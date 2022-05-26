Понад 100 ракетних та авіаційних ударів по Україні здійснили окупанти за тиждень, - Генштаб

Окупанти у період з 19 до 26 травня здійснили 63 ракетні удари та 41 авіаційний по території України, більшість з них була спрямована на об’єкти транспортної інфраструктури залізничного сполучення.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Станом на 6 ранку сьогодні в період з 19 травня збройними силами РФ всього було здійснено 63 ракетні удари і 41 авіаційний удар. Основними цілями противника були об’єкти транспортної інфраструктури залізничного сполучення", - поінформував він.

За словами Громова, протягом вчорашньої доби ракетники ударами були піддані населені пункти Соледар, Бахмут, Краматорськ, Бахмутське, Устимівка, Покровське, Лиман, Слов’янськ, Запоріжжя, Кривий Ріг та інші. Авіаційних ударів зазнали Лиман, Сєверодонецьк, Авдіївка, додав він.

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