Україні в розібраному вигляді передали радянські штурмовики Су-25 і гелікоптери Мі-17, - ЗМІ
Україна отримала від західних союзників радянські літаки Су-25. Перед цим штурмовики розібрали для полегшеного транспортування.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Foreign Policy.
Зазначається, що в Європі створили "великий центр" для постачання військової допомоги в Україну. Там перебувають 110 військових із 30 країн світу, які керують логістикою.
Зокрема, у центрі допомогли розібрати радянські літаки Су-25 та гелікоптери Мі-17. Техніку вже відправили в Україну. Кількість переданої авіації не розкривають.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Польща віддала Україні майже всі свої запаси запчастин і боєкомплекту для винищувачів МіГ-29. При цьому в США заявили, що Україна може отримувати від партнерів радянські літаки, а Вашингтон не перешкоджатиме поставкам.
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