Військові РФ від початку війни відправили з прикордонних міст в глибинку Росії майже 60 тонн посилок, - ЗМІ. ІНФОГРАФІКА
З початку повномасштабного російського вторгнення люди у військовій формі через поштову систему СДЕК відправили від українського кордону до міст РФ 58 тон посилок. Це підтверджує факт масового мародерства росіян.
Про це йдеться в розслідуванні російського опозиційного видання "Медиазона", повідомляє Цензор.НЕТ.
За даними журналістів, загарбники відправляли кросівки, шини, мікровон, телевізор, ковбасу, консерви, гітару, намет та багато іншого. Люди у військовій формі РФ заполонили відділення СДЕК та стали головною групою клієнтів компанії.
Окремі російські містечка отримали величезну кількість вантажів. Так, з 21 лютого по 20 травня до міста Чебаркуль було відправлено 5,6 тонни вантажів. До міста Юрга - 5,8 тон.
В Юрзі Кемеровської області дислоковано три великих військових чатини, зокрема 74-та мотострілкова бригада, що брала участь в окупації Бучі, Ірпеня та Гостомеля. В Чебаркулі Челябінської області - два танкові полки - 6-й та 239-й.
Найоригінальніша посилка - безпілотник "Орлан-10", що стоїть на озброєнні армії РФ. Його 29 травня 2022 відправив з Валуєк Білгородської області чоловік у формі з погонами капітана. Куди саме пішло відправлення - невідомо.
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В Ірпені Київської області при пограбуванні квартири окупант сфотографував себе на Polaroid і забув забрати фото. Про це розповіла власниця житла Валерія
Ймовірно, він залишив фотографію, бо не знав, що вона проявляється з часом.
Принцип роботи фотоапарата Polaroid полягає в тому, що фотографія друкується одразу, але їй потрібно трохи часу, щоб проявитися.
«Я знайшла фото 14 травня під килимом. Перед цим бачила, що мій фотоапарат Polaroid пошкоджений і я навіть його не вмикала (думала, що могли щось в нього покласти). А коли побачила фото, то зрозуміла, що солдат подумав, що він не працює, так як фото спочатку чорне. Йому треба час проявитися», - зазначає Валерія.
Господарі виїхали з міста на період окупації.
Шо б ви ***** срали в штани....орки ї**бані