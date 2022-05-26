"Азов" хочуть визнати в РФ терористичною організацією, щоб судити полонених захисників Маріуполя

Верховний суд Росії розглядне вимогу Генеральної прокуратури РФ щодо визнання полку Національної гвардії України "Азов" терористичною організацією.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Liga.net.

Цю вимогу мали розглядати сьогодні, але засідання перенесли на 29 червня.

Передбачається, що таке рішення дасть Росії формальні підстави судити взятих у полон військовослужбовців "Азова" як "терористів".

Раніше в Росії заявляли, що будуть готові обговорювати обмін бійців "Азова" на російських військовополонених лише після "трибуналу". Перенесення судового засідання на місяць неминуче відсуває можливі терміни обміну.

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Судове переслідування військовополонених суворо регламентовано главою 3 Женевської конвенції 1949 року. Зокрема, за одним з її положень "у жодному разі військовополоненого не судитиме будь-який суд, який не надає основних загальновизнаних гарантій незалежності та неупередженості і, зокрема, судова процедура якого не забезпечує підсудному прав та засобів захисту".