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Харківське метро під обстрілами не зупиняє рух поїздів, у підземці виділять сектори, щоб перечекати бомбардування, - Терехов

метро,харків

Незважаючи на обстріли Харкова в четвер, метрополітен і далі перевозитиме пасажирів, але в ньому виділять місця, де можна перечекати бомбардування.

Про це заявив міський голова Ігор Терехов, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ворожі війська знову обстрілюють наше місто. Є поранені і, на жаль, загиблі. Я закликаю вас перебувати у безпечних місцях – підвалах, укриттях і на станціях метрополітену. Ми не будемо зупиняти рух поїздів у метро, але виділимо спеціальні сектори, де ви зможете розміститися та пережити бомбардування", - сказав Терехов.

Як повідомлялося, раніше в четвер голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок ворожих обстрілів обласного центру чотири особи загинуло, семеро поранені.

Згодом волонтерка, радниця голови Харківської облради Наталія Попова повідомила, що загинуло п’ятеро людей, поранено десятьох, зокрема дитину.

Читайте: Рашисти масовано обстрілюють Харків: четверо загиблих, семеро поранених

Автор: 

Метрополітен (1413) обстріл (28156) Харків (5546) Терехов Ігор (311)


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Чи дебіли ?
Яке метро, нахрєн воно треба, війна продовжується. Кажу це як харківянин.
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26.05.2022 17:08 Відповісти
Називається - ВІДІГНАЛИ
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26.05.2022 17:36 Відповісти
Самі бачите, що всі ці напівзаходи (я маю на увазі численних убитих кацапських військових і знищеної техніки) недостатньо! Якщо кацапи тероризують обстрілами Україну - немає жодних інших варіантів, як у міру можливостей відповідати тим самим - обстрілювати міста Росії.
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26.05.2022 17:52 Відповісти
Неуподібнюйся параше. Нам світ допомагає, поки ми жертва нападу...
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26.05.2022 19:03 Відповісти
 
 