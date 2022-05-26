"Азов" хочуть визнати в РФ терористичною організацією, щоб судити полонених захисників Маріуполя
Верховний суд Росії розглядне вимогу Генеральної прокуратури РФ щодо визнання полку Національної гвардії України "Азов" терористичною організацією.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Liga.net.
Цю вимогу мали розглядати сьогодні, але засідання перенесли на 29 червня.
Передбачається, що таке рішення дасть Росії формальні підстави судити взятих у полон військовослужбовців "Азова" як "терористів".
Раніше в Росії заявляли, що будуть готові обговорювати обмін бійців "Азова" на російських військовополонених лише після "трибуналу". Перенесення судового засідання на місяць неминуче відсуває можливі терміни обміну.
Судове переслідування військовополонених суворо регламентовано главою 3 Женевської конвенції 1949 року. Зокрема, за одним з її положень "у жодному разі військовополоненого не судитиме будь-який суд, який не надає основних загальновизнаних гарантій незалежності та неупередженості і, зокрема, судова процедура якого не забезпечує підсудному прав та засобів захисту".
Будь ласка, зачекайте...
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війна Україні не оголошена, а отже кожний полонений рашкован - терорист із пожиттєвим строком
Перетин кордону суверенної держави збройними силами другої країни це і є початком війни!
А чи її назовуть в раші операцією,чи ще чимось - нам байдуже.
фашистська німеччина також не об'являла війн,а віроломно вдерлися на нашу територію!
Уважаемые журналисты The Guardian и жена Дениса Прокопенко, пожалуйста, примите к сведению следующее:
1. До сих пор нет никаких конкретных данных о точном количестве похищенных с территории Украины людей;
2. Власти РФ не сообщают об их точном местонахождении;
3. К ним не допущены адвокаты;
4. Все их звонки осуществляются под негласным контролем ФСБ и спецслужб, все разговоры записываются, в ряде случаев звонки осуществляются под непосредственным контролем агентов и сотрудников спецслужб.
Уважаемое издание The Guardian, редакторы и журналисты, когда Вы на основе разговора с женой одного Дениса Прокопенко и ещё 2-3 сообщений от кого-либо делаете вывод, что украинские солдаты находятся в «удовлетворительных условиях», и публикуете это с таким заголовком, то это мягко говоря необоснованно и помогает Российской машине пропаганды и российским силовикам.
Я рекомендую всем, кто пишет по теме, внимательно изучить методы работы российских спецслужб и их негласной агентуры-капо. Посмотрите кадры из одной «областной туберкулезной больницы» в Саратове (ОТБ-1 УФСИН), которая функционировала как пыточный конвейер. Через застенки этого концлагеря прошли тысячи, и тысячи при звонках родственникам и посещениях прокуроров сообщали, что «жалоб нет» и «всё нормально», и лишь потом, благодаря подвигу https://www.facebook.com/profile.php?id=100075074253622&__cft__[0]=******************************************************************************************************************************************************************************&__tn__=-]K*F Сергей Троян , который с риском для жизни вывез элементы секретного архива ФСБ/ФСИН, мы все увидели что скрывалось за всеми этими «нормально» и «жалоб нет».
С 23:36 как раз очень наглядно показано, что делают с теми, кто не подчиняется тоталитарной системе и пытается сохранять достоинство, отказываясь выполнять незаконные приказы капо и силовиков. Их насилуют. Несколько дней подряд. Записи с служебных видеорегистраторов ФСИН по ссылке https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fwa1ACvNAz1s%3Ffbclid%3DIwAR3siDjxCZKZfuEK_lIDtZV4tAHPrAYlX-ndGkpvEHj4F0WS4TleSrMODS0&h=AT0eF-qCxdvVBO9cKCs0HTb1zV20z7bum52DCeAWvE1MoXBcUik4Ef3lpcMYalpSRYmjswmkSKQnphV6L_Cr4cqIlQB2AZ0iIOscaVvApy8ipuryYAAHRieBZN_l4hj-S0xqCKlRZjdJ064SvpuM1cbutw&__tn__=-UK*F&c[0]=AT1LTNp4iBqNj9Zcp00u7IFBOasPNHJEqWjcyihECNDBwm6xwVgrSMAP1JlP__jySC4uWbMxwkVkW4dKPdpOmBzVGGX9wuGOrZFQVprNHSrgg6sjvV5sLQmA7RDWsdc13__PEuWimDbJCRKSe5rfiexeR6CE5Zkr-rxTEadln4gkuaIzZg https://youtu.be/wa1ACvNAz1s
Вместе с тем я не ставлю под сомнение слова именно Дениса Прокопенко, но он не имеет представления о том, что спецслужбы РФ делают с тысячами других военнопленных и какая «док.база» сейчас выбивается из сотен украинцев, чтобы позже того же Дениса т.н. «трибунал» мог приговорить к ВМН.
