Чехія і Швейцарія сподіваються, що війна закінчиться не "гнилим компромісом", а перемогою України, - Земан
Президент Чеської Республіки Мілош Земан сподівається, що війна в Україні завершиться її перемогою.
Про це він заявив журналістам після зустрічі в Празі з президентом Швейцарської Конфедерації Ігнаціо Кассісом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Чеський лідер зазначив, що "обидві сторони (Чехія і Швейцарія. - Ред.) мають однакову позицію щодо російської агресії проти України і обидві сторони сподіваються, що цей конфлікт буде вирішено не гнилим компромісом, а перемогою України".
Земан заявив, що "цінує" той факт, що, незважаючи на свій нейтралітет, Швейцарія приєдналася до санкцій проти Росії через її агресію в Україні.
За словами Кассіса, Швейцарія схвалила антиросійські санкції, запроваджені Європейським союзом. За його словами, позиція Швейцарії чітко свідчить про те, що країна стоїть на західних цінностях і має чітку позицію.
Нагадаємо, до 24 лютого 2022 року Мілош Земан вважався у Європі та своїй країні проросійським політиком, за що його постійно критикували. Однак у перший же день російського повномасштабного вторгнення Росії в Україну він жорстко розкритикував Путіна, заявивши, що божевільних треба ізолювати. Згодом Земан заявив, що Путін піддався ілюзіям, що Росія всемогутня і, зокрема, що російська армія є другою за потужністю армією світу, але це виглядає смішно. Він підкреслив, що Путін нападом на Україну вчинив злочин, і "цей злочин є синонімом воєнного злочину", а також що Путін лише нищить свою країну.
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а кто ему очередную "речь" написал,
судя по лингвистике и общей тональности речуги пишут минимум два человека/команды.
Но дядя Боря уже не молодой и задолбался каждый вторник ездить в Украину
Какой там "мудрый", вспомни, что оно пело с 2014,
просто хорошо чувствует откуда ветер дует и переобувается очень быстро.
Думати не здатне: для цього є режисери, та сценаристи, лише язиком може ляпати, але якщо хтось текст напише, бо без паперу, таке несе, що страшно становиться…
"войска, блокировавшие гарнизон «Азовстали» в Мариуполе, сейчас спешно прибывают в Херсонскую и Запорожскую области.
Российская спешка вызвана резким усилением украинской группировки в районе Николаева. Рашисты утверждают, что ее численность увеличена на восемь батальонно-тактических групп (всего в группировке 14-16 БТГ). Сконцентрированы большое количество артиллерии, техники и авиации.
«Их (украинские) «сушки» по несколько раз в день прилетают на штурмовку, здесь такой активности в воздухе не было ещё», - утверждает рашистский офицер, находящийся в Херсонской области.
Другой офицер отмечает высокую интенсивность обстрелов украинских позиций: «Они (украинцы) готовят удар, возможно, даже на Крым. Собрали много техники и людей, их пытаются подавить, наша артиллерия работает как ужаленная, но пока бузуспешно», - цитата ещё одного оккупанта.
Украинские источники, утверждает российское издание, отказываются комментировать возможное наступление ВСУ на Херсон или Крым, что может говорить о его вероятности.
Российская группировка в Херсонской области сейчас ослаблена и, при начале украинского наступления, может не выдержать и начать отход. Обороняться будет затруднительно ещё и потому что за последние несколько недель россияне сняли минные поля, так как сами готовились идти вперёд. Теперь их торопливо восстанавливают.
Если ВСУ действительно начнёт наступать через Херсон на Крым и добьётся успехов, то российским генералам придётся останавливать своё продвижение на востоке и быстро тасовать тающие резервы.
Так оценивает состояние дел на южном направлении рашистский специализированный источник. Данная оценка является подтверждением того, что ВСУ (и для оккупантов это не секрет) готовят мощный кулак для освобождения (на первом этапе) самого опасного российского плацдарма - правобережной Херсонщины. Дальше (левобережная Херсонщина, Крым) по ситуации и наличию необходимого оружия. У наших всё для этого в принципе готово - осталось дождаться артиллерии дальнего действия и РСЗО"
Може перестав лакати російську вотку, а перейшов на якісні коньяки та віскі?
Складається враження, що в системі координат ЗЕ слів "Перемога України" не існує.