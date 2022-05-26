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"Оскар" для "русского мира": одіозний Михалков пропонує створити кіновинагороду для РФ та сателітів

михалков

Російський режисер Микита Михалков запропонував створити аналог "Оскара" для фільмів, знятих на "євразійському" просторі, що відповідають російським "ідеалам".

Таку ідею Михалков озвучив на Євразійському економічному форумі, участь у якому беруть Росія, Казахстан, Білорусь, Киргизстан, Вірменія та Узбекистан. Про це повідомляє білоруське державне агентство БЕЛТА, інформує Цензор.НЕТ.

"Пропоную створити євразійську кіноакадемію та премію - євразійський "Оскар". Участь у ній братимуть картини, що відповідають ідеалам, які ми сформулюємо, а не картини, які руйнують людську сутність", - сказав Михалков.

Він хоче, щоби премію вручали одному фільму, знятому не в "євразійському просторі". При цьому стрічка має відповідати "російським принципам", додав режисер. Що саме він має на увазі - не уточнив.

Читайте: Український суд дозволив заарештувати російського режисера Михалкова: Його оголосять в міжнародний розшук. ДОКУМЕНТ

"Переконаний, це дуже потрібно для політичного розвитку євразійського простору. Це має бути вирішено на найвищому рівні. Це механізм політичного самозахисту сутності євразійства", - заявив Михалков.

Він також стверджує, що ця ідея начебто була сприйнята з "ентузіазмом" в Індії та Китаї.

Автор: 

кіно (960) Михалков (55) росія (64846)


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Топ коментарі
+23
Старый ватный дебил . Не стоит внимания его бред .
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26.05.2022 16:53
+18
Приз "Золотой лапоть". Это старое ничтожество за последние 30 лет ничего путного не сняло.Зато все Михалковы если по жизни колебались то только вместе с генеральной линией партии.
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26.05.2022 16:59
+13
********* хороша назва для вашого євразійства!
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26.05.2022 16:56
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Старый ватный дебил . Не стоит внимания его бред .
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26.05.2022 16:53 Відповісти
Так есть же уже
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26.05.2022 17:13 Відповісти
.......это ТЫ с кобзоном будешь обсуждать...
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26.05.2022 16:55 Відповісти
Та коронуйте вже цього дебіла і в псіхушку.
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26.05.2022 16:55 Відповісти
Кореєць істинний
Кон чен Ий
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26.05.2022 16:56 Відповісти
********* хороша назва для вашого євразійства!
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26.05.2022 16:56 Відповісти
Тоєсть для сєбя любімава...
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26.05.2022 16:57 Відповісти
Приз "Золотой лапоть". Это старое ничтожество за последние 30 лет ничего путного не сняло.Зато все Михалковы если по жизни колебались то только вместе с генеральной линией партии.
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26.05.2022 16:59 Відповісти
Когда михалкову нехрен делать, он яйца лижет.
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26.05.2022 16:59 Відповісти
Можно, только ценность этой награды будет не больше деревянной медали
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26.05.2022 16:59 Відповісти
А нахєр цей смердючий кацап тут взагалі здався?
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26.05.2022 17:01 Відповісти
Дивно що Міхалков тільки зараз до цього "додумався". Ми маємо тільки вітати такі прояви патентованого дебілізму які будуть яскраво демонструвати "досягнення руzкого міра".
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26.05.2022 17:03 Відповісти
Все він правильно пропонує! Росія скоро буде на землі "паралельною цивілізацією", бо її викидають з усіх міжнародних організацій Скоро будуть "Рассийские Алимпийские игры", "Рассийское ПаСЕ", "Рассийская ООН", "Рассийскае ИКАО" То чому-б не буть "Рассийскаму Аскару"? "Пропоную створити євразійську кіноакадемію та премію - євразійський "Оскар". Участь у ній братимуть картини, що відповідають ідеалам, які ми сформулюємо, а не картини, які руйнують людську сутність", - сказав Михалков."
Нацисти теж багато говорили про "загниваюче декадентське кіно", "декадентську літературу" і казали ,що вони створюють "своє","правильне" мистецтво Так що "все повертається на круги своя" - Міхалков нічого нового не придумав !
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26.05.2022 17:04 Відповісти
Тобіш для " арійців " руськіх ? ? ? Обосраньцям не положено .
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26.05.2022 17:05 Відповісти
Никогда не уважал этого мерзавца. Его проводник из "Вокзала для двоих" - это он и есть, его глубинная сущность.
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26.05.2022 17:06 Відповісти
Вы думаете они читали Гюго и знают кто это такой? Сомневаюсь
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26.05.2022 17:09 Відповісти
Він також стверджує, що ця ідея начебто була сприйнята з "ентузіазмом" в Індії...

