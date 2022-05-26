В Україні запустять єдину базу вакансій, яка оновлюватиметься в режимі реального часу
В Україні створять єдину базу вакансій. Там будуть як вакансії від державного центру зайнятості, так і з найбільших сайтів з пошуку роботу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації Міністерства економіки України.
"Державна служба зайнятості за участі Міністерства економіки України підписала договір про співпрацю та інформаційну взаємодію з 5 найбільшими сайтами з працевлаштування: robota.ua, work.ua, novarobota.ua, pidbir.com, grc.ua. Результатом співробітництва стане створення єдиної бази з вакансіями", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що наповнення бази здійснюватиметься силами Державної служби зайнятості та агенцій з пошуку роботи. Оновлення ресурсу відбуватиметься у режимі реального часу.
"Зараз особливо важливо забезпечити максимальне працевлаштування українців. Саме тому ми створюємо платформу, яка консолідує інформацію про роботодавців та шукачів роботи. Ми локалізуємо максимум пропозицій на ринку праці та дані про кадровий потенціал на одному майданчику, що дозволить підприємцям швидко знайти працівників, а людям – роботу. Швидке працевлаштування українців відіграє провідну роль у відновленні економічної активності", – зазначив заступник Міністра економіки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ігор Дядюра.
Сайти з пошуку роботи також отримають доступ до даних Державної служби зайнятості і зможуть розміщувати інформацію про вакансії на своїх сайтах. Це дасть змогу додатково інформувати українців про всі варіанти працевлаштування.
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У Минэкономики Украины забот больше нет, кроме как отслеживать восстановление Мариуполя всяким отребьем? Всё ******* в экономике Украины?
ВИМОГИ, ЯК З РОЗУМНОГО - ОПЛАТА, ЯК ДУРНЮ.