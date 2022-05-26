Окупанти не дають провести ремонт на Каховській ГЕС, Нову Каховку почало затоплювати, - Генштаб

Захоплену окупантами Нову Каховку було частково затоплено, оскільки росіяни не дозволяють відремонтувати гідроагрегати на Каховській ГЕС.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

Під час брифінгу він наголосив, що окупанти не докладають жодних зусиль для підтримки захоплених об'єктів у безпечному стані, що може призвести до екологічної катастрофи.

"На даний час на захопленій окупантами Каховської гідроелектростанції скидаються великі обсяги води, оскільки не працюють два гідроагрегати, які окупанти не дають можливості відремонтувати", - повідомив Громов.

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Він зазначив, що діяльність окупантів вже призвела до часткового затоплення Нової Каховки, набережної та місцевого парку.

"Під загрозою перебувають навколишні села та окуповане місто Херсон", - заявив Громов.