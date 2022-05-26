Чехія і Швейцарія сподіваються, що війна закінчиться не "гнилим компромісом", а перемогою України, - Земан

Президент Чеської Республіки Мілош Земан сподівається, що війна в Україні завершиться її перемогою.

Про це він заявив журналістам після зустрічі в Празі з президентом Швейцарської Конфедерації Ігнаціо Кассісом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Чеський лідер зазначив, що "обидві сторони (Чехія і Швейцарія. - Ред.) мають однакову позицію щодо російської агресії проти України і обидві сторони сподіваються, що цей конфлікт буде вирішено не гнилим компромісом, а перемогою України".

Земан заявив, що "цінує" той факт, що, незважаючи на свій нейтралітет, Швейцарія приєдналася до санкцій проти Росії через її агресію в Україні.

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За словами Кассіса, Швейцарія схвалила антиросійські санкції, запроваджені Європейським союзом. За його словами, позиція Швейцарії чітко свідчить про те, що країна стоїть на західних цінностях і має чітку позицію.

Нагадаємо, до 24 лютого 2022 року Мілош Земан вважався у Європі та своїй країні проросійським політиком, за що його постійно критикували. Однак у перший же день російського повномасштабного вторгнення Росії в Україну він жорстко розкритикував Путіна, заявивши, що божевільних треба ізолювати. Згодом Земан заявив, що Путін піддався ілюзіям, що Росія всемогутня і, зокрема, що російська армія є другою за потужністю армією світу, але це виглядає смішно. Він підкреслив, що Путін нападом на Україну вчинив злочин, і "цей злочин є синонімом воєнного злочину", а також що Путін лише нищить свою країну.