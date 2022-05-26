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"Азов" хочуть визнати в РФ терористичною організацією, щоб судити полонених захисників Маріуполя

азовсталь

Верховний суд Росії розглядне вимогу Генеральної прокуратури РФ щодо визнання полку Національної гвардії України "Азов" терористичною організацією.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Liga.net.

Цю вимогу мали розглядати сьогодні, але засідання перенесли на 29 червня.

Передбачається, що таке рішення дасть Росії формальні підстави судити взятих у полон військовослужбовців "Азова" як "терористів".

Раніше в Росії заявляли, що будуть готові обговорювати обмін бійців "Азова" на російських військовополонених лише після "трибуналу". Перенесення судового засідання на місяць неминуче відсуває можливі терміни обміну.

Також читайте: Командир "Азову" Прокопенко зателефонував дружині з полону, - The Guardian

Судове переслідування військовополонених суворо регламентовано главою 3 Женевської конвенції 1949 року. Зокрема, за одним з її положень "у жодному разі військовополоненого не судитиме будь-який суд, який не надає основних загальновизнаних гарантій незалежності та неупередженості і, зокрема, судова процедура якого не забезпечує підсудному прав та засобів захисту".

Автор: 

росія (64846) тероризм (2863) Азов (774)


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Топ коментарі
+41
В Україні вже визнали зс рф терористичною організацією?
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26.05.2022 14:30
+26
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26.05.2022 14:56
+22
немає в Україні ніякиї ЗС РФ,

війна Україні не оголошена, а отже кожний полонений рашкован - терорист із пожиттєвим строком
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26.05.2022 14:32
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В Україні вже визнали зс рф терористичною організацією?
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26.05.2022 14:30 Відповісти
немає в Україні ніякиї ЗС РФ,

війна Україні не оголошена, а отже кожний полонений рашкован - терорист із пожиттєвим строком
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26.05.2022 14:32 Відповісти
А й непотрібно оголошувати!
Перетин кордону суверенної держави збройними силами другої країни це і є початком війни!
А чи її назовуть в раші операцією,чи ще чимось - нам байдуже.
фашистська німеччина також не об'являла війн,а віроломно вдерлися на нашу територію!
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26.05.2022 20:03 Відповісти
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26.05.2022 14:32 Відповісти
У нас із кацапнею і досі безвіз , яке визнання терористами
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26.05.2022 14:53 Відповісти
путин-Черт,даже школьницы в Уррусии знают!
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26.05.2022 14:31 Відповісти
Всі громадяни Московії є воєнними злочинцями і терористи.
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26.05.2022 14:34 Відповісти
Якщо їх відправлять до Сибіру, то нам просто потрібно буде трохи більше воювати.
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26.05.2022 14:34 Відповісти
Странно, комбатантов парашники хотят судить, как не комбатантов. Тогда срусню в плен вообще брать не надо. Впрочем, от подполковника и выше можно. Для получения инфы, а потом при попытке к бегству.
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26.05.2022 14:34 Відповісти
Расєя-країна терорист яка є спонсорм тероризму і світі та заселена мерзенними терористами...
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26.05.2022 14:35 Відповісти
Ну ниче, нелох же на контроле всё держит, как обычно
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26.05.2022 14:36 Відповісти
Давайте визнаємо терористичною організацією армію Росії
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26.05.2022 14:37 Відповісти
Чому тільки армію? Вся кацапія - це найбільна секта сатаністів і найбільша терористична організація.
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26.05.2022 14:47 Відповісти
Весь Мир 🌍 должен признать этот ФАКТ ‼️Россия 🇷🇺 - СТРАНА ТЕРРОРИСТ , РАШИСТ .НЕЛЮДЬ
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26.05.2022 15:42 Відповісти
https://www.facebook.com/vladimir.osechkin?__cft__[0]=******************************************************************************************************************************************************************************&__tn__=-UC*F Владимир Осечкин
Уважаемые журналисты The Guardian и жена Дениса Прокопенко, пожалуйста, примите к сведению следующее:

1. До сих пор нет никаких конкретных данных о точном количестве похищенных с территории Украины людей;
2. Власти РФ не сообщают об их точном местонахождении;
3. К ним не допущены адвокаты;
4. Все их звонки осуществляются под негласным контролем ФСБ и спецслужб, все разговоры записываются, в ряде случаев звонки осуществляются под непосредственным контролем агентов и сотрудников спецслужб.

Уважаемое издание The Guardian, редакторы и журналисты, когда Вы на основе разговора с женой одного Дениса Прокопенко и ещё 2-3 сообщений от кого-либо делаете вывод, что украинские солдаты находятся в «удовлетворительных условиях», и публикуете это с таким заголовком, то это мягко говоря необоснованно и помогает Российской машине пропаганды и российским силовикам.