Уууу? Індійському кіно нагороди роздаватиме? Номінацію за кращий танець придумає? Чи за кращу пісню?
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26.05.2022 17:06 Відповісти
"Купа гівна"!
Нене - "Золота купа гівна"!
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26.05.2022 17:09 Відповісти
І якщо він такий вумний, то хай добровільно віддасть свій Оскар за утомльонниє солнцем!
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26.05.2022 17:10 Відповісти
А я вже пропоную номінатів :

1. "150 поцілунків Ким Чін Іра" Пів.Корея
2. "Хадж до гробниці аяттули" Іран
3. "Таємни коди генія канібалізму. Або з"їси мене з любоввю" Еретрія
4. "Батяня кАбмбат -- 1500 серій" Кеосаян (з піснями Розенбаума й "Любє")
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26.05.2022 17:11 Відповісти
п. 4 - кров з очей і наруга над слухом 😄
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26.05.2022 18:51 Відповісти
Підходяща назва для мокшанського оскару - "Ватний ГуімплєнЪ". Виготовляється із кізяків. Скульптор мешкає в якутії
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26.05.2022 17:12 Відповісти
Боярешник.
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26.05.2022 17:17 Відповісти
Петуха из какаха вручать каждому кино-рашковану))
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26.05.2022 17:12 Відповісти
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26.05.2022 17:15 Відповісти
давай, давай...не забудь отдельную Олимпиаду для медьдониевых
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26.05.2022 17:15 Відповісти
У московитів буде свій аналог Голівуду та Болівуду - Moscowood. Іншими словами - просто "Залісся" 😂
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26.05.2022 17:21 Відповісти
Moscowood слід перкласти як макшанская дєрєвяшка
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26.05.2022 19:09 Відповісти
Оскар це бренд який цим нездарам ніколи не отримати... Дерев'яний Ємеля їм би підійшов.
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26.05.2022 17:28 Відповісти
на статуетці буде півень з лайна
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26.05.2022 17:29 Відповісти
Потому что раньше для них снимала Украина, а с 2014 киноиндустрия пошла на спад, сейчас даже передачи про "как хорошо покакать" не снимают.
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26.05.2022 17:47 Відповісти
Я думав він давно здох.
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26.05.2022 17:52 Відповісти
Нікіта......Йося тебе чекає....
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26.05.2022 18:22 Відповісти
Гівно на палиці - ось ваш "Оскар", підори заліссянські!
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26.05.2022 18:28 Відповісти
ЖИРИНОВСКИЙ ВРУЧАТЬ БУДЕТ ВАМ ЭТОТ ОСКАР, НАВЕРНОЕ . СЛАВА УКРАИНЕ!
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26.05.2022 18:55 Відповісти
Ну звісно ж нікіта себе бачить головним режисером, прєдсєдатєлєм журі, а в головних ролях - його бездарні діти. А все простіше - знов гроші клянчить на свої гівнопроекти, помЄщик мля...😆
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26.05.2022 18:59 Відповісти
воно не розуміє,яке воно жалюгідне,копіюючи західні інституції і принагідно їх об*ираючи.
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26.05.2022 19:03 Відповісти
Нахер с пляжа!
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26.05.2022 19:52 Відповісти
істота з хворим уявленням, замість ОСКАРА зробіть "оркас"
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26.05.2022 19:55 Відповісти
Кацапи, як дурні мавпи, намагаються у всьому копіювати захід, але при цьому, поливають брудом абсолютно все західне!
Мені це нагадує культ "карго", який виник на островах Меланезії за часів Другої світової війни!
Вони мабуть гадають, що суперджет, робот федор, процесор єльбрус, та кацапооскар, перетворять їх концтабір на наддержаву!
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26.05.2022 19:59 Відповісти
Там і статуетку достойну треба... у виглчді коровячого кізяка!
Була й інша версія.. але такої статуетки достойні "видатні" особини.. а лайно достойне лишень лайна
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26.05.2022 20:18 Відповісти
Не у вигляді. А просто лепеху
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26.05.2022 21:27 Відповісти
Блеа… кінь старий, однією ногою вже… буде тобі "Втомлені сонцем-3» як Реаліті-шоу
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26.05.2022 21:26 Відповісти
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26.05.2022 22:41 Відповісти
 
 