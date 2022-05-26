Військові РФ від початку війни відправили з прикордонних міст в глибинку Росії майже 60 тонн посилок, - ЗМІ. ІНФОГРАФІКА

З початку повномасштабного російського вторгнення люди у військовій формі через поштову систему СДЕК відправили від українського кордону до міст РФ 58 тон посилок. Це підтверджує факт масового мародерства росіян.

Про це йдеться в розслідуванні російського опозиційного видання "Медиазона", повідомляє Цензор.НЕТ.

За даними журналістів, загарбники відправляли кросівки, шини, мікровон, телевізор, ковбасу, консерви, гітару, намет та багато іншого. Люди у військовій формі РФ заполонили відділення СДЕК та стали головною групою клієнтів компанії.

Окремі російські містечка отримали величезну кількість вантажів. Так, з 21 лютого по 20 травня до міста Чебаркуль було відправлено 5,6 тонни вантажів. До міста Юрга - 5,8 тон.

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В Юрзі Кемеровської області дислоковано три великих військових чатини, зокрема 74-та мотострілкова бригада, що брала участь в окупації Бучі, Ірпеня та Гостомеля. В Чебаркулі Челябінської області - два танкові полки - 6-й та 239-й.

Найоригінальніша посилка - безпілотник "Орлан-10", що стоїть на озброєнні армії РФ. Його 29 травня 2022 відправив з Валуєк Білгородської області чоловік у формі з погонами капітана. Куди саме пішло відправлення - невідомо.