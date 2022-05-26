Бої досягли максимальної інтенсивності, попереду складний та тривалий етап боротьби, - Маляр
Через спроби російських окупантів штурмувати позиції ЗСУ бойові дії досягли максимальної інтенсивності.
Про це під час брифінгу повідомила заступниця глави Міноборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.
"Бої на сьогодні досягли максимальної інтенсивності. Ворог штурмує позиції наших військ на кількох напрямках одночасно. Попереду на нас чекає надзвичайно складний і тривалий етап боротьби. Треба розуміти, що це - війна і втрати з нашого боку неминучі", - наголосила вона.
Топ коментарі
+6 Історик Воєнрук
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+3 IgorYakovlevich
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Вот эта именно тётка какую военную академию заканчивала, чтобы трындеть про стратегические моменты военных опкраций ?
Вилучено усю оргтехніку, вивантажені усі склади, арештовано зпакований та підготований до відправлення на передову вантаж під ефемерним приводом - з метою перевірки повідомлення про МОЖЛИВУ торгівлю гуманітарною!!
Не піймали за руку, не встановили факт, а тільки з припущення осіб, дані яких не розголошують, роботу колективу з досвідом через усю війну - паралізували і, треба розуміти, на довгий час!
Оцінка таких дій - саботаж!
Люди, прошу розголосу цієї інформації!
Ось що витворяє влада!
https://www.ukr.net/news/details/uzhgorod/91517704.html