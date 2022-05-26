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Новини Війна
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Чехія і Швейцарія сподіваються, що війна закінчиться не "гнилим компромісом", а перемогою України, - Земан

земан

Президент Чеської Республіки Мілош Земан сподівається, що війна в Україні завершиться її перемогою.

Про це він заявив журналістам після зустрічі в Празі з президентом Швейцарської Конфедерації Ігнаціо Кассісом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Чеський лідер зазначив, що "обидві сторони (Чехія і Швейцарія. - Ред.) мають однакову позицію щодо російської агресії проти України і обидві сторони сподіваються, що цей конфлікт буде вирішено не гнилим компромісом, а перемогою України".

Земан заявив, що "цінує" той факт, що, незважаючи на свій нейтралітет, Швейцарія приєдналася до санкцій проти Росії через її агресію в Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Чехії дозволив 103 чехам воювати в Збройних силах України

За словами Кассіса, Швейцарія схвалила антиросійські санкції, запроваджені Європейським союзом. За його словами, позиція Швейцарії чітко свідчить про те, що країна стоїть на західних цінностях і має чітку позицію.

Нагадаємо, до 24 лютого 2022 року Мілош Земан вважався у Європі та своїй країні проросійським політиком, за що його постійно критикували. Однак у перший же день російського повномасштабного вторгнення Росії в Україну він жорстко розкритикував Путіна, заявивши, що божевільних треба ізолювати. Згодом Земан заявив, що Путін піддався ілюзіям, що Росія всемогутня і, зокрема, що російська армія є другою за потужністю армією світу, але це виглядає смішно. Він підкреслив, що Путін нападом на Україну вчинив злочин, і "цей злочин є синонімом воєнного злочину", а також що Путін лише нищить свою країну.

Автор: 

Чехія (1602) Швейцарія (859) Земан (83)


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Топ коментарі
+34
А Зеля хоче гнилий компроміс
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26.05.2022 18:00
+23
До Зємана дойшло, а до когось ніколи і не дойде.
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26.05.2022 18:02
+21
Да, Земан изменился в лучшую сторону
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26.05.2022 18:02
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А Зеля хоче гнилий компроміс
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26.05.2022 18:00 Відповісти
вбитии накуй на місці
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26.05.2022 18:04 Відповісти
У него день на день не приходится. Все зависит от того с кем он сегодня поговорил.
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26.05.2022 18:07 Відповісти
Не поговорил,
а кто ему очередную "речь" написал,
судя по лингвистике и общей тональности речуги пишут минимум два человека/команды.
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26.05.2022 18:28 Відповісти
Это конечно, но он же вправе выбирать. Он человек настроения, которое зависит от мнения других людей.
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26.05.2022 19:09 Відповісти
от пенделей дяди Бори его настроение зависит.

Но дядя Боря уже не молодой и задолбался каждый вторник ездить в Украину
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26.05.2022 20:27 Відповісти
Или из какого пакетика сыпнули.
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26.05.2022 19:39 Відповісти
Да он сам гниловатый так-то . Ещё и гнусавый и гундосый
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26.05.2022 18:08 Відповісти
.....мудрый Мілош - наш человек!......Респектище!.....
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26.05.2022 18:01 Відповісти


