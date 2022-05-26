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Новини Війна
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У Херсонській області поглиблюється гуманітарна криза через відсутність ліків. Окупанти завозять ліки з Криму, проте вони несертифіковані, - Денісова

ліки

Внаслідок неможливості здійснення поставок у регіоні припинили роботу майже всі аптеки.

Про це повідомляє Омбудсман Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

"Невелика кількість фармацевтичних закладів, які ще продовжують працювати, підвищили ціни на медичні препарати у 3-5 разів. У зв’язку з цим в області утворився дефіцит препаратів від серцево-судинних захворювань та жарознижуючих засобів.

Водночас окупанти нелегально завозять ліки на територію Херсонської області з тимчасово окупованого Криму та продають на стихійних місцевих ринках. Усі ліки несертифіковані та можуть становити небезпеку для життя і здоров’я людей. Загарбники не пропускають волонтерів з підконтрольної Уряду України території, які готові доправити гуманітарну допомогу. Такі вантажі вони грабують, а потім продають жителям тимчасово окупованих територій", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На тимчасово захопленій росіянами Херсонщині не працюють 90% аптек, - правозахисники

Людмила Денісова підкреслила, що РФ порушує права жителів України на медичну допомогу, що гарантовані Гаазькими і Женевськими конвенціями. Такі дії суперечать нормам статті 51 Додаткового протоколу до Женевської конвенції від 12 серпня 1949 року.

"Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти порушень прав людини РФ в Україні", - додала Уповноважена з прав людини.

Денісова Людмила (883) криза (418) ліки (1310) окупація (6652) Херсонська область (5691)


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Топ коментарі
+8
Пусть жители херсонщины скажут спасибо найвелычнишому боневтику ********** што разминировал чонгар и сдал юг Украины ...
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26.05.2022 15:51
+4
криза то друге ім"я "русского миру", якщо навіть не ********, то значить вб"ють в інший спосіб.
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26.05.2022 15:50
+4
Да. Кто ответит за предательство и за сдачу верховным юга Херсонской и Запорожской областей. Повторюсь. Как там в селах выживают старики и семьи с детьми даже невозможно себе представить. Там полный треш. Мне вот интересно, если сразу после освобождения Херсона привести туда Зелю, Арестовича, Подоляка и Верещук даже со всей их охраной. Сколько минут они проживут?
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26.05.2022 16:08
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криза то друге ім"я "русского миру", якщо навіть не ********, то значить вб"ють в інший спосіб.
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26.05.2022 15:50 Відповісти
Пусть жители херсонщины скажут спасибо найвелычнишому боневтику ********** што разминировал чонгар и сдал юг Украины ...
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26.05.2022 15:51 Відповісти
Да. Кто ответит за предательство и за сдачу верховным юга Херсонской и Запорожской областей. Повторюсь. Как там в селах выживают старики и семьи с детьми даже невозможно себе представить. Там полный треш. Мне вот интересно, если сразу после освобождения Херсона привести туда Зелю, Арестовича, Подоляка и Верещук даже со всей их охраной. Сколько минут они проживут?
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26.05.2022 16:08 Відповісти
b599d47d
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26.05.2022 15:58 Відповісти
Що нам робити в Новий Каховци
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26.05.2022 16:00 Відповісти
Выезжать на свободную территорию пока есть варианты и меньше слушать Верещучку, Подоляка и гниду Арестовича.
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26.05.2022 16:05 Відповісти
Нужно выезжать, чем быстрее - тем лучше.
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26.05.2022 16:35 Відповісти
Серьёзно? Вот так просто? ***. А чего ж мы тогда в Херсоне сидим?

Наверное потому что **** они заминировали даже въезды и выезды, умник *****!! Никуда не пускают кроме Крыма! А в другую сторону если едешь, то расстрел по колоне. Так что если ты не в Херсоне, то сиди *****, молчи и не умничай раз не знаешь как нам здесь!
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26.05.2022 19:28 Відповісти
Допомогла дезінформація.
Люди не думали, що їх за один день окупують.
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26.05.2022 16:02 Відповісти
В Мелитополь свинособаки тоже завезли свои лекарства, дешевле украинских. Но это до п..зды, только 10% пенсов на это ведутся)) Вообще, у кацапов нет шансов на юге - большинство их откровенно ненавидит. ВСУ пробейте дырки в Херсон и Запорожскую область. здесь будут десятки тысяч добровольцев , мавзолеенюхи за всё ответят
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26.05.2022 16:10 Відповісти
У кацапов хорошие лекарства. Там 100% мела. Главное не навредят уж точно 😁😁😁
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26.05.2022 16:51 Відповісти
Надо Верещучке сообщить.Она мастер по про№быванию гумконвоев.
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26.05.2022 19:11 Відповісти
В Херсоне уже рады даже этому потому что у нас ВСЕ аптеки закрыты, так же как и супермаркеты и т.п. Всё продаётся у нас ТОЛЬКО на рынке или с капота машины люди продают. Уже берём и гуманитарку потому что есть то нужно хоть что-то. А без работы, зарплаты, зелёных коридоров (которые ни одного раза не сделали власти) ну мы тут с голоду помрём. Та наши власти ничего даже не пытались в сторону Херсона. Мы и наступления не наблюдаем от слова вообще
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26.05.2022 19:24 Відповісти
 
 