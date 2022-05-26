Рашисти масовано обстрілюють Харків: 7 цивільних загинули, 17 дістали поранення, зокрема 9-річна дитина (оновлено)
Російські окупанти вдень 26 травня обстрілюють різні райони Харкова. Внаслідок обстрілів четверо людей загинули, семеро дістали поранення.
Про це повідомив в телеграмі голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
"За попередньою інформацією, внаслідок обстрілів 7 осіб постраждали. На жаль, 4 загиблих", - вказав він.
Жителів Харкова та району просять перебувати в укриттях.
Про обстріли Суспільному повідомляли і харків’яни. За їхніми даними, вибухи чути в районі селища Жуковського, ХАІ, Павлового Поля та Олексіївського водосховища. Також снаряди падають в районі Лісопарку.
Департамент цивільного захисту Харківської обласної військової адміністрації оголосив про загрозу артобстрілу. Усіх жителів міста закликають негайно перейти в укриття.
Пізніше Синєгубов повідомив, що внаслідок обстрілів окупантами загинули 7 мирних мешканців, 17 зазнали поранення, серед них 9-річна дитина.
Під ударами опинилися Шевченківський та Київський райони, район Павлового Поля.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Потрібно стріляти по військовій інфраструктурі:
Склади, нафтобази, казарми, аеродроми, ЖД станції, ...
Заходять дрг, захоплюють заручників: лікарні, дитсадки, школи. Попутно підриваючі мости, заправки, склади і елеватори
Тільки тотальна війна нас врятує
Робити це вони будуть під вивіскою "давайте сбережемо ліцо росії".
Только ответка десяти кратная будет давать результат
Кацапи тупо бють по окраїнам Харкова з артилерії, МСТА цілком добвиає
до околиць Харкова.
За те метро працює і Тєрєхов вже хоче капітальне житло будувати для
тих хто його втратив Зе популізм це не виліковне як совковість
мислення.
Наші хлопці рапортували боневтіку, що вийшли на кордон харківський…
То куди вони вийшли?!
Зате Тєрєхов метро пустив і думає житло будувати, зе дебілізм він заразний