Я рекомендую всем, кто пишет по теме, внимательно изучить методы работы российских спецслужб и их негласной агентуры-капо. Посмотрите кадры из одной «областной туберкулезной больницы» в Саратове (ОТБ-1 УФСИН), которая функционировала как пыточный конвейер. Через застенки этого концлагеря прошли тысячи, и тысячи при звонках родственникам и посещениях прокуроров сообщали, что «жалоб нет» и «всё нормально», и лишь потом, благодаря подвигу https://www.facebook.com/profile.php?id=100075074253622&__cft__[0]=******************************************************************************************************************************************************************************&__tn__=-]K*F Сергей Троян , который с риском для жизни вывез элементы секретного архива ФСБ/ФСИН, мы все увидели что скрывалось за всеми этими «нормально» и «жалоб нет».

С 23:36 как раз очень наглядно показано, что делают с теми, кто не подчиняется тоталитарной системе и пытается сохранять достоинство, отказываясь выполнять незаконные приказы капо и силовиков. Их насилуют. Несколько дней подряд. Записи с служебных видеорегистраторов ФСИН по ссылке https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fwa1ACvNAz1s%3Ffbclid%3DIwAR3siDjxCZKZfuEK_lIDtZV4tAHPrAYlX-ndGkpvEHj4F0WS4TleSrMODS0&h=AT0eF-qCxdvVBO9cKCs0HTb1zV20z7bum52DCeAWvE1MoXBcUik4Ef3lpcMYalpSRYmjswmkSKQnphV6L_Cr4cqIlQB2AZ0iIOscaVvApy8ipuryYAAHRieBZN_l4hj-S0xqCKlRZjdJ064SvpuM1cbutw&__tn__=-UK*F&c[0]=AT1LTNp4iBqNj9Zcp00u7IFBOasPNHJEqWjcyihECNDBwm6xwVgrSMAP1JlP__jySC4uWbMxwkVkW4dKPdpOmBzVGGX9wuGOrZFQVprNHSrgg6sjvV5sLQmA7RDWsdc13__PEuWimDbJCRKSe5rfiexeR6CE5Zkr-rxTEadln4gkuaIzZg https://youtu.be/wa1ACvNAz1s

Вместе с тем я не ставлю под сомнение слова именно Дениса Прокопенко, но он не имеет представления о том, что спецслужбы РФ делают с тысячами других военнопленных и какая «док.база» сейчас выбивается из сотен украинцев, чтобы позже того же Дениса т.н. «трибунал» мог приговорить к ВМН.

Понимаю, что тема «горячая», понимаю и то, что хочется верить в лучшее. Но наши источники сообщают об обратном. Идёт «обработка» захваченных украинцев и в эти самые дни и часы со многими из них очень плотно и жёстко «работают» оперативники ФСБ и военные следователи, а в камерах полным ходом идут негласные ОРМ ВКР, НАЗ и НВД, реализуются уже сотни планов оперативных разработок, оформлены и согласованы более 40 планов-легенд и планов по дискредитации и сейчас, возможно впервые в жизни, сотни украинцев столкнулись с ГУЛАГом версии 20.22. И это вызывает у нас тревогу и обоснованные опасения.

Мы продолжаем сбор данных и информации и по мере получения новых фактов будем информировать через наши сайт, Telegram-канал и YouTube-канал https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2FGulagu.net%2F%3Ffbclid%3DIwAR0ah2LjrhuiFdbGIyQv4JfshTHWrJzgJ13jg8w3EJkZA7Uo8wDjdjqDzus&h=AT2GXNxjRnmNSK_Bg61m2uRzPppYf3w73KrGZ0h2Kmyu5KaizLz2nXmMVjxFdh7FncFPGldzTEY9eMZa-CI5xYEYEDad-5zQQ27B6NhqCC9gS6fjBH4hpLiUDEZZ3_iVNGoTR9zq0aq4tHRYYqyHoolnzg&__tn__=-UK*F&c[0]=AT1LTNp4iBqNj9Zcp00u7IFBOasPNHJEqWjcyihECNDBwm6xwVgrSMAP1JlP__jySC4uWbMxwkVkW4dKPdpOmBzVGGX9wuGOrZFQVprNHSrgg6sjvV5sLQmA7RDWsdc13__PEuWimDbJCRKSe5rfiexeR6CE5Zkr-rxTEadln4gkuaIzZg Gulagu.net

UPD Гордон: «Екатерина Прокопенко, жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко, сообщила, что смогла услышать своего мужа во время короткого разговора по телефону. "Он сказал, что у него все хорошо, и спросил, как я", - сказала Екатерина. Связь оборвалась, прежде чем он успел рассказать о себе подробнее». Связь не оборвалась. Её оборвали
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26.05.2022 14:37 Відповісти
А где ГУТТЕРЕШ и Эрдоган ?

