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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Росія чекає, що Україна прийме її вимоги та змириться з окупацією своїх територій: "Треба визнавати ситуацію де-факто", - Пєсков

песков

У Кремлі очікують, що влада України прийме вимоги РФ та "усвідомить де-факто" окупацію своїх територій.

Про це прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив в ефірі російської радіостанції "Маяк", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Москва чекає від Києва прийняття вимог Москви та усвідомлення де-факто реальної ситуації, що існує", - сказав він.

На уточнююче запитання ведучої, чи йдеться про територіальні поступки, Пєсков відповів: "Це не територіальні поступки. Київ має визнати ситуацію де-факто та тверезо її оцінити".

Також читайте: Штайнмаєр закликав Путіна вивести війська з України і почати переговори із Зеленським

Автор: 

Пєсков (1604) росія (64846)


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Топ коментарі
+112
вот мы тебя кастрируем и ты будешь де-факто правильным руzzим!.....
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26.05.2022 14:22
+101
есть ли в мире более мерзкий народец чем русские
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26.05.2022 14:23
+101
Де-ю́ре россия идет на *** с территорий и платит репатриации
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26.05.2022 14:24
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Peskow -Debil Kon4ennij !
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26.05.2022 15:14 Відповісти
Не признали под Киевом, не признаем и во всей Украине. А письков вместе со всей бандой маньяка *********** может просто подрочить.
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26.05.2022 15:18 Відповісти
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26.05.2022 15:22 Відповісти
А я очікую (думаю, не оди я), що то витріщене чмо змінить (вимушено) прізвище на Безпіськов
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26.05.2022 15:27 Відповісти
В министерстве обороны страны-агрессора России открыто анонсировали новые удары по украинским городам. В ведомстве заявили, что ВСУ якобы прячут технику в медицинских учреждениях нескольких городов на Донбассе. Таким образом россияне заранее пытаются оправдать свои военные преступления

Вероятнее всего, целью следующих ударов российских оккупантов станут именно эти места. Соответствующее сообщение минобороны РФ разместило на своем канале в https://t.me/mod_russia/16125 Telegram в среду, 25 мая.

Речь идет про:

поликлинику № 3 в Краматорске (Донецкая область), где, как утверждают пропагандисты, размещена бронетехника и артиллерия украинских военных;

городскую больницу № 1 в Лисичанске (Луганская область), где "размещено подразделение ВСУ, а на прилегающей территории - бронетехника и огневые позиции артиллерии";

противотуберкулезный диспансер и центральную городскую больницу в Славянске (Донецкая область). Согласно выдумкам России, там ВСУ "оборудовали огневые позиции, разместили артиллерию и РСЗО";

здание онкологического диспансера в Одессе, где "ВСУ оборудовали опорный пункт".
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26.05.2022 15:30 Відповісти
Де-факто, сил просуватися долі немає.
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26.05.2022 15:32 Відповісти
Кёниг фон ***************

