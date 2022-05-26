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Україні в розібраному вигляді передали радянські штурмовики Су-25 і гелікоптери Мі-17, - ЗМІ

су-25

Україна отримала від західних союзників радянські літаки Су-25. Перед цим штурмовики розібрали для полегшеного транспортування.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Foreign Policy.

Зазначається, що в Європі створили "великий центр" для постачання військової допомоги в Україну. Там перебувають 110 військових із 30 країн світу, які керують логістикою.

Зокрема, у центрі допомогли розібрати радянські літаки Су-25 та гелікоптери Мі-17. Техніку вже відправили в Україну. Кількість переданої авіації не розкривають.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Польща віддала Україні майже всі свої запаси запчастин і боєкомплекту для винищувачів МіГ-29.  При цьому в США заявили, що Україна може отримувати від партнерів радянські літаки, а Вашингтон не перешкоджатиме поставкам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переговори про передачу Україні польських винищувачів МіГ-29 тривають, - Дещиця

Автор: 

авіація (4109) Польща (8468) літак (2896) США (22395)


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Топ коментарі
+42
Дякуємо за "запчастини"!
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26.05.2022 14:28
+35
готуємось до крупновузлової зборки Ф-16
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26.05.2022 14:34
+26
Большой респект тем, кто присылал к нам такие полезные вещи.
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26.05.2022 14:30
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Дякуємо за "запчастини"!
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26.05.2022 14:28 Відповісти
Большой респект тем, кто присылал к нам такие полезные вещи.
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26.05.2022 14:30 Відповісти
готуємось до крупновузлової зборки Ф-16
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26.05.2022 14:34 Відповісти
Лучше F-18. Эти больше подходит для аеродромов Украины, риск сломать шасси менше. Про это уже писали.
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26.05.2022 15:59 Відповісти
Еще лучше ВВС ВСУ заиметь английский истребитель-бомбардировщик AV-8A Harrie(Харриер).Он вертикально взлетает или мало разбегается,хорошо вооружен.Отлично зарекомендовал себя в войне за Фолкленды.Правда, они уже сняты с вооружения ВБ и законсервированы..Попросить бы Ее Величество и Джонсона,нам их продать,или одолжить..,в разобранном виде...
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26.05.2022 17:33 Відповісти
редкое Г.этот хариер-гляньте на войну в заливе -самые большие потери
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26.05.2022 18:51 Відповісти
Вместе Харриер-ов лучше шведских JAS 39 или Saab 37 Viggen. Они относительно лёгкие и может взлететь и сесть даже с автомобильной дороги.
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26.05.2022 19:55 Відповісти
Тільки навіщо про це на весь світ волати?! Зібрати і використовувати за призначенням. Тихо та ефективно.
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26.05.2022 14:53 Відповісти
щоб одичалих підкручивало й перевертало
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26.05.2022 16:43 Відповісти
«допомогли розібрати» і «сша не будуть перешкоджати» не дуже оптимістично якось звучить
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26.05.2022 14:31 Відповісти
У дитинстві дуже любив збирати моделі літаків та гелікоптерів Plasticart (була навіть модель першого космічного корабля Восток-1). Але зібрати реальний винищувач... Будемо сподіватись, що у нас є спеціалісти.
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26.05.2022 14:32 Відповісти
зачем их разбирать?... им 15 минут лета.с Польши
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26.05.2022 14:36 Відповісти
"если было бы все так просто, армянское радио этим бы не занималось" tu comprends?
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26.05.2022 14:47 Відповісти
непогана ідея, чекаємо туристів-відпускників з запчастинами до F-16
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26.05.2022 14:33 Відповісти
Болгари небагато триндять, але дають реальну допомогу.
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26.05.2022 14:35 Відповісти
"Грачи прилетели".
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26.05.2022 14:37 Відповісти
скоро бородавочники подтянутся)
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26.05.2022 15:17 Відповісти
Дякуємо, а можно ще нам запчастини до f-16
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26.05.2022 14:38 Відповісти
Де б тут зраду знайти?
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26.05.2022 14:41 Відповісти
А она есть
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26.05.2022 14:42 Відповісти
харощий шютка
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26.05.2022 14:47 Відповісти
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26.05.2022 14:56 Відповісти
Зачётный градусник
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26.05.2022 16:01 Відповісти
Надеюсь только колеса и ракеты были в разобранном виде
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26.05.2022 15:02 Відповісти
а на х&я об этом писать?
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26.05.2022 15:07 Відповісти
HektorWAR news UA

@Hektor6666

·
https://twitter.com/Hektor6666/status/1529778038002663424 1 ч

На Донбасі збили полковника авіації Білорусі Миколу Маркова! Білорус пілотував винищувач Су-25 повітряного флоту Росії. Його підбили над Попасною, а 18 травня стало відомо, що пройшов похорон льотчика в місті Ліда, що в Білорусі!
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26.05.2022 15:12 Відповісти
это ЧВК. Там уже деды воюют, выпускники 70-х гг =)
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26.05.2022 15:18 Відповісти
А як їх можна розібрати? Я не розбираюся в тому. Крила відрізали чи що?
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26.05.2022 15:12 Відповісти
Миг-29,Су-27 не разбираются,там крылья заодно с корпусом,у штурмовика Су-25 крылья можно отделить от центроплана и перевозить отдельно,затем состыковать.
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26.05.2022 17:41 Відповісти
..та ти шо!?))))))))) Міг-29 і Су-27 не розбираються?))))))))))))))) Їх на 3D принтері друкують..так зразу..)))) То якщо у праве півкрило влупить щось... то вже й літак треба списати!? Чи то латку метр на метр ставити потрібно? Владику!! Дитинко!! Літак розбирається до ткакого стану... що ти і гадки не маєш..)))
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26.05.2022 17:52 Відповісти
не помню какая марка,но по моему СУ -весь центроплан клепается сразу весь в специальной клепальной машине -читал когда то про уникальное оборудование ,но может и брехня по типу анала-говнет
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26.05.2022 18:55 Відповісти
Я думав, що для розмитнення тільки легкові авто розбирають, а літаки також. Клоунада... якщо роблять так, то навіщо писати.
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26.05.2022 15:18 Відповісти
Вони б ще написали в якій кількості, та дали б точні координати місця складання. Просто пзд, мало нам прилітало за останній час.
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26.05.2022 15:30 Відповісти
Про кількість то і так відомо. І не тільки від Foreign Policy, яким рота не заткнеш. А координати місця складання дивися на марафоні.
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26.05.2022 16:03 Відповісти
Ну то вже і F-16 розберіть, раз вам це так подобається.
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26.05.2022 15:43 Відповісти
Я вам кажу, що запчастини до радянського авіапрому можна купити на будь-якій авіарозбірці центральної Європи з безкоштовною доставкою по Україні
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26.05.2022 15:49 Відповісти
ты стерха ботоксного забыл дорисовать
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26.05.2022 16:01 Відповісти
Щось у цього літачка таке обличчя, наче він бомби народжує.
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26.05.2022 16:22 Відповісти
Дякуємо хоч за шматки сраних грачів...
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26.05.2022 16:12 Відповісти
"Збери літак - отримай повітряний захист". В нас тут війна, тільки західних "ребусів" нам не вистачало...
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26.05.2022 16:20 Відповісти
 
 