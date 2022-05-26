У Херсонській області поглиблюється гуманітарна криза через відсутність ліків. Окупанти завозять ліки з Криму, проте вони несертифіковані, - Денісова
Внаслідок неможливості здійснення поставок у регіоні припинили роботу майже всі аптеки.
Про це повідомляє Омбудсман Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.
"Невелика кількість фармацевтичних закладів, які ще продовжують працювати, підвищили ціни на медичні препарати у 3-5 разів. У зв’язку з цим в області утворився дефіцит препаратів від серцево-судинних захворювань та жарознижуючих засобів.
Водночас окупанти нелегально завозять ліки на територію Херсонської області з тимчасово окупованого Криму та продають на стихійних місцевих ринках. Усі ліки несертифіковані та можуть становити небезпеку для життя і здоров’я людей. Загарбники не пропускають волонтерів з підконтрольної Уряду України території, які готові доправити гуманітарну допомогу. Такі вантажі вони грабують, а потім продають жителям тимчасово окупованих територій", - йдеться у повідомленні.
Людмила Денісова підкреслила, що РФ порушує права жителів України на медичну допомогу, що гарантовані Гаазькими і Женевськими конвенціями. Такі дії суперечать нормам статті 51 Додаткового протоколу до Женевської конвенції від 12 серпня 1949 року.
"Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти порушень прав людини РФ в Україні", - додала Уповноважена з прав людини.
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Наверное потому что **** они заминировали даже въезды и выезды, умник *****!! Никуда не пускают кроме Крыма! А в другую сторону если едешь, то расстрел по колоне. Так что если ты не в Херсоне, то сиди *****, молчи и не умничай раз не знаешь как нам здесь!
Люди не думали, що їх за один день окупують.