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Донбас ніхто не "зливає", Луганщина тримає орду вже четвертий місяць, - Гайдай

гайдай,сергій

Ситуація на Луганщині доволі важка, проте ніхто не збирається "зливати" Донбас.

Про це повідомив очільник ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, оскільки Луганщина досить невелика територія, окупанти робитимуть максимальні спроби її захопити.

"Тому що в принципі, в теорії для них - це найлегший шлях дійти хоч до якоїсь проміжної перемоги. ... Ми тримаємо цю орду четвертий місяць. Ці всі істерики, які зараз пішли, - от, все пропало, Донбас зливають і так далі, і тому подібне... Та ніхто нічого не зливає!" - наголосив Гайдай.

Очільник ОВА пояснив, що наразі немає сенсу кидати в бій по одній одиниці техніки.

"Від однієї чи двох гаубиць позиція не зміниться, зате ми можемо їх просто втратити. ... Тому потрібно, дійсно, зробити перегрупування, потрібно накопичити сили й засоби. Але вже добре озброєні ось цією модернізованою західною зброєю - тоді вже зупиняти ворога", - пояснив Гайдай.

Також читайте: На трасі Лисичанськ-Бахмут знищено блокпост разом з окупантами, - Гайдай

Автор: 

Донбас (22354) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4868)


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Топ коментарі
+36
про злив Донбасу питання не йде- а от херсонську область та південь запоріжської точно злили
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26.05.2022 18:57
+18
Довіряємо ЗСУ , а не всякого роду , зрадофілам 👍🏼✊💪🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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26.05.2022 18:59
+16
Лучше сохранить костяк армии, которая, получив оружие, научит молодых и вернёт свои города. Угробив армию мы потеряем всё.
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26.05.2022 19:14
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.........что то очень всё мутно........
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26.05.2022 18:55 Відповісти
Якщо мутно , то промий очі і вуха , може щось проясниться
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26.05.2022 19:00 Відповісти
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26.05.2022 19:02 Відповісти
А що там мутного? Все ясно. Раша хоче захопити весь Донбас, щоб швиденько провести там свій класичний фейковий референдум, оголосити Донбас і всі захоплені території на півдні територією раші. І тоді на любі спроби відвоювати ці території раша буде кричати про напад на свою землю, з ВІДПОВІДНИМИ МОЖЛИВИМИ НАСЛІДКАМИ!!! Тепер не мутно?!
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26.05.2022 22:05 Відповісти
Насправді це для них великий ризик. Це блеф, ми будемо відвойовувати землі. Що тоді їм робити, ядерний удар? Не смішіть, їм тоді п.зда.
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26.05.2022 23:43 Відповісти
Донбас ніхто не "зливає"
===============
так люся казало що всепропало...
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26.05.2022 18:56 Відповісти
Жодного разу не слухав що казав цей "пи№дун задушевник".
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26.05.2022 19:05 Відповісти


"Жодного разу не слухав що казав цей "пи№дун задушевник"."
А треба слухати, щоб знати, що каже та думає ворожина у відомих оХВісах, яку озвучує ця базікуюча голова.
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26.05.2022 19:36 Відповісти
про злив Донбасу питання не йде- а от херсонську область та південь запоріжської точно злили
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26.05.2022 18:57 Відповісти
Аферистович как то на брифинге об этом сказал когда орки захватили Мелитополь ,что там не было наших войск
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26.05.2022 19:13 Відповісти
одно утешение, когда плохо из-за войны и нет настрояния, смотреть на трупы рашистов...
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26.05.2022 18:58 Відповісти
якщо вони свіжі...
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26.05.2022 19:02 Відповісти
Довіряємо ЗСУ , а не всякого роду , зрадофілам 👍🏼✊💪🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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26.05.2022 18:59 Відповісти
А яке відношення має Гайдай до ЗСУ?
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26.05.2022 19:21 Відповісти
Саме пряме. Він - голова ОВА.
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26.05.2022 19:26 Відповісти


