Коли нам кажуть, що ми маємо "почекати у приймальні ЄС", то це показує, що принцип поваги до кожного народу не працює, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив, що деякі країни сумніваються щодо кандидатства для України в ЄС.

Про це глава держави заявив під час виступу у Саеймі Латвії, передає Цензор.НЕТ.

"Коли Україні говорять, що нібито не варто давати нам усю зброю, необхідну для перемоги, мається на увазі насправді саме це – що нібито наш народ має менше значення, ніж інші народи, яким таку зброю вже надали або які можуть нею розпоряджатися. Коли нам кажуть, що ми маємо віддати частину нашої землі, бо це нібито "необхідний компроміс", то це означає, що наш народ вважають менш гідним того, щоб урахувати його інтереси", - наголосив президент.

"І тим більше коли нас просять ще "трішечки" почекати у приймальні Європейського Союзу – роки чи десятиліття, – не погоджуючись надати нам повноправне членство, а деякі ще сумніваються й щодо кандидатства для України, то це тільки підкреслює, що не працює принцип поваги до кожного народу. А повинен працювати", - додав Зеленський.

За словами президента, якщо Росія піде війною на будь-яку державу, то усім членам НАТО доведеться вирішувати, чи захищати цю країну.

"Якщо Росія спровокує якусь надзвичайну кризу на кордонах або всередині якоїсь країни Європейського Союзу, всім членам ЄС доведеться вирішувати, чи допомагати. І що ж вони зможуть вирішити, якщо поваги до кожного народу не буде? Ми маємо зробити все, щоб ніколи не довелося бачити очевидну відповідь на запитання, поставлене саме таким чином", - пояснив глава держави.

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