Какой там "мудрый", вспомни, что оно пело с 2014,
просто хорошо чувствует откуда ветер дует и переобувается очень быстро.
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26.05.2022 18:30 Відповісти
Если Кива стал обезьяной то это работает и в другую сторону.Земан стал человеком
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31.05.2022 22:39 Відповісти
До Зємана дойшло, а до когось ніколи і не дойде.
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26.05.2022 18:02 Відповісти
Бо воно одноклітинне.
Думати не здатне: для цього є режисери, та сценаристи, лише язиком може ляпати, але якщо хтось текст напише, бо без паперу, таке несе, що страшно становиться…
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26.05.2022 18:11 Відповісти
При чому миттєво.
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26.05.2022 18:19 Відповісти
Да, Земан изменился в лучшую сторону
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26.05.2022 18:02 Відповісти
Большие потрясения часто меняют людей.
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26.05.2022 18:39 Відповісти
но не орбана с сиярто
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26.05.2022 19:24 Відповісти
Земан, тебе пора познакомится с Новичком. Путлер такого не прощает.
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26.05.2022 18:02 Відповісти
Конечно, только победа!
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26.05.2022 18:02 Відповісти
Риторика Земана прям изменилась
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26.05.2022 18:02 Відповісти
а зеленського - ні )
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26.05.2022 18:06 Відповісти
Вибачайте,але все згідно з сценарієм,ніякої отсебятини!!!))
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26.05.2022 18:13 Відповісти
Респект і щира повага братам чехам і пану Земану!!!)))
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26.05.2022 18:03 Відповісти
Обана земан прозрел
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26.05.2022 18:03 Відповісти
Швейцария вообще красавцы, вначале а теперь ждет победы. КАК ???? Что это за абсурд ???
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26.05.2022 18:04 Відповісти
Та ладно...І це каже старий прокацапський пердун?
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26.05.2022 18:04 Відповісти
Земан - один з небагатьох хто приємно здивував.
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26.05.2022 18:08 Відповісти
Мабудь Земан , падаючи з ліжка, стукнувся сильно макітрою об підлогу..., мізки на місце встали ))
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26.05.2022 18:08 Відповісти
Как оказалось Земана, вместе с Вилкулом заслали к рашистам в тыл СБУ. Ждем заявления Ким-Чен-Ына.
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26.05.2022 18:09 Відповісти
Почати суспільству треба з Малого , а саме-- Створення Петицій про візовий режим та Заборону всієї Торгівлі З Білорусієй та Країнами Снг (ми вже побачили як вони пІдтримали Україну ) youtube.com/post/UgkxfbAyW5ayoR4zooIjcI-nv-ze4tJDwqRC
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26.05.2022 18:10 Відповісти
петиція про візовий режим була, голосування закінчилось, вже підтримана ОПою і відправлена до Кабміну для розробки відповідного закону.
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26.05.2022 18:16 Відповісти
та неможливий з русскіми ніякий компроміс, для них компроміс це коли вони отримують все, а ми тільки ганенбну смерть.
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26.05.2022 18:11 Відповісти
Пам'ятаю, що Земан був ну дуже хорошим другом путіна. А що таке? Зрозумів, що у випадку нашого програшу, його країна буде наступною? Ще б це угорські йо.бо.бі.ки зрозуміли.
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26.05.2022 18:14 Відповісти
Всё это бла бла бла, потому что на самом деле вот всего наделю назад Швейцария не разрешила Германии продавать оружие Украине, которое производится с использованием швейцарской электроники, оптики и прочее... Как задолбало уже это лицемерие
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26.05.2022 18:16 Відповісти
Вопрос когда ?
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26.05.2022 18:25 Відповісти
https://t.me/Sharpreview/14229 По оцінкам рашистів, Україна готує контрнаступ на Півдні, в Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях . Тому (далі мовою оригіналу):
"войска, блокировавшие гарнизон «Азовстали» в Мариуполе, сейчас спешно прибывают в Херсонскую и Запорожскую области.
Российская спешка вызвана резким усилением украинской группировки в районе Николаева. Рашисты утверждают, что ее численность увеличена на восемь батальонно-тактических групп (всего в группировке 14-16 БТГ). Сконцентрированы большое количество артиллерии, техники и авиации.
«Их (украинские) «сушки» по несколько раз в день прилетают на штурмовку, здесь такой активности в воздухе не было ещё», - утверждает рашистский офицер, находящийся в Херсонской области.
Другой офицер отмечает высокую интенсивность обстрелов украинских позиций: «Они (украинцы) готовят удар, возможно, даже на Крым. Собрали много техники и людей, их пытаются подавить, наша артиллерия работает как ужаленная, но пока бузуспешно», - цитата ещё одного оккупанта.
Украинские источники, утверждает российское издание, отказываются комментировать возможное наступление ВСУ на Херсон или Крым, что может говорить о его вероятности.
Российская группировка в Херсонской области сейчас ослаблена и, при начале украинского наступления, может не выдержать и начать отход. Обороняться будет затруднительно ещё и потому что за последние несколько недель россияне сняли минные поля, так как сами готовились идти вперёд. Теперь их торопливо восстанавливают.
Если ВСУ действительно начнёт наступать через Херсон на Крым и добьётся успехов, то российским генералам придётся останавливать своё продвижение на востоке и быстро тасовать тающие резервы.
Так оценивает состояние дел на южном направлении рашистский специализированный источник. Данная оценка является подтверждением того, что ВСУ (и для оккупантов это не секрет) готовят мощный кулак для освобождения (на первом этапе) самого опасного российского плацдарма - правобережной Херсонщины. Дальше (левобережная Херсонщина, Крым) по ситуации и наличию необходимого оружия. У наших всё для этого в принципе готово - осталось дождаться артиллерии дальнего действия и РСЗО"
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26.05.2022 18:30 Відповісти
Ну капец пишут "военные специалисты"-никакого наступления через Херсон не будет-это бесперспективно-на крайний случай кацапы отойдут на левый берег и подорвут Антоновский мост ,а потом будут с той стороны гасить с артиллерии по Херсону и нашей группировке. Вот и все наступление ,притом с многочисленными жертвами и разрушенным Херсоном.
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26.05.2022 18:47 Відповісти
Швейцарія нехай "сподівається" наданням дозволу на продаж *********** для німецьких "Гепардів".
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26.05.2022 18:41 Відповісти
вони вже оф.заявляли, що взагалі ніяких *********** нам не продадуть..
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26.05.2022 18:52 Відповісти
Не чекав від Земана, не чекав. Вдвічі приємніше.
Може перестав лакати російську вотку, а перейшов на якісні коньяки та віскі?
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26.05.2022 18:47 Відповісти
Что с Земаном такое? Он же был махровым путинофилом. Неужели прозрел, что всё таки не хочет лавры Лукашенко? Или получить ********* всей страной как Орбан?
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26.05.2022 18:58 Відповісти
Я всегда говорил. что карлик плохо кончит. Тем более он не любил Чучхе.
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26.05.2022 19:54 Відповісти
Афигеть Земан изменился, сейчас он даже менее пророссийский чем Шольц и Макрон
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26.05.2022 20:09 Відповісти
Навіть Земан вживає слово ПЕРЕМОГА УКРАЇНИ. А наш Найвеличніший - "ми хочеио закінчення війни".
Складається враження, що в системі координат ЗЕ слів "Перемога України" не існує.
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26.05.2022 21:50 Відповісти
 
 