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ЄС все ще може погодити нафтове ембарго. Якщо не вийде - розгляне інші інструменти, - міністр економіки ФРН Хабек

нафта,ембарго

ЄС все ще може укласти угоду щодо ембарго на російську нафту в найближчі дні або розгляне "інші інструменти", якщо не буде досягнуто згоди.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявив міністр економіки Німеччини Роберт Хабек.

За його словами, всі країни ЄС повинні зменшити свою нафтову залежність.

"Це включає Угорщину. Якщо ви візьмете це за основу обговорення, то домовленість має бути можливою. Якщо ви включите інші теми до питання про нафтове ембарго, це буде дуже і дуже важко", - пояснив міністр.

"Я знаю, що тривають інтенсивні дискусії. Через п’ять днів у нас буде наступна Рада ЄС, я припускаю, що це коридор, у якому або буде досягнуто згоди, або доведеться розглянути інші інструменти", - додав Хабек.

Він не уточнив, якими можуть бути "інші інструменти".

Читайте: Глава Євроради Мішель впевнений, що ЄС до кінця місяця знайде рішення щодо нафтового ембарго

Автор: 

нафта (5476) Євросоюз (13300) ембарго (305) Габек (78)


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Топ коментарі
+12
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26.05.2022 14:11
+8
А тим часом йшов четвертий місяць війни
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26.05.2022 14:09
+4
надо будет в договоре с РФ обязательно прописать сервитут к дороге на чоп
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26.05.2022 14:12
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А тим часом йшов четвертий місяць війни
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26.05.2022 14:09 Відповісти
Своя сорочка ближче то тіла.
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26.05.2022 14:09 Відповісти
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26.05.2022 14:11 Відповісти
Хороша ідея. І всі щасливі
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26.05.2022 14:15 Відповісти
Яка різниця між Угорщиою і Білоруссю?
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26.05.2022 15:09 Відповісти
надо будет в договоре с РФ обязательно прописать сервитут к дороге на чоп
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26.05.2022 14:12 Відповісти
ЄС діє як мокре горить.
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26.05.2022 14:13 Відповісти
Вводите уже и начинайте строить другие цепочки поставок, чтобы после войны ни в коем случае не восстанавливать поставки из оркостана, иначе все повторится опять(
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26.05.2022 14:13 Відповісти
Мало им рассказывают украинские посольства про зверства руснии стирание городов с лица земли ‼️‼️
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26.05.2022 14:14 Відповісти
Вы там не сильно спешите в своих Европах, времени ещё полно. И вооружать нас не спешите, чтобы путина не злить. Мы всего лишь платим нашими жизнями за нашу И ВАШУ свободу, Поэтому, конечно же, не поступайтесь своими экономическими интересами.
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26.05.2022 14:18 Відповісти
Не вірю жодному слову Європи. З огляду на всю ситуацію з постачанням зброї та санкціями, можна зробити висновок,що мадяри просто лялька в руках європейців аби мати виправдання. Ви навіть не уявляєте,любі українці, наскільки ми одинокі у своїй боротьбі…
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26.05.2022 14:19 Відповісти
уявляємо....
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26.05.2022 19:52 Відповісти
«Інші інструменти»?. Це ваша срака,панове европейці.
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26.05.2022 14:20 Відповісти
Надо пойти другим путём - никому зерно не везти.
Пусть будет голод в Африке .
Пусть голодные массы ломануться в Германию и Францию . А там тоже зерна на всех не хватает
Может тогда на эмбарго ЕС решиться ?
Может и небо над Украиной закроют , чтобы зерно росло не среди снарядов ?
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26.05.2022 14:21 Відповісти
ЄС - европідари, якщо ембарго не погодить
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26.05.2022 14:24 Відповісти
Нетепровод подпортить
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26.05.2022 14:30 Відповісти
Пора уже санкции против путинского холуя орбана и против Венгрии вводить. Сколько можно тянуть кота за яйца? Венгры в который раз связали свою судьбу со стороной зла, значит, после этой войны, Румыния прирастет теритроией Венгрии =)
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26.05.2022 14:33 Відповісти
Позор. Какая близорукость и безпринципность.
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26.05.2022 15:47 Відповісти
Европа импотенты, А наш напульён - маладец, Строил дороги вместо покупки оружия и подготовки к войне. И ввел эмбарго на нефть и топливо из кацапии и другим предлагает. Теперь у нас нет топлива, но зато есть дорог аж 70%
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26.05.2022 16:02 Відповісти
Вірно с казано... В нас нема палива, але є дороги, на яких може не бути нас.
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27.05.2022 00:07 Відповісти
Най спершу Україна прикрутить вентиль на трубі до венгрів, може Орбан стане більш відкритий до пропозицій.
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27.05.2022 00:05 Відповісти
 
 