УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7651 відвідувач онлайн
Новини Війна
10 749 15

Бої досягли максимальної інтенсивності, попереду складний та тривалий етап боротьби, - Маляр

навчання,оос

Через спроби російських окупантів штурмувати позиції ЗСУ бойові дії досягли максимальної інтенсивності.

Про це під час брифінгу повідомила заступниця глави Міноборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

"Бої на сьогодні досягли максимальної інтенсивності. Ворог штурмує позиції наших військ на кількох напрямках одночасно. Попереду на нас чекає надзвичайно складний і тривалий етап боротьби. Треба розуміти, що це - війна і втрати з нашого боку неминучі", - наголосила вона.

Також читайте: На сході ситуація вкрай складна, але військам РФ не вдається оточити підрозділи ЗСУ, - Міноборони

Автор: 

Маляр Ганна (525)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+6
А не пробували завдати відволікаючого удару туди,звідки кацапи перекинули сили на Донбас,залишивши прикриття з лугандонів? Чи подібна «підлість» не передбачена стамбульськими договорняками?
показати весь коментар
26.05.2022 16:45
+3
Я не експерт, але припущу: можливо, ЗСУ теж багато сил на Донбас перекинуло, тому й контрнаступ на Харківщині та Херсонщині призупинився.
показати весь коментар
26.05.2022 16:54
+3
Фёдоров по специальности интернет-жулик
показати весь коментар
26.05.2022 17:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А не пробували завдати відволікаючого удару туди,звідки кацапи перекинули сили на Донбас,залишивши прикриття з лугандонів? Чи подібна «підлість» не передбачена стамбульськими договорняками?
показати весь коментар
26.05.2022 16:45 Відповісти
Я не експерт, але припущу: можливо, ЗСУ теж багато сил на Донбас перекинуло, тому й контрнаступ на Харківщині та Херсонщині призупинився.
показати весь коментар
26.05.2022 16:54 Відповісти
на харьковщине контрнаступление кончилось только тогда,когда вместо моббиков из луггандонии,командование РФ ввело свежие российские части,подкрепленное десятком артидивизионов РСЗО,Пионов И Гиацинтов.Это при том что идут бесконечно обстрелы с территории самой рашки ,на которые по всей видимости есть запрет отвечать
показати весь коментар
26.05.2022 17:28 Відповісти
Война не объявлена. Парадокс, но без объявления войны мы, формально, не можем обстреливать территорию врага. А они по нам - могут, потому что они - сволочи.
показати весь коментар
26.05.2022 18:58 Відповісти
бред собачий - мы не обстреливаем только потому что зеленокомандувач трус ..
показати весь коментар
26.05.2022 20:31 Відповісти
Хотелось бы комментарий юриста.
показати весь коментар
26.05.2022 23:03 Відповісти
Ну,так((Недавно стала експертом(
показати весь коментар
26.05.2022 16:50 Відповісти
В этом Шапито-95 кроме Кулебы и Фёдорова есть хоть один чувак или чувиха, работающая по специальности ?

Вот эта именно тётка какую военную академию заканчивала, чтобы трындеть про стратегические моменты военных опкраций ?
показати весь коментар
26.05.2022 16:59 Відповісти
Фёдоров по специальности интернет-жулик
показати весь коментар
26.05.2022 17:05 Відповісти
І у такий складний час в Ужгороді повністю зупиняють роботу волонтерського "Рух підтримки військових" - найпрозорішого, авторитетного, з бездоганною репутацією колективу волонтерів, який працює з травня 14-го!
Вилучено усю оргтехніку, вивантажені усі склади, арештовано зпакований та підготований до відправлення на передову вантаж під ефемерним приводом - з метою перевірки повідомлення про МОЖЛИВУ торгівлю гуманітарною!!
Не піймали за руку, не встановили факт, а тільки з припущення осіб, дані яких не розголошують, роботу колективу з досвідом через усю війну - паралізували і, треба розуміти, на довгий час!
Оцінка таких дій - саботаж!
Люди, прошу розголосу цієї інформації!
показати весь коментар
26.05.2022 17:39 Відповісти
https://www.ukr.net/news/details/uzhgorod/91517704.html https://www.ukr.net/news/details/uzhgorod/91517704.html

Ось що витворяє влада!
показати весь коментар
26.05.2022 17:41 Відповісти
Закарпатських волонтерів вночі пресує влада у кращих сталінських традиціях:
https://www.ukr.net/news/details/uzhgorod/91517704.html
показати весь коментар
26.05.2022 17:43 Відповісти
показати весь коментар
26.05.2022 18:50 Відповісти
Нужен один, но очень болезненный удар по рашистам и ситуация на фронтепереломится в пользу ВСУ.
показати весь коментар
26.05.2022 21:23 Відповісти
 
 