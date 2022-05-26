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Новини Війна
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Військові РФ від початку війни відправили з прикордонних міст в глибинку Росії майже 60 тонн посилок, - ЗМІ. ІНФОГРАФІКА

мародерство,акція

З початку повномасштабного російського вторгнення люди у військовій формі через поштову систему СДЕК відправили від українського кордону до міст РФ 58 тон посилок. Це підтверджує факт масового мародерства росіян.

Про це йдеться в розслідуванні російського опозиційного видання "Медиазона", повідомляє Цензор.НЕТ.

За даними журналістів, загарбники відправляли кросівки, шини, мікровон, телевізор, ковбасу, консерви, гітару, намет та багато іншого. Люди у військовій формі РФ заполонили відділення СДЕК та стали головною групою клієнтів компанії.

Окремі російські містечка отримали величезну кількість вантажів. Так, з 21 лютого по 20 травня до міста Чебаркуль було відправлено 5,6 тонни вантажів. До міста Юрга - 5,8 тон.

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В Юрзі Кемеровської області дислоковано три великих військових чатини, зокрема 74-та мотострілкова бригада, що брала участь в окупації Бучі, Ірпеня та Гостомеля. В Чебаркулі Челябінської області - два танкові полки - 6-й та 239-й.

Військові РФ від початку війни відправили з прикордонних міст в глибинку Росії майже 60 тонн посилок, - ЗМІ 01Військові РФ від початку війни відправили з прикордонних міст в глибинку Росії майже 60 тонн посилок, - ЗМІ 02

Найоригінальніша посилка - безпілотник "Орлан-10", що стоїть на озброєнні армії РФ. Його 29 травня 2022 відправив з Валуєк Білгородської області чоловік у формі з погонами капітана. Куди саме пішло відправлення - невідомо.

Військові РФ від початку війни відправили з прикордонних міст в глибинку Росії майже 60 тонн посилок, - ЗМІ 03

Автор: 

мародерство (338) росія (64846)


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Топ коментарі
+5
Росіянин, грабуючи квартиру в Ірпені, сфотографував себе і забув фото



В Ірпені Київської області при пограбуванні квартири окупант сфотографував себе на Polaroid і забув забрати фото. Про це розповіла власниця житла Валерія
Ймовірно, він залишив фотографію, бо не знав, що вона проявляється з часом.
Принцип роботи фотоапарата Polaroid полягає в тому, що фотографія друкується одразу, але їй потрібно трохи часу, щоб проявитися.

«Я знайшла фото 14 травня під килимом. Перед цим бачила, що мій фотоапарат Polaroid пошкоджений і я навіть його не вмикала (думала, що могли щось в нього покласти). А коли побачила фото, то зрозуміла, що солдат подумав, що він не працює, так як фото спочатку чорне. Йому треба час проявитися», - зазначає Валерія.
Господарі виїхали з міста на період окупації.
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26.05.2022 16:29
+2
Ну то й добре! Якщо його не "сфотографували" навічно наші солдати десь на Донбасі за допомогою АК-47 чи НЛАВ то можна подавать заяву в поліцію!
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26.05.2022 16:34
+2
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26.05.2022 16:38
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Росіянин, грабуючи квартиру в Ірпені, сфотографував себе і забув фото



В Ірпені Київської області при пограбуванні квартири окупант сфотографував себе на Polaroid і забув забрати фото. Про це розповіла власниця житла Валерія
Ймовірно, він залишив фотографію, бо не знав, що вона проявляється з часом.
Принцип роботи фотоапарата Polaroid полягає в тому, що фотографія друкується одразу, але їй потрібно трохи часу, щоб проявитися.

«Я знайшла фото 14 травня під килимом. Перед цим бачила, що мій фотоапарат Polaroid пошкоджений і я навіть його не вмикала (думала, що могли щось в нього покласти). А коли побачила фото, то зрозуміла, що солдат подумав, що він не працює, так як фото спочатку чорне. Йому треба час проявитися», - зазначає Валерія.
Господарі виїхали з міста на період окупації.
показати весь коментар
26.05.2022 16:29 Відповісти
Ну то й добре! Якщо його не "сфотографували" навічно наші солдати десь на Донбасі за допомогою АК-47 чи НЛАВ то можна подавать заяву в поліцію!
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26.05.2022 16:34 Відповісти
Фото з Полароіда проявляється через 3~5 хвилин. Ці ф/апарати(США) вперше продемонстровані максимум в 1975(!) році.
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26.05.2022 16:38 Відповісти
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26.05.2022 16:38 Відповісти
Мартышки в погонах.
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26.05.2022 16:33 Відповісти
Скільки важить унітаз?
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26.05.2022 16:34 Відповісти
Там деды воровали, лозунг воевали можно убирать
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26.05.2022 16:44 Відповісти
А скільки вкрали трусів і собачих будок і не порахувати
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26.05.2022 16:51 Відповісти
Про Орлан улыбнуло. Наверное надеется стащить и гаубицу с боеприпасами. И при своем отсувствии стрелять воров на огороде.
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26.05.2022 16:55 Відповісти
Пусть им всем кто отправил,кто пользуется этими вещами будет плохо
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26.05.2022 17:06 Відповісти
рашка - страна нищебродов
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26.05.2022 17:06 Відповісти
Рашисти крадії і ніщедроди.....фу *** мерзенне насєлєніє конченої території.
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26.05.2022 17:27 Відповісти
Унітази...То найважливе для кацапів

Шо б ви ***** срали в штани....орки ї**бані
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26.05.2022 18:18 Відповісти
 
 