Абсолютно ясная гибридная атака РФии по теме "Минск 3".
Говорящие головы вкидывают тему.
Боты, тролли, журналюги работают.
Нужен ответ дипломатии, минстец и ясный меседж:
Людей под Бучи не отдадим.
Победили Гитлера, победим и путина.
Помогайте.
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26.05.2022 18:41 Відповісти
Якось це підозріло - стаття у NYT, заява Пєскова, якісь неформальні домовленості у обмеженні постачання зброї до України, США не дають М270 з ракетами ATACMS, про ударні БПЛА взагалі нічого не чути, військова допомога США скоротилися з $1.8 до $1.2 млрд у місяць. Збіг - не думаю.
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26.05.2022 15:38 Відповісти
Тебя беспокоит почему мало дают оружия? А они что обязаны? Если быдло хотело дороги шашоыки на 9 мая, то США причем.
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26.05.2022 16:14 Відповісти
це шантаж та тиск *****, Зеленськицй піддався й маємо наслідки.
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26.05.2022 16:31 Відповісти
З якого такого говнорупора ти це почув????
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26.05.2022 17:07 Відповісти
То что они делали и без тебя знаем.А то,что делаешь ты называется скрытым сепаром.Или ты думаешь,что умней других.
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27.05.2022 01:02 Відповісти
піськов -ПНХ.
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26.05.2022 15:40 Відповісти
де факто - россия это Российская область в составе Украины. Транзит всех добываемых вами энергоресурсов только через Меня в Киеве. Признаем ситуацию де-факто. Точка
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26.05.2022 15:50 Відповісти
Може вже час іпанути по мацкві чи піддеру? (було б бажання.., чи яйця).
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26.05.2022 16:06 Відповісти
Здохни ти криса смердюча разом з своім господарем ,смерть рашиським окупантам.
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26.05.2022 16:16 Відповісти
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26.05.2022 16:24 Відповісти
власть много чего может, но народ хочет жить как в Европе в свободном Донецке и в Крыму.
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26.05.2022 16:40 Відповісти
...уточняю в украинском Крыму.
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26.05.2022 18:19 Відповісти
Когда мокши начинают петь про договорняк, значит дела не очень. А это именно про договорняк и никак про ультиматум
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26.05.2022 16:41 Відповісти
схоже кремль розуміє що довго у такому стані він не протримається, тож починаеться торг з позиції сили доки ця позиція зберігається. далі буде злам і підуть підковерні домовленості із заходом, спочатку з евроблядями, а потім із сша, але остане слово має бути за нами і я соподіваюсь це буде слово українського народу, а не клоуна-малороса "сайдемся пасиридтине"
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26.05.2022 16:43 Відповісти
В идеале надо дожимать. Но есть ли силы и возможности. Вопрос( Если нет, тогда очередное перемирие, выборы нормального президента, армия и очередной виток к которому точно нужно подготовиться а не так как обычно
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26.05.2022 16:44 Відповісти
Болт тебе в дупу! Срань мокшанская! И ношеные трусы тети Фейги в грызло!
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26.05.2022 16:53 Відповісти
Кацап,нах... -це туди
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26.05.2022 16:57 Відповісти
России - страна педофилов и насильников: доказано статистикой и наукой https://incident.obozrevatel.com/crime/vojna-protiv-rossii/rossii-strana-pedofilov-i-nasilnikov-dokazano-statistikoj-i-naukoj.htm
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26.05.2022 17:04 Відповісти
паРаша це країна без майбутнього, бо це кончена країна і ії скоро не буде, це надихає.
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26.05.2022 17:06 Відповісти
Так Зе давно згоден, бо сам у долі з кремлем.
Інаеше логіку впускання кацапів в Україну з Криму не зрозуміти
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26.05.2022 17:05 Відповісти
Заява виглядає як "крок на зустріч" бажанням Зеленського на перемовини і мир, бо перемога нашому вилупку не потрібна.
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26.05.2022 17:18 Відповісти
Російська Федерація розпочала операцію з внутрішньої дестабілізації в Україні.

Про це https://twitter.com/OleksiyDanilov/status/1529752761159630849 написав у Twitter секретар РНБО Олексій Данілов, інформує https://uainfo.org/ UAINFO.org .

"Питання внутрішньої дестабілізації України через російську агентуру - питання номер один для рф. Зараз відбувається операція під умовною назвою "хамелеон", коли російська агентура маскується під націонал-патріотів", - зазначив Данілов. Чи відноситься Андрій Єрмак до російської агентури в цій операції?
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26.05.2022 17:19 Відповісти
Настоящие враги - патриоты. Настоящие патриоты - враги. Смотри не перепутай.
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26.05.2022 17:21 Відповісти
Данилов,ти ворог, чи націонал-патріот?
З'ясуй своє місце в " спец.операції"
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26.05.2022 22:25 Відповісти
мертвечук, вже націонал-патріот???
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26.05.2022 22:28 Відповісти
Кроме их самих ни от кого политических заявлений не наблюдается
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26.05.2022 23:04 Відповісти
Ми тверезо оцінимо будемо вбивати кожного путінця а тебе собака на мавзолеї за яйця підвісимо а потім підірвимо.Собаки ви так і не зрозуміли простого вас чекає смерть ! Ви на чеченців будите молитися ще.Війна закінчиться а вас нищити пачками !
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26.05.2022 17:23 Відповісти
Та ну нах...
Цє як боксер, який в першому раунді виграв по очькам, та й пропонує супернику припинити боксувати всі залишившися раунди, бо він вже рахує шо переміг...
Вчить українську мову, півні москальскі!
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26.05.2022 17:25 Відповісти
Росія чекає . . .

