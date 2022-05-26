Харківське метро під обстрілами не зупиняє рух поїздів, у підземці виділять сектори, щоб перечекати бомбардування, - Терехов

Незважаючи на обстріли Харкова в четвер, метрополітен і далі перевозитиме пасажирів, але в ньому виділять місця, де можна перечекати бомбардування.

Про це заявив міський голова Ігор Терехов, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ворожі війська знову обстрілюють наше місто. Є поранені і, на жаль, загиблі. Я закликаю вас перебувати у безпечних місцях – підвалах, укриттях і на станціях метрополітену. Ми не будемо зупиняти рух поїздів у метро, але виділимо спеціальні сектори, де ви зможете розміститися та пережити бомбардування", - сказав Терехов.

Як повідомлялося, раніше в четвер голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок ворожих обстрілів обласного центру чотири особи загинуло, семеро поранені.

Згодом волонтерка, радниця голови Харківської облради Наталія Попова повідомила, що загинуло п’ятеро людей, поранено десятьох, зокрема дитину.

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