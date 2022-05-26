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Новини Війна
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Загроза з території Білорусі і придністровського регіону Молдови залишається, - Міноборони

маляр

Загроза використання території Білорусі для агресії проти України та завдання ударів з цієї території зберігається.

Про це на брифінгу повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, коментуючи військові навчання в Білорусі, які триватимуть до кінця травня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Територію Білорусі Росія вже використовує для ведення агресивних дій... Що стосується навчань, ми з вами бачили, як Росія використовує привід навчань для того, щоб здійснювати насправді ескалацію і вторгнення на територію іншої держави, і безумовно, навчання - це один зі способів підтримувати боєздатність військ, але формально демонструвати це як навчання. Тому загроза і використання території Білорусі, і завдання ударів з цієї території залишається, так само як і залишається загроза використання придністровського регіону Молдови", - заявила Маляр.

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Автор: 

Білорусь (7922) Міноборони (7289) Придністров’я (472) Маляр Ганна (525)


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Проблема пмровцев решается подрывом склада боеприпасов. И они все. Но лучше его себе забрать!
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26.05.2022 18:46 Відповісти
Склад забирайте, ПМР-овцев к Кобзону. В таком порядке. А взрывать - Севастополь и Кримский мост.
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26.05.2022 19:14 Відповісти
Беларусский муссолини,как обычно, весь в маневрах. Вариант "Я вам карту покажу, империя хотела мой совхоз оккупировать", заготовлена.
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26.05.2022 18:54 Відповісти
Почати суспільству треба з Малого , а саме-- Створення Петицій про візовий режим та Заборону всієї Торгівлі З Білорусієй та Країнами Снг (ми вже побачили як вони пІдтримали Україну ) youtube.com/post/UgkxfbAyW5ayoR4zooIjcI-nv-ze4tJDwqRC
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26.05.2022 18:56 Відповісти
они наврено после донбасса, если всетаки не выдаржат ВСУ, будут и с белорусии и с приднестровья атаковать ...а дальше заходит на одессу и харьков...как бы навести панику
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26.05.2022 18:57 Відповісти
Ви заколебали с этим ПриднестроВьем! Вместо того, чтобы ликвидировать этот гнойник и освободить силы на восток, вы дождётесь… нет слов…
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26.05.2022 19:04 Відповісти
Та *****, ми на шашлики... ну ,або всі в Трускавець!
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26.05.2022 19:06 Відповісти
 
 