Ну чекай. А ми тим часом тобі лапті сплетемо . . .
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26.05.2022 17:28 Відповісти
Де Fuck-то кремль має дістати ударів ЗСУ до крайньої цеглини . До такого ФАК-ту нехай курва шикуються...
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26.05.2022 17:35 Відповісти
Всё идёт по Оманскому плану зеле-ввх - вон и люся сегодня рассказала о ещё одном ******. Людей призванных на службу сейчас и идущих на ротацию ни как не обучили, они не прошли боевое слаживание, нет тяжёлого вооружения - ни птрк ни нашего ни импортного, дали - форму, каску, автомат и два рожка и всё. И отправили на Луганский фронт. По приезду люди просто ушли. Поймали, сейчас в СИЗО - это ответ почему безумная вносила в раду проект закона о расстрелах на месте. Очень всё хреново - а как люся и ********** рассказывали о вот-вот начнущихся контрнаступлениях.
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26.05.2022 17:40 Відповісти
люсю слушали только идиоты, которые - мову, армію, віру на хлеб никак не могли намазать! Все у них должно намазыватся на хлеб...так теперь еще и хлеба нету
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26.05.2022 18:34 Відповісти
Де-факто:
Забирайте свої 30к смердючих трупів і ПІШЛИ НАХ! услід за своїм кораблем!!!
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26.05.2022 17:56 Відповісти
Рашка идёт в дупу. Там ей самое место. Украина суверенна и неделима. Крым это тоже Украина
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26.05.2022 18:30 Відповісти
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26.05.2022 18:39 Відповісти
Хоча Зеля і нікчемний гівнокомандувач, але боїться реакції народу. А 82% проти капітуляції. Тому на відміну Порошенка Зеленський на це ніколи не піде навіть якщо на цьому і байден наполягатиме.
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26.05.2022 18:49 Відповісти
А Порошенко был за капитуляцию? Разверни свою мысль, ******** зелёный
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26.05.2022 19:05 Відповісти
Мудак ти тупорилий, заткнися вже зі своїм порошенко, який підписав 2 капітуляції та привчав народ що "ніззя сопротівлятся расії, лише дипломатія. Не чинили опір агресору, торгували з ним, стугни та нові танки продавали замість того, щоб робити вся для армії - в результаті отримали ганьбу та через 8 років нову війну. Так, не пощастило нам що баригу і зрадника змінили на клоуна, який виявився таким само зрадником та баригою. Але те що зеленський - лайно не відміняє того що порошенко таке саме лайно.
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26.05.2022 19:41 Відповісти
Лайно скрізь бачить тільки лайно. Так, москалку ?
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27.05.2022 06:49 Відповісти
Ладно,хер с тем Порошенко он уже не президент.А теперь точно так же по полочкам,что сделал за все это время Зеля для обороноспособности страны?
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30.05.2022 08:23 Відповісти
Коли,де і що здав Порошенко?А тепер давай повернемо все навпаки:на відміну від Зеленського,який здав без жодного пострілу Херсон і область,впустив орків до Маріуполя,відкрив дорогу до Миколаїва,Порох звільнив 3/4 територій Луганської і Донецької обл. які були окуповані ще до його вступу на президентський пост
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26.05.2022 19:11 Відповісти
Порошенку в отличии орт Зеленского не давали оружия. Смысл не сдаваться без оружия??
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26.05.2022 23:05 Відповісти
песок отсосёшь сперва ты у доходяги,а затем его очередь у тебя ,после сбора окурков и ******.
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26.05.2022 19:09 Відповісти
Большой и толстый в зад Пескову и путину!
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26.05.2022 19:26 Відповісти
Сосиски ***
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26.05.2022 19:28 Відповісти
Фактично військові злочинці займаються (шантажем та) терором на міждержавному рівні.
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26.05.2022 19:28 Відповісти
*** вам а не ваші умови, ушльопки
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26.05.2022 19:31 Відповісти
Сегодня нет хороших новостей, и даже самые яркие генераторы оптимизма погрустнели. Давайте разберемся, что происходит.
За три месяца войны противнику не удалось окружить силы ООС, отрезать Украину от моря, взять Киев и оставить украинцев поддержки Запада. Ни одна из трех декларируемых Путиным задач: "помощи народным республикам", "денацификации" и "демилитаризации" Украины не выполнена.
Из-под Киева, из Черниговской, Сумской областей враг позорно бежал. Мы так думаем. В самом деле - противник очень быстро осознал свои ошибки, сделал правильные выводы, и сконцентрировал все силы на Донбассе.
А на второстепенных направлениях перешел к обороне, продолжая наносить беспокоящие удары, чтобы сковать наши войска, не дать возможности перебросить резервы. Теперь еще и Лукашенко перебросил свою марионеточную армию в нашу границу с той же самой целью.
К сожалению, мы плохо подготовились к решающим боям, расслабились (многие решили, что война уже почти закончилась), не обеспечили военный паритет на Донбассе.
Нация, успокоенная словами о грядущем контрнаступлении (вот-вот только техника западная придёт), не готова сопротивляться по-настоящему - ни к жизни, а к смерти, как в первые дни, недели войны.
