Донбас ніхто не "зливає", Луганщина тримає орду вже четвертий місяць, - Гайдай
Ситуація на Луганщині доволі важка, проте ніхто не збирається "зливати" Донбас.
Про це повідомив очільник ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, оскільки Луганщина досить невелика територія, окупанти робитимуть максимальні спроби її захопити.
"Тому що в принципі, в теорії для них - це найлегший шлях дійти хоч до якоїсь проміжної перемоги. ... Ми тримаємо цю орду четвертий місяць. Ці всі істерики, які зараз пішли, - от, все пропало, Донбас зливають і так далі, і тому подібне... Та ніхто нічого не зливає!" - наголосив Гайдай.
Очільник ОВА пояснив, що наразі немає сенсу кидати в бій по одній одиниці техніки.
"Від однієї чи двох гаубиць позиція не зміниться, зате ми можемо їх просто втратити. ... Тому потрібно, дійсно, зробити перегрупування, потрібно накопичити сили й засоби. Але вже добре озброєні ось цією модернізованою західною зброєю - тоді вже зупиняти ворога", - пояснив Гайдай.
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так люся казало що всепропало...
"Жодного разу не слухав що казав цей "пи№дун задушевник"."
А треба слухати, щоб знати, що каже та думає ворожина у відомих оХВісах, яку озвучує ця базікуюча голова.
Різницю між адміністрацією, хай і військовою, та ВСУ не розуміємо зовсім?
После его расхода танк надо в ремонт /большенство танков его исчерпали почти/
Провёл время в окупации
Мимо дома проезжало по сотни. полторы танков и другой бронетехники в сутки
танков россиян
Стояла неймоверная вонь от незгоревшего топлива при выхлопах
И чмоканье поршневых /танки шли на повышенных оборотах коллея по колено/
С нашими танками тоже самое
Порох каждую неделю передавал 10ток танков в ВСУ, и как-то ж остановили росийскую армию? Стингеров у нас небыло, Джавелинов небыло, Байрактаров не было, запад только сухпайки передавал. Сейчас Зебобикам весь запад помогает, так они даже на гуманитарке барыжат. Довели страну, нищета, война, разруха ...
А Київ?
І хтось іх відразу поведе, з гаслами що там усі наші люди
Реальная угроза идет от Авдеевки ,не говоря уже про северодонецк и лисичанск
Генштаб своїми зведеннями нагло бреше!