ктото обещал Азов защищать ????
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26.05.2022 14:39 Відповісти
Судити всіх полонених рассісі як терористів. А також агентів кремля.
Суд провести над всіма ординцями одночасно, показово.
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26.05.2022 14:40 Відповісти
Військові, що давали присягу народу України, які на території СВОЄЇ країни зі зброєю захищали СВОЇХ співгромадян від озброєних військових ІНШОЇ держави-це терористи ?! Кожного разу в новинах очікуєш, що ************** пробили дно, так ні-це гівно падає ще нижче. Напевно, не можуть заспокоїтися, знаючи, скільки орків Азов відправив на добрива, і хочуть помститися будь-якою ціною, незважаючи на домовленості та усілякі військові конвенції.
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26.05.2022 14:45 Відповісти
верховний головнокомандувач,сам видав наказ Азову здатися в полон!
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26.05.2022 19:55 Відповісти
Україна має визнати армію рифи " терористичною організацією" з усіма витікаючими...
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26.05.2022 14:48 Відповісти
Это будет показухой, т.к. закон обратной силы не имеет
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26.05.2022 14:53 Відповісти
А в них буває щось інше крім "фарсу й показухи" ?!

Вживати термін "закон" по відношенню до середньовічного державного утворення цеб виглядаєло гомерично комедно , якщо б не війна з цим утворенням .

На тих теренах не відомо хто є ким й що під саном, мундиром , гримасою ховається : чито поп , чи то кловун , чито патріарх , чито генерал фсб , чи то суддя , чи то гопник , чито прокурорша , чи то прихильниця вбитого царька .
Подивиться фільм (радянський в тому числі) ... Вол. Басов вважав це фантасмагоріїю Джани Радарі "Чарівний голос Дженсоміно" . Там головна фабула , що банда піратів захопивши країну наголосила називати котів собаками , а собак котами й змушувала котів лаяти , а собак нявкати . Але виявилося , що вже син Басова на очі бачив цей "закон про фейки" й коли війну неможно називати війною під загрозою "закону про фейки"
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26.05.2022 16:05 Відповісти
Я что-то не понял. Судить задним числом?

А так можно?