Нам придётся ещё вкусить горечь поражений, избавиться от эйфории, и провести свою работу над ошибками - найти правильные, быстрые, эффективные управленческие решения, которые мобилизуют все силы на борьбу с врагом. И наказать виновных в бездействии и саботаже, избавиться от глупцов.
Это первоочередная задача для президента, как верховного главнокомандующего, его Ставки, Генерального штаба, руководителей всех силовых структур. Нужны реальные и нетривиальные планы по разгрому врага. И эти планы, задачи не могут зависеть только от сроков поступления западной помощи. Действовать надо немедленно.
Победа будет. Но она будет стоить дорого. С каждым днём промедления всё дороже.
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26.05.2022 19:54 Відповісти
Никто из уважающих себя не расслаблялся. Все действия врага живо напоминают демонстрацию кинохроники взад. Высшую стадию -взятие Киева уже видели, дальше Чернигов, Сумы, Харьков,Охтырка, Ни колаев,Вознесенск,Запорожье а потом "взад" Изюм,Авдеевка, Славянск,Краматорск и Наконец Северодонецк - самая восточная точка генплана войны от Путина. Это не беспокоящие удары с целью отвлечения внимания и расстягивание резервов, все это от безысходности и потере нерва войны. Вся мышиная возня "друзей ефрейтора Путина" как в мире так и в Украине по времени и месту была запланирована на момент поражения Украины зеркально как Минск -2. Не срослось. И шас хреновато себя чувствует Пу 1,царь Крайнего Востока Европы и доброй доли Азии ( за Лениным ) Потрясает угрозой голода в среди своих симпатяг Африки и Азии.
В чем орки сильны это в пропаганде (выкатывании сумасбродных наративов). Это все не лежит в материальной плоскости, за это в морду лица немедленно получить невозможно. такой же сумасброд Никитка Хрущев в далекие 60 тоже выкатывал - давай закатим Западу ежа под зад. И шо ? ЗЩакатили ? Хрущеву выкатили в октябре 1964 за позор октября 1962. А позор был в том, что когда ракеты убирали с Кубы, америкосы каждый корабль проверяли и пересчитывали ракеты.
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27.05.2022 01:06 Відповісти
Избавиться от глупцов? Зеля будет избавляться,который сам затащил во власть этих дегенератов??
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30.05.2022 08:32 Відповісти
Замість "здачі" ********* має чекати на серійне виробництво в Україні ракет "Грім" та "Сапсан". А це "******* всім їхнім сподіванням"...
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26.05.2022 20:16 Відповісти
де факто - вывезите ***** свои трупы...смердят же
де-юре - ихтамнет???
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26.05.2022 20:54 Відповісти
де-факто, Кладбище в Забайкалье, где захоронены рашистские 200-е с фронтов Украины.
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26.05.2022 21:10 Відповісти
А они их еще и хоронили?
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26.05.2022 22:22 Відповісти
Вася! я вчора матюкався, як міг Був на одному заболоченому лугу Є у мене там місцина хитро-заповідна Я її знайшов років з десять тому Там росте багато орхідей (наших поліських) А трохи пізніше визріває багато польової суниці Прийшов - а посеред лужка "асвабадитель" валяється ! Вже добре обгризений звіриною і напіврозкладений Так що в цьому році я там ні бульб орхідей для "похідного печива" не наберу - воно добре сили відновлює в походах - малий товариша це печиво називає "ельфійські путліби" (начитався Толкієна ) ні суниць для внуків За літо труп згниє, земля поживу вбере - тоді приберу кістки і в болото викину А по орхідеї та суниці приїду наступного року - повинні вродить після "удобрення" непогано!
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26.05.2022 22:04 Відповісти
ершик энд ***** де-факто де-дебило...
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26.05.2022 21:42 Відповісти
Де-факто иди *****.
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26.05.2022 22:05 Відповісти
сказал, закурил и постучал копытами
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26.05.2022 22:10 Відповісти
Україна чекає, коли москалі заб'ють ***** і його посіпак, заберуться з нашої землі і будуть чемно виплачувати репарації.
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26.05.2022 22:21 Відповісти
При чому тут ліліпутін ?
Це ідея всіх московитів на всі часи грабувати і вбивати сусідів.
Тому з путіним чи без, а кацапи війну будуть продовжувати
доки ми не знищемо московію як державу і імперію.
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27.05.2022 00:08 Відповісти
На московії дефолт гарантований через місяць, ото й завили пси на болоті. Платити по зовнішнім боргам будуть холуї своїм/награбованим майном.
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26.05.2022 22:37 Відповісти
колапс ********* наближається семикілометровими кроками!
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26.05.2022 22:56 Відповісти
А УКРАЇНА ЧЕКАЄ ЩО паРАША РОЗВАЛИТЬСЯ І ЦЕ БУДЕ СКОРІШЕ
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27.05.2022 00:06 Відповісти
дайте зброї!
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27.05.2022 01:51 Відповісти
Як же я ненавиджу всю цю кацапську мерзоту.
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27.05.2022 06:18 Відповісти
Две ****** в рот Пескову
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27.05.2022 06:44 Відповісти
*** сосать селедкой пахло?
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27.05.2022 07:10 Відповісти
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