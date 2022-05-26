ЄС все ще може погодити нафтове ембарго. Якщо не вийде - розгляне інші інструменти, - міністр економіки ФРН Хабек

ЄС все ще може укласти угоду щодо ембарго на російську нафту в найближчі дні або розгляне "інші інструменти", якщо не буде досягнуто згоди.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявив міністр економіки Німеччини Роберт Хабек.

За його словами, всі країни ЄС повинні зменшити свою нафтову залежність.

"Це включає Угорщину. Якщо ви візьмете це за основу обговорення, то домовленість має бути можливою. Якщо ви включите інші теми до питання про нафтове ембарго, це буде дуже і дуже важко", - пояснив міністр.

"Я знаю, що тривають інтенсивні дискусії. Через п’ять днів у нас буде наступна Рада ЄС, я припускаю, що це коридор, у якому або буде досягнуто згоди, або доведеться розглянути інші інструменти", - додав Хабек.

Він не уточнив, якими можуть бути "інші інструменти".

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