Пусть все напишут заявление на выход и едут домой
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26.05.2022 14:54 Відповісти
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26.05.2022 14:56 Відповісти
Печальная правда.
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26.05.2022 14:59 Відповісти
На паРАШЕ ВСЕ 87% - покидьки‼️Чем их мамаши и все одобряющие лучше⁉️🐐💩🇷🇺
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26.05.2022 15:46 Відповісти
Російська Федерація - це терористичне організоване злочинне угруповання.
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26.05.2022 14:58 Відповісти
А что насчет спецоперации по обмену азовцев? Где гарантии от ООН , Красного креста или кто там что гарантировал?
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26.05.2022 15:00 Відповісти
тож евакуація по зеленські закінчилась кацапським полоном ? даремно Азовці повірили боневтік ...
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26.05.2022 15:04 Відповісти
Хмм..Сильно після цього виросла довіра ЗСУ до свого Верховного?
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26.05.2022 15:09 Відповісти
Гарантии Красного креста и ООН=гарантии кацапстана.
Почему молчит верховное ЗЕ и его секретутка Ермачиха?
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26.05.2022 15:05 Відповісти
Його вже обміняли ймовірніше за все...
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26.05.2022 15:38 Відповісти
Його не обміняли, він увязнений, триває досудове слідство, вручена підозра
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26.05.2022 16:11 Відповісти
окупанти, хочуть судити військових ЗСУ, як терористів, це вгалаі якийсь їбантизм, хоча як і все на підарсії
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26.05.2022 15:28 Відповісти
А вони не визнають права на існування української держави,тому ми всі для них терористи без прав. А наша держава визнає право на існування лаптєрейху,тому вони у нас-полонені,захищені мвжнародним правом.
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26.05.2022 15:42 Відповісти
Я вже писав,що кацапи готують шоу з публічною стратою на донецькій площі під оплески лугандонського бидла,як дєди робили у хроніці. Як і те,що хлопці дуже пошкодують,за свій вибір: що обрали полон,а не майже безнадійну спробу прориву дрібними групами... Та це їхній вибір. У них він був на відміну від більшості полеглих бійців,в тому числі і їхніх побратимів,що загинули в бою.
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26.05.2022 15:36 Відповісти
також не розумію здатися оркам добровільно вийти якби їх під дуло вивели коли безвихідь оточили але домовились в полон здатися добровільно саме в полон всі світові медіа кажуть а не євакуацію яка ж така євакуація в лапи ворога і якщо вибирати смерть то в бою до останнього а не смерть в полоні при тортурах і приниженнях яке розтягуться як ми бачим на місяці
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26.05.2022 15:45 Відповісти
Як людей,я їх розумію і не засуджую. Вони хапались за будь-яку можливість врятуватись. І зараз сподіваються вижити. За будь яку ціну...Але як воїни-вони не лише перекреслили на останок героїчну оборону,але і негативно вплинули на бойовий дух армії,зганьбивши не лише себе та Україну,але й своїх побратимів,що загинули у вуличних боях та під бомбами,але не скористались можливістю «зберегти життя». Іх ще неодноразово використають кацапи у дискредитації України в подпльшому. Тому яі не треба їх канонізувати,як героїв ДАП. Всі добре розуміють,що я правий,та бояться собі зізнатись у цьому...
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26.05.2022 16:03 Відповісти
реальность скорее всего была приблизительно такая-не все пленные обладают душами львов (как расписала кацапская пропаганда) ну это понятно,сам к таким отношусь--это раз,во вторых -расстреляли все противотанковое вооружение ,осталась стрелковка с которой не повоюешь,в третьих -мы не знаем что там за эти месяцы обещало командование ,в четвертых -скорее всего был какой то устный договор об эвакуации ,но кацапам верить,себя не уважать ,в пятых -переоценили укрепления завода,рассчитанные на ЯО,но не на прицельное бомбеметание бетонобойных бомб большого калибра.
В принципе я думаю угроза судебного преследования есть только для азовцев ,остальных рано или поздно обменяют.
Реально угроза возникнет с момента признания РФ- ЛДНР в границах областей официально,а не так как до войны ,и не дай бог признания их в составе РФ.
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26.05.2022 18:38 Відповісти
В таком случае вооруженные силы рашки тем более являются террористической фашистской организацией и все пленные рашисты должны быть осуждены международным военным трибуналом
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26.05.2022 15:43 Відповісти
А может пора все таки начать воевать с РФ на всех фронтах???Пора сжечь все нефтепереРабатывающие комплексы в самой РФ?Все склады с гсм,***********,воинские части,аэродромы и.т.д.Пора пускать эшелоны с боквой техникой на самой териитори россии .Пора начинать воевать с врагом на всех фронтах.
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26.05.2022 15:44 Відповісти
зесцикун скаже,не дратуйте путіна....
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26.05.2022 19:54 Відповісти
А если честно, то кому то придётся отвечать перед Украинцами за решение о сдаче в плен азовцев… вместо борьбы избран путь слабаков..
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26.05.2022 15:46 Відповісти
в ответ нужно признать гундяйскую секту террористической организацией и начинать переговоры о обмене.
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26.05.2022 15:48 Відповісти
вот об этом так радостно хрипел преЗЕдент??? что все под контролем и все будет зашибись???
зашибись !!! но все как-то фуууу...
а где делись те, кто визжал что это самый лучший для наших Героев выход????
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26.05.2022 15:53 Відповісти
А летчики, которые доставляли в Мариуполь для военных все необходимое разве не хотели жить? А ведь они знали, что это практически самоубийство туда лететь. Но они летали. И лишь немногие из них вернулись назад. А все кто там погиб защищая Мариуполь почему не сдались? Разве они не хотели жить? А сейчас какое пекло в Луганской и Донецкой области. Разве там защитники не хотят жить? Гражданские и тяжело раненые это понятно. Но 2-3 тысячи боеспособных воинов. Добровольно без боя сдаться в плен оркам и террористам, которые плюют на любые международные законы, это обесчестить себя. И кто сказал что плен у орков гарантирует жизнь? Может ***** дал лично слово? Возможно многие из них еще позавидуют погибшим в бою побратимам.
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26.05.2022 17:25 Відповісти
они сдались только когда расстреляли противотанковые средства.
Другой вопрос -зачем было сидеть там столько ?
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26.05.2022 18:40 Відповісти
А потім Азовське море переназвати в Терористичне...
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26.05.2022 17:59 Відповісти
бубочка перехитрив всіх,евакуював всіх в полон!
гомнокомандувач хрєнов!
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26.05.2022 19:50 Відповісти
А хіба досі на Мордорі вони не визнані офіційно терористичною організацією?
Чи хочуть вдруге це зробити для посилення пропагандонського ефекту.
******* кацапи !
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26.05.2022 21:00 Відповісти
Степінь наглості русні вже зашкалює. Напали на нас, і щей від недовольства, за те що получили в пику, напали ще раз!, офіційно. Світ проти нас налаштовують. В цих імбіцилів 3о хромосомних, наслідок йде перед причиною, фу огида.🤢
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27.05.2022 00:02 Відповісти
*********=Росисянская *********! Кацапы, бобряты-буряты, даги-черножопы, чичи-кадыркиным и другие гондоны РФ лезущие повоевать в Украину готовьтесь к обрезание своих причендалов!
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27.05.2022 00:04 Відповісти
 
 