Різницю між адміністрацією, хай і військовою, та ВСУ не розуміємо зовсім?
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26.05.2022 19:38 Відповісти
таке ж як Главзебіл!(((
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26.05.2022 19:37 Відповісти
Вы ждёте оружия, но в это время гробите и сдаёте в плен в котлах Мариуполя-Северодонецка-Лисичанска самые боеспособные и мотивированные части. Надеюсь я просто не догоняю глубину этого плана. Очень надеюсь.
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26.05.2022 19:03 Відповісти
Лучше будет там запустить русский мир? Который там всё загадит и поубывает? И потом опять его оттуда выковырять.
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26.05.2022 19:12 Відповісти
Лучше сохранить костяк армии, которая, получив оружие, научит молодых и вернёт свои города. Угробив армию мы потеряем всё.
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26.05.2022 19:14 Відповісти
вот многие этого не понимают! думают, что вот придет ленд-лиз и все само собой поедет-помчится вперед и будет стрелять-воевать
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26.05.2022 19:40 Відповісти
ніхто нікого не здає. для чого ця істерика? ще вчора наші відступили від Світлодарська, чи як його, і слова ніхто не сказав.
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26.05.2022 20:34 Відповісти
а юг? про юг молчат, значит, сливают?
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26.05.2022 19:08 Відповісти
Гайдай за юг не отвечает.
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26.05.2022 19:09 Відповісти
А к пуговицам претензий нет!
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26.05.2022 19:22 Відповісти
Гайдай уже ни за что не отвечает. Дороги к Северодонецку перерезаны, бои в городе, а эта тварь правду ссыт сказать. Перемалывают наши лучшие войска, кто дальше воевать будет? Арестович или Зеля?
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26.05.2022 20:45 Відповісти
Хватит сцаться!!! В военкомах говорят, что пока всё укомплектовано. То есть по словам "найголовнішого" 750000 военных ни в чём не нуждаются, как и не видят необходимость в наборе. Но по тихому говорят, что с минимальным пакетом своей защиты (каска, броник, берцы, коленолоктезащита), можно ускорить процесс. Так что зрады пока ни какой нет... А ведь в военкомы врать не будут, не...?
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26.05.2022 23:49 Відповісти
Агата,у меня самой истерия ,но я верю,что наш Юг мы отстоим .
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26.05.2022 19:38 Відповісти
Кто-нибуть знает мото ресурс танка
После его расхода танк надо в ремонт /большенство танков его исчерпали почти/
Провёл время в окупации
Мимо дома проезжало по сотни. полторы танков и другой бронетехники в сутки
танков россиян
Стояла неймоверная вонь от незгоревшего топлива при выхлопах
И чмоканье поршневых /танки шли на повышенных оборотах коллея по колено/
С нашими танками тоже самое
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26.05.2022 19:31 Відповісти
А какой моторесурс самокатов на которых три года катались слуги в Раде?
Порох каждую неделю передавал 10ток танков в ВСУ, и как-то ж остановили росийскую армию? Стингеров у нас небыло, Джавелинов небыло, Байрактаров не было, запад только сухпайки передавал. Сейчас Зебобикам весь запад помогает, так они даже на гуманитарке барыжат. Довели страну, нищета, война, разруха ...
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26.05.2022 19:43 Відповісти
" Ситуація вкрай важка... Луганська область - досить невелика територія, навіть у співвідношенні з Донецькою областю... Тому росіяни будуть робити максимальні спроби взяти її."
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26.05.2022 19:33 Відповісти
и по вснй видимости возьмут, уже захватили 95%, вчера гайдай сказал
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26.05.2022 21:32 Відповісти
Лаптеногое быдло вы будете зарезаны как свиньи ссыте в штаны, мы за вами уже пришли - Слава Украине!
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26.05.2022 19:37 Відповісти
