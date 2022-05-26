Донбас ніхто не "зливає", Луганщина тримає орду вже четвертий місяць, - Гайдай

Ситуація на Луганщині доволі важка, проте ніхто не збирається "зливати" Донбас.

Про це повідомив очільник ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, оскільки Луганщина досить невелика територія, окупанти робитимуть максимальні спроби її захопити.

"Тому що в принципі, в теорії для них - це найлегший шлях дійти хоч до якоїсь проміжної перемоги. ... Ми тримаємо цю орду четвертий місяць. Ці всі істерики, які зараз пішли, - от, все пропало, Донбас зливають і так далі, і тому подібне... Та ніхто нічого не зливає!" - наголосив Гайдай.

Очільник ОВА пояснив, що наразі немає сенсу кидати в бій по одній одиниці техніки.

"Від однієї чи двох гаубиць позиція не зміниться, зате ми можемо їх просто втратити. ... Тому потрібно, дійсно, зробити перегрупування, потрібно накопичити сили й засоби. Але вже добре озброєні ось цією модернізованою західною зброєю - тоді вже зупиняти ворога", - пояснив Гайдай.

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