Понимаю, что тема «горячая», понимаю и то, что хочется верить в лучшее. Но наши источники сообщают об обратном. Идёт «обработка» захваченных украинцев и в эти самые дни и часы со многими из них очень плотно и жёстко «работают» оперативники ФСБ и военные следователи, а в камерах полным ходом идут негласные ОРМ ВКР, НАЗ и НВД, реализуются уже сотни планов оперативных разработок, оформлены и согласованы более 40 планов-легенд и планов по дискредитации и сейчас, возможно впервые в жизни, сотни украинцев столкнулись с ГУЛАГом версии 20.22. И это вызывает у нас тревогу и обоснованные опасения.
Мы продолжаем сбор данных и информации и по мере получения новых фактов будем информировать через наши сайт, Telegram-канал и YouTube-канал https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2FGulagu.net%2F%3Ffbclid%3DIwAR0ah2LjrhuiFdbGIyQv4JfshTHWrJzgJ13jg8w3EJkZA7Uo8wDjdjqDzus&h=AT2GXNxjRnmNSK_Bg61m2uRzPppYf3w73KrGZ0h2Kmyu5KaizLz2nXmMVjxFdh7FncFPGldzTEY9eMZa-CI5xYEYEDad-5zQQ27B6NhqCC9gS6fjBH4hpLiUDEZZ3_iVNGoTR9zq0aq4tHRYYqyHoolnzg&__tn__=-UK*F&c[0]=AT1LTNp4iBqNj9Zcp00u7IFBOasPNHJEqWjcyihECNDBwm6xwVgrSMAP1JlP__jySC4uWbMxwkVkW4dKPdpOmBzVGGX9wuGOrZFQVprNHSrgg6sjvV5sLQmA7RDWsdc13__PEuWimDbJCRKSe5rfiexeR6CE5Zkr-rxTEadln4gkuaIzZg Gulagu.net
UPD Гордон: «Екатерина Прокопенко, жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко, сообщила, что смогла услышать своего мужа во время короткого разговора по телефону. "Он сказал, что у него все хорошо, и спросил, как я", - сказала Екатерина. Связь оборвалась, прежде чем он успел рассказать о себе подробнее». Связь не оборвалась. Её оборвали
ктото обещал Азов защищать ????
Суд провести над всіма ординцями одночасно, показово.
Вживати термін "закон" по відношенню до середньовічного державного утворення цеб виглядаєло гомерично комедно , якщо б не війна з цим утворенням .
На тих теренах не відомо хто є ким й що під саном, мундиром , гримасою ховається : чито поп , чи то кловун , чито патріарх , чито генерал фсб , чи то суддя , чи то гопник , чито прокурорша , чи то прихильниця вбитого царька .
Подивиться фільм (радянський в тому числі) ... Вол. Басов вважав це фантасмагоріїю Джани Радарі "Чарівний голос Дженсоміно" . Там головна фабула , що банда піратів захопивши країну наголосила називати котів собаками , а собак котами й змушувала котів лаяти , а собак нявкати . Але виявилося , що вже син Басова на очі бачив цей "закон про фейки" й коли війну неможно називати війною під загрозою "закону про фейки"
А так можно?
Пусть все напишут заявление на выход и едут домой
Почему молчит верховное ЗЕ и его секретутка Ермачиха?
В принципе я думаю угроза судебного преследования есть только для азовцев ,остальных рано или поздно обменяют.
Реально угроза возникнет с момента признания РФ- ЛДНР в границах областей официально,а не так как до войны ,и не дай бог признания их в составе РФ.
зашибись !!! но все как-то фуууу...
а где делись те, кто визжал что это самый лучший для наших Героев выход????
Другой вопрос -зачем было сидеть там столько ?
гомнокомандувач хрєнов!
Чи хочуть вдруге це зробити для посилення пропагандонського ефекту.
******* кацапи !