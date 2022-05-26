Росія чекає, що Україна прийме її вимоги та змириться з окупацією своїх територій: "Треба визнавати ситуацію де-факто", - Пєсков
У Кремлі очікують, що влада України прийме вимоги РФ та "усвідомить де-факто" окупацію своїх територій.
Про це прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив в ефірі російської радіостанції "Маяк", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Москва чекає від Києва прийняття вимог Москви та усвідомлення де-факто реальної ситуації, що існує", - сказав він.
На уточнююче запитання ведучої, чи йдеться про територіальні поступки, Пєсков відповів: "Це не територіальні поступки. Київ має визнати ситуацію де-факто та тверезо її оцінити".
Топ коментарі
+112 Николай Ворошилов
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+101 Руслан Жгун
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+101 Vlad D #386324
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Вероятнее всего, целью следующих ударов российских оккупантов станут именно эти места. Соответствующее сообщение минобороны РФ разместило на своем канале в https://t.me/mod_russia/16125 Telegram в среду, 25 мая.
Речь идет про:
поликлинику № 3 в Краматорске (Донецкая область), где, как утверждают пропагандисты, размещена бронетехника и артиллерия украинских военных;
городскую больницу № 1 в Лисичанске (Луганская область), где "размещено подразделение ВСУ, а на прилегающей территории - бронетехника и огневые позиции артиллерии";
противотуберкулезный диспансер и центральную городскую больницу в Славянске (Донецкая область). Согласно выдумкам России, там ВСУ "оборудовали огневые позиции, разместили артиллерию и РСЗО";
здание онкологического диспансера в Одессе, где "ВСУ оборудовали опорный пункт".
Абсолютно ясная гибридная атака РФии по теме "Минск 3".
Говорящие головы вкидывают тему.
Боты, тролли, журналюги работают.
Нужен ответ дипломатии, минстец и ясный меседж:
Людей под Бучи не отдадим.
Победили Гитлера, победим и путина.
Помогайте.
Інаеше логіку впускання кацапів в Україну з Криму не зрозуміти
Про це https://twitter.com/OleksiyDanilov/status/1529752761159630849 написав у Twitter секретар РНБО Олексій Данілов, інформує https://uainfo.org/ UAINFO.org .
"Питання внутрішньої дестабілізації України через російську агентуру - питання номер один для рф. Зараз відбувається операція під умовною назвою "хамелеон", коли російська агентура маскується під націонал-патріотів", - зазначив Данілов. Чи відноситься Андрій Єрмак до російської агентури в цій операції?
З'ясуй своє місце в " спец.операції"
Цє як боксер, який в першому раунді виграв по очькам, та й пропонує супернику припинити боксувати всі залишившися раунди, бо він вже рахує шо переміг...
Вчить українську мову, півні москальскі!
Ну чекай. А ми тим часом тобі лапті сплетемо . . .
Забирайте свої 30к смердючих трупів і ПІШЛИ НАХ! услід за своїм кораблем!!!
За три месяца войны противнику не удалось окружить силы ООС, отрезать Украину от моря, взять Киев и оставить украинцев поддержки Запада. Ни одна из трех декларируемых Путиным задач: "помощи народным республикам", "денацификации" и "демилитаризации" Украины не выполнена.
Из-под Киева, из Черниговской, Сумской областей враг позорно бежал. Мы так думаем. В самом деле - противник очень быстро осознал свои ошибки, сделал правильные выводы, и сконцентрировал все силы на Донбассе.
А на второстепенных направлениях перешел к обороне, продолжая наносить беспокоящие удары, чтобы сковать наши войска, не дать возможности перебросить резервы. Теперь еще и Лукашенко перебросил свою марионеточную армию в нашу границу с той же самой целью.
К сожалению, мы плохо подготовились к решающим боям, расслабились (многие решили, что война уже почти закончилась), не обеспечили военный паритет на Донбассе.
Нация, успокоенная словами о грядущем контрнаступлении (вот-вот только техника западная придёт), не готова сопротивляться по-настоящему - ни к жизни, а к смерти, как в первые дни, недели войны.
Нам придётся ещё вкусить горечь поражений, избавиться от эйфории, и провести свою работу над ошибками - найти правильные, быстрые, эффективные управленческие решения, которые мобилизуют все силы на борьбу с врагом. И наказать виновных в бездействии и саботаже, избавиться от глупцов.
Это первоочередная задача для президента, как верховного главнокомандующего, его Ставки, Генерального штаба, руководителей всех силовых структур. Нужны реальные и нетривиальные планы по разгрому врага. И эти планы, задачи не могут зависеть только от сроков поступления западной помощи. Действовать надо немедленно.
Победа будет. Но она будет стоить дорого. С каждым днём промедления всё дороже.
В чем орки сильны это в пропаганде (выкатывании сумасбродных наративов). Это все не лежит в материальной плоскости, за это в морду лица немедленно получить невозможно. такой же сумасброд Никитка Хрущев в далекие 60 тоже выкатывал - давай закатим Западу ежа под зад. И шо ? ЗЩакатили ? Хрущеву выкатили в октябре 1964 за позор октября 1962. А позор был в том, что когда ракеты убирали с Кубы, америкосы каждый корабль проверяли и пересчитывали ракеты.
де-юре - ихтамнет???
Це ідея всіх московитів на всі часи грабувати і вбивати сусідів.
Тому з путіним чи без, а кацапи війну будуть продовжувати
доки ми не знищемо московію як державу і імперію.