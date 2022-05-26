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Понад 100 ракетних та авіаційних ударів по Україні здійснили окупанти за тиждень, - Генштаб

рф,обстріл

Окупанти у період з 19 до 26 травня здійснили 63 ракетні удари та 41 авіаційний по території України, більшість з них була спрямована на об’єкти транспортної інфраструктури залізничного сполучення.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Станом на 6 ранку сьогодні в період з 19 травня збройними силами РФ всього було здійснено 63 ракетні удари і 41 авіаційний удар. Основними цілями противника були об’єкти транспортної інфраструктури залізничного сполучення", - поінформував він.

За словами Громова, протягом вчорашньої доби ракетники ударами були піддані населені пункти Соледар, Бахмут, Краматорськ, Бахмутське, Устимівка, Покровське, Лиман, Слов’янськ, Запоріжжя, Кривий Ріг та інші. Авіаційних ударів зазнали Лиман, Сєверодонецьк, Авдіївка, додав він.

Також читайте: Рашисти масовано обстрілюють Харків: четверо загиблих, семеро поранених

Автор: 

Генштаб ЗС (6470) обстріл (28156)


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І де славнозвісний ленд-ліз?
Всі підписали, 40 лярдів виділили і тиша...
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26.05.2022 16:36 Відповісти
Скоро буде постійна обновлювана статистика від генштабу,де замість танків,літаків артсистем буде кількість ракетних,авіа та артударів... Так спільноту підводять до думки про дагаваріцца пасєрєдінє.
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26.05.2022 16:40 Відповісти
держатися -- ленд - ліз от - от
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26.05.2022 16:42 Відповісти
Щоб пізно не було.
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26.05.2022 16:54 Відповісти
Судячи по ситуації з обстрілами у Сумській і Харківській областях починається дубляж 2014-го ну і подальших років до 2022-го - у відповідь не стріляти, а то путя нападе ... ***, так він же вже напав? Чи ні? До когось ще не дійшло??? Яколго хера не душите артой у відповідь???
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26.05.2022 21:02 Відповісти
 
 