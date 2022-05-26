Жінка, яка пасла корів, загинула на Миколаївщині внаслідок обстрілу окупантами, - облрада

Російські окупанти продовжують обстрілювати територію Миколаївської області.

Про це повідомляє обласна рада, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз найбільше дістається Миколаївському та Баштанському районам - зокрема, Березнегуватській та Широківській громадам. Вкотре знищені житлові будинки та пошкоджені, щонайменше, чотири соціальні об'єкти.

На жаль, є загиблі і поранені цивільні. Зокрема на околицях Березнегуватого під обстріл потрапили дві жінки, які просто пасли корів – одна загинула на місці, інша – госпіталізована", - йдеться в повідомленні.

Минулої доби на Миколаївщині поранень зазнали 14 людей.

"На щастя, дітей серед постраждалих немає. Усі постраждалі доставлені у наші медичні заклади і отримують необхідну допомогу.

Загалом, станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях знаходяться 177 громадян, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину", - додали в облраді.

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