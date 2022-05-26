Рашисти масовано обстрілюють Харків: 7 цивільних загинули, 17 дістали поранення, зокрема 9-річна дитина (оновлено)

Російські окупанти вдень 26 травня обстрілюють різні райони Харкова. Внаслідок обстрілів четверо людей загинули, семеро дістали поранення.

Про це повідомив в телеграмі голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"За попередньою інформацією, внаслідок обстрілів 7 осіб постраждали. На жаль, 4 загиблих", - вказав він.

Жителів Харкова та району просять перебувати в укриттях.

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Про обстріли Суспільному повідомляли і харків’яни. За їхніми даними, вибухи чути в районі селища Жуковського, ХАІ, Павлового Поля та Олексіївського водосховища. Також снаряди падають в районі Лісопарку.

Департамент цивільного захисту Харківської обласної військової адміністрації оголосив про загрозу артобстрілу. Усіх жителів міста закликають негайно перейти в укриття.

Пізніше Синєгубов повідомив, що внаслідок обстрілів окупантами загинули 7 мирних мешканців, 17 зазнали поранення, серед них 9-річна дитина.

Під ударами опинилися Шевченківський та Київський райони, район Павлового Поля.