ВИДНО
Ещё момент: компенсируют ли небольшие поставки Байрактаров (36 штук, если не ошибаюсь) отказ Турции от санкций против параши и морские и авиарейсы в оккупированный Крым с 2014 года?