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Новини Війна
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Жінка, яка пасла корів, загинула на Миколаївщині внаслідок обстрілу окупантами, - облрада

корова,війна,обстріл,корови

Російські окупанти продовжують обстрілювати територію Миколаївської області.

Про це повідомляє обласна рада, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз найбільше дістається Миколаївському та Баштанському районам - зокрема, Березнегуватській та Широківській громадам. Вкотре знищені житлові будинки та пошкоджені, щонайменше, чотири соціальні об'єкти.

На жаль, є загиблі і поранені цивільні. Зокрема на околицях Березнегуватого під обстріл потрапили дві жінки, які просто пасли корів – одна загинула на місці, інша – госпіталізована", - йдеться в повідомленні.

Минулої доби на Миколаївщині поранень зазнали 14 людей.

"На щастя, дітей серед постраждалих немає. Усі постраждалі доставлені у наші медичні заклади і отримують необхідну допомогу.

Загалом, станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях знаходяться 177 громадян, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину", - додали в облраді.

Також дивіться: Чоловік на Миколаївщині підібрав покинуті окупантами автомат, набої та гранату. Він може сісти на 7 років, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Миколаївська область (2254) обстріл (28156)


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не так...**** не так...Фамилия Имя и Отчество убитой рускофашисскими ********** нужно было написать.
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26.05.2022 17:22 Відповісти
Не дали даже нормально пожить
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26.05.2022 17:27 Відповісти
Ты прав, в Израиле всегда публикуют имена погибших от тер.актов
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26.05.2022 17:44 Відповісти
Царство Небесне...
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26.05.2022 17:32 Відповісти
а было же видео как наши по коровам стреляют возле берега или это не то?
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26.05.2022 17:37 Відповісти
"ваши" это же кацапские орки, я правильно понял?
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26.05.2022 17:53 Відповісти
можешь тут на цензори найти видео, где зсу знищуе бмп рф и перед этим обстрелы коров которые паслись, запоминай если что то смотришь
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26.05.2022 17:55 Відповісти
Я видел только видео где тебя на бутылку садили, других не видел
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26.05.2022 20:13 Відповісти
Ну и где беспилотники, которые должны уничтожать эти смерчи/ураганы/торнадо, я отвечу нужно клянчить у турок/ США да зебилы, а ведь Корыстелев просил дать денег- всего одна дорога
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26.05.2022 17:48 Відповісти
 
 