"Оскар" для "русского мира": одіозний Михалков пропонує створити кіновинагороду для РФ та сателітів

Російський режисер Микита Михалков запропонував створити аналог "Оскара" для фільмів, знятих на "євразійському" просторі, що відповідають російським "ідеалам".

Таку ідею Михалков озвучив на Євразійському економічному форумі, участь у якому беруть Росія, Казахстан, Білорусь, Киргизстан, Вірменія та Узбекистан. Про це повідомляє білоруське державне агентство БЕЛТА, інформує Цензор.НЕТ.

"Пропоную створити євразійську кіноакадемію та премію - євразійський "Оскар". Участь у ній братимуть картини, що відповідають ідеалам, які ми сформулюємо, а не картини, які руйнують людську сутність", - сказав Михалков.

Він хоче, щоби премію вручали одному фільму, знятому не в "євразійському просторі". При цьому стрічка має відповідати "російським принципам", додав режисер. Що саме він має на увазі - не уточнив.

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"Переконаний, це дуже потрібно для політичного розвитку євразійського простору. Це має бути вирішено на найвищому рівні. Це механізм політичного самозахисту сутності євразійства", - заявив Михалков.

Він також стверджує, що ця ідея начебто була сприйнята з "ентузіазмом" в Індії та Китаї.