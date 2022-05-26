Бої досягли максимальної інтенсивності, попереду складний та тривалий етап боротьби, - Маляр

Через спроби російських окупантів штурмувати позиції ЗСУ бойові дії досягли максимальної інтенсивності.

Про це під час брифінгу повідомила заступниця глави Міноборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

"Бої на сьогодні досягли максимальної інтенсивності. Ворог штурмує позиції наших військ на кількох напрямках одночасно. Попереду на нас чекає надзвичайно складний і тривалий етап боротьби. Треба розуміти, що це - війна і втрати з нашого боку неминучі", - наголосила вона.

Також читайте: На сході ситуація вкрай складна, але військам РФ не вдається оточити підрозділи ЗСУ, - Міноборони