Ну и где мы будем останавливать их? кто будет стрелять из гаубиц, танков и т.д. если мы потеряем не только территории, но и самые боеспособные войска? Мариупольский гарнизон сможет воспользоваться ленд-лизом? естественно нет, ведь они все в плену, либо погибли
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26.05.2022 19:37 Відповісти
А кто говорит про слив Донбаса? Люди обговаривают продажу Херсонщины кацапам, которую совершил зеленский в Омане. Но и тут зеленский обосрался, бо кацапы его на***бали и решили захапать всю Украину. Зеленский - зраднык и запроданец и ему надо срочно валить из страны, бо у людей нервы не железные
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26.05.2022 19:43 Відповісти
нічого, ми потерпимо до перемоги. а тоді вже вся зекоманда сяде на лаву підсудних. вони там щось про міжнародний трибунал верзли - от там і виправдовуватимуться.
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26.05.2022 20:36 Відповісти
Проблема в том, зеленскому не нужна победа. Ему нужен сепарный мир и заморозка войны. И шоб зеленский обязательно остался у власти.
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26.05.2022 21:01 Відповісти
кто его оставит при власти если он проиграет территории? штаты его выпотрошат как утку..
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26.05.2022 22:44 Відповісти
Луганщина тримає...
А Київ?
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26.05.2022 19:46 Відповісти
кто то сказал "где то по середине"
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26.05.2022 19:49 Відповісти
Ніхто нічого не "зливає"! Втрати ворога дуже великі, приблизно 8 до 1 ЗСУ. Відбувається системне виснаження **************** "армади" тими силами і засобами які є в наявності. І це насправді дуже круто! І це буде відбуватися ще досить довго. Принаймні до повноцінного ленд-лізу і виснаження фінансових ресурсів **********, що відбудеться в середині літа. Зараз наша основна мета це збереження армії та підготовка сил та ******** засобів для наступальних операцій. Ми переможемо на наших умовах! Тілкьи так! Зберігаючи життя кожного захисника України, а не завалюючи трупами як це роблять кацапи.
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26.05.2022 20:04 Відповісти
Як би не вийшло, що коли рашисти почують надлом, то нас заставлють вести перемовини о невідкладному припиненні вогню, ради збереження миру!...
І хтось іх відразу поведе, з гаслами що там усі наші люди
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27.05.2022 00:03 Відповісти
Та про Луганську область ніхто так і не думає, там страшні бої ідуть, вона окупована на 95відсотків, а от херсонська область окупована за перший тиждень війни на 96відсотків. І на початку війни не було вже захопленого шматку як Лугандонія....от тут питання великі. А вчора Кулеба офіційно заявив, що якщо не дадуть арту, то Херсон звільняти не можуть...от така зерня, малята...
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26.05.2022 20:04 Відповісти
Арта в Україні. Десь під Київом ховають.
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26.05.2022 21:03 Відповісти
реально задрали уже тем Херсоном-не переживайте именно за Херсон и правобережье -оно по любому останется нам.Там снабжение всей группировки держится на антоновском мосту -его рано или поздно разбомбят и все .
Реальная угроза идет от Авдеевки ,не говоря уже про северодонецк и лисичанск
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26.05.2022 21:05 Відповісти
Чому на Донбасі нема амеріканських гаубиц ?
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26.05.2022 21:02 Відповісти
Тому що вони там є і працюють
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26.05.2022 21:16 Відповісти
попри реляції Генштабу "", як повідомляє в соцмережі лярва люська, щойно наші війська вийшли з Ліману і здали місто ворогу.

Генштаб своїми зведеннями нагло бреше!
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26.05.2022 21:23 Відповісти
но 95% увже захвачено, гайдай вчера на цензор нет сказал, так что это?
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26.05.2022 21:29 Відповісти
потом отобьем - главное сохранить жизни солдат !
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26.05.2022 22:47 Відповісти
 
 