Представники МАГАТЕ зможуть відвідати Запорізьку АЕС лише після деокупації території, - ДІЯРУ

Візит на Запорізьку АЕС Міжнародного агентства з атомної енергії пропонується відкласти до того часу, коли ця територія буде звільнена від російських загарбників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Державній інспекції ядерного регулювання України.

"На сьогодні окупованими залишаються промисловий майданчик АЕС і місто Енергодар. На майданчику станції знаходяться російські військові, зброя, боєприпаси, військова техніка. Ситуація у місті є вкрай небезпечною, є випадки збройних нападів російських військових на персонал АЕС і представників пожежного підрозділу міста. Поруч з об’єктом ведуться бойові дії, є свідчення щодо прольотів російських ракет безпосередньо над майданчиком АЕС.

Тому, пропозиція Агентства щодо проведення місії МАГАТЕ, є неприйнятною для України до моменту деокупації промислового майданчику Запорізької АЕС і міста енергетиків Енергодар. Вона є абсолютно небезпечною за цих умов", - йдеться у повідомленні.

У Державній інспекції ядерного регулювання сподіваються, що звільнення Запорізької області від російських окупантів відбудеться найближчим часом і питання планування інспекції МАГАТЕ на цьому об‘єкті знову буде відкритим.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти важко поранили з автомату співробітника Запорізької АЕС Швеця

"Наразі МАГАТЕ також отримує звіти щодо зміни інвентарної кількості та матеріально-балансові звіти щодо ядерного матеріалу, інформацію з планування інспекцій, невтручання та забезпечення роботи, засоби збереження/спостереження МАГАТЕ, включаючи систему віддаленого моніторингу. Тобто безперервність знань Агентства про ядерний матеріал на АЕС забезпечено, тому Держатомрегулювання не вбачає нагальної потреби у візиті інспекторів з гарантій на окуповану Запорізьку АЕС", - додають у ДІЯР.

Однак, разом з тим, не можна виключати факт, що можливість використання ядерного матеріалу представниками РФ не за призначенням може стати загрозою всьому світовому співтовариству.