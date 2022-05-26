Лукашенко створює нове оперативне командування біля України: "Нам треба відпрацьовувати, як діяти під час війни". ВIДЕО
Захопивший владу в Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що у збройних силах Білорусі створюють нове оперативне командування – південне, при цьому він заговорив про ймовірну війну на території країни.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Пул первого".
На думку Лукашенка, на Білорусь нібито чинитиметься "військовий тиск" через Польщу, Литву, Латвію та дислоковані там війська НАТО. З цієї причини він вирішив для контролю півдня країни (біля кордону Білорусі та України) створити окреме командування, яке функціонуватиме "в умовах воєнного часу".
"Нам планування треба відпрацьовувати за цих умов, якщо не дай Боже війна, як діяти ми будемо..." - заявив Лукашенко.
Топ коментарі
+23 Maksim Perepelitca
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+18 Maxim Ak-Murza
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+16 Валдис Унар
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У мене ПОТРАЧЕНО від таких перекладів.
Житель одного из районов Гомельской области рассказал Флагштоку, что приграничье контролируют российские военные.
«Российские военные не ушли из Беларуси, как мы думали. На границе в основном они находятся. Беларусов меньше. Похоже, наши просто массовка, чтобы сделать вид, что прикрыли границу. Они как раз с опознавательными знаками - красный скотч.
Российские военные ходят с автоматами, гранатометами, без опознавательных знаков. Сначала мы думали, что это беларусские военные, но они сами местным рассказывают, что россияне». https://t.me/flagshtok/8752 https://t.me/flagshtok/8752
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