Загроза з території Білорусі і придністровського регіону Молдови залишається, - Міноборони

Загроза використання території Білорусі для агресії проти України та завдання ударів з цієї території зберігається.

Про це на брифінгу повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, коментуючи військові навчання в Білорусі, які триватимуть до кінця травня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Територію Білорусі Росія вже використовує для ведення агресивних дій... Що стосується навчань, ми з вами бачили, як Росія використовує привід навчань для того, щоб здійснювати насправді ескалацію і вторгнення на територію іншої держави, і безумовно, навчання - це один зі способів підтримувати боєздатність військ, але формально демонструвати це як навчання. Тому загроза і використання території Білорусі, і завдання ударів з цієї території залишається, так само як і залишається загроза використання придністровського регіону Молдови", - заявила Маляр.

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