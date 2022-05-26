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Новини Війна
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Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 18:00 26.05.2022

генштаб

Оперативна інформація Генерального штабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 18:00 26.05.2022.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Триває 92 доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні та продовжує завдавати ракетних та авіаційних ударів по об’єктах інфраструктури на території України.

На Волинському та Поліському напрямках, на території Брестської області, тривають тактичні навчання підрозділів сил спеціальних операцій, військово-повітряних сил і військ протиповітряної оборони збройних сил республіки Білорусь.

На Сіверському напрямку ворог продовжує заходи інженерного обладнання позицій у прикордонних районах Брянської області. За наявною інформацією, для посилення охорони ділянки російсько-українського кордону на зазначеному напрямку противник залучає підрозділи повітряно-десантних військ збройних сил РФ. Противник і далі обстрілює з мінометів та ствольної артилерії позиції Сил оборони у прикордонних районах Сумської області.

На Слобожанському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив.

На Харківському та Слов’янському напрямках противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих позицій та стримуванні просування наших військ, обстрілює українські позиції. З метою уточнення положення наших військ вів повітряну розвідку БпЛА типу "Орлан-10". Здійснив дистанційне мінування на маршрутах можливого висування підрозділів Сил оборони України. 

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За підтримки артилерії ворог вів наступ у напрямку населеного пункту Богородичне, успіху не мав, відійшов на позиції, що займав раніше. На території Бєлгородської та Воронезької областей противник продовжує підготовку резервів. Поповнює запаси з метою подальшого відновлення наступу.

На Донецькому напрямку ворог продовжує обстріли підрозділів наших військ, завдає ракетних ударів, веде розвідку, нарощує авіаційну підтримку, здійснює перегрупування військ. Посилює угруповання за рахунок переміщення резервних підрозділів.

На Лиманському напрямку противник зосереджував зусилля на вогневому ураженні наших підрозділів в районах Озерного та південніше населеного пункту Лиман.

На Сєвєродонецькому напрямку противник веде наступ у напрямках населених пунктів Сєвєродонецьк та Борівське. Успіху не має. У напрямку населеного пункту Устинівка має частковий успіх. З метою порушення логістичного сполучення та недопущення маневру наших військ завдає ударів по мостових переправах.

На Бахмутському напрямку російські окупанти ведуть наступ у напрямках населених пунктів Комишуваха, Ниркове, Берестове та Білогорівка, успіху не мають, зазнали втрат та відійшли. У напрямках Покровського та Клинового ворог має частковий успіх, оволодів населеним пунктом Мідна Руда. Здійснює перегрупування. 

На Авдіївському напрямку ворог намагався поновити наступ, успіху не має.

Також читайте: Окупанти все ще планують форсувати Сіверський Донець, - Генштаб

На Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій противник не вів, обстрілював позиції наших військ з мінометів, реактивної та ствольної артилерії, вів контрбатарейну боротьбу. На Запорізькому напрямку угруповання противника додатково посилено сформованим танковим батальйоном на танках Т-62.

На Південнобузькому напрямку противник активних бойових дій не проводив. Продовжує обстріли наших військ та веде повітряну розвідку з використанням БпЛА. Виявлено проведення інженерними підрозділами окупантів заходів із мінування узбережжя Каховського водосховища.

На Бессарабському напрямку, на території Придністровського регіону Республіки Молдова, знижено рівень терористичної небезпеки. При цьому, особовий склад оперативної групи російських військ в регіоні продовжує несення служби в посиленому режимі.

На тимчасово захоплених територіях України окупаційна влада продовжує заходи адміністративно-поліцейського режиму. Триває перешкоджання виїзду мирних жителів на територію, підконтрольну українській владі. Крім того, окупанти активізовали трансляцію пропагандистських інформаційних матеріалів через наявні та спеціальні засоби телерадіомовлення.

Сили оборони України завдають ворогу втрат на всіх напрямках та готові до будь-яких змін оперативної обстановки. Разом переможемо! Слава Україні!", - йдеться у інформації Генштабу ЗСУ.

Автор: 

Генштаб ЗС (6470) ЗСУ (7483)


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Топ коментарі
+19
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26.05.2022 19:13
+15
Всім героям які боронять Україну-величезна вдячність всебічна підтримка шана та повага...
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26.05.2022 19:10
+12
Про покинутих командуванням...

голих, босих та не озброєних

Насправді, це достатньо очевидна та розгалужена ІпСО противника. На фото, інструкція для бажаючих не виконувати накази "злАчіНої влади", складена явно не в Україні...

Покрокова інструкція... й цілком детальна...

Тому, коли ви в черговий раз бачити відеозапис з "покинутими на призволяще командуванням", замислитись про підгрунття появи цих відео...
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26.05.2022 19:23
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рашисти втрачають тільки військових бо на їх території немає війни,а українці мають втрати ще й цивільних громадян..
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26.05.2022 19:02 Відповісти
буде на їх території війна, остатнє перехоплення: садист розповідає як вони тут вбивають і гвалтують, його дівка погоджується, а в кінці він додає що йому байдуже таке саме робити і в росії, і тільки тоді його курва починає здогадуватися, що на неї чекає, коли він повернеться.
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26.05.2022 19:13 Відповісти
Відводьте людей з того Лисичанська якщо треба - не допускайти оточень, всі адекватні зрозуміють. Неадекватним допоможе арестович. Був приклад Іловайська, а був контр-приклад Дебальцево.
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26.05.2022 19:05 Відповісти
Был пример Кутузова в 1812.
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26.05.2022 19:12 Відповісти
Без істерик. Там не дебіли в ГШ керують. Скажуть тримати - значить треба тримати.
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26.05.2022 19:47 Відповісти
Всім героям які боронять Україну-величезна вдячність всебічна підтримка шана та повага...
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26.05.2022 19:10 Відповісти
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26.05.2022 19:13 Відповісти
Вот только тут диванных экспертов не хватало в комментах, Здуйте на фронт и покажите на практике.
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26.05.2022 19:20 Відповісти
Про покинутих командуванням...

голих, босих та не озброєних

Насправді, це достатньо очевидна та розгалужена ІпСО противника. На фото, інструкція для бажаючих не виконувати накази "злАчіНої влади", складена явно не в Україні...

Покрокова інструкція... й цілком детальна...

Тому, коли ви в черговий раз бачити відеозапис з "покинутими на призволяще командуванням", замислитись про підгрунття появи цих відео...
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26.05.2022 19:23 Відповісти
Після "націоналістичних підрозділів" щось аж онучами та ватою засмерділо 🤢
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26.05.2022 19:57 Відповісти
Держись Украина!
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26.05.2022 19:32 Відповісти
Лаптеногое быдло вы будете зарезаны как свиньи ссыте в штаны, мы за вами уже пришли - Слава Украине!
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26.05.2022 19:50 Відповісти
попри реляції Генштабу "На Лиманському напрямку противник зосереджував зусилля на вогневому ураженні наших підрозділів в районах Озерного та південніше населеного пункту Лиман", як повідомляє в соцмережі лярва люська, щойно наші війська вийшли з Ліману і здали місто ворогу.

Генштаб своїми зведеннями нагло бреше!
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26.05.2022 21:20 Відповісти
Генштаб не обязан мгновенно сообщать панически настроенному населению об обстановке на фронтах.
Не стоит свою панику сюда нести, и писать алярмические посты. Если нет дома валерьянки, то посчитайте до тысячи.
А если наши подразделения вышли из Лимана, то ключевое слово здесь - "вышли".
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26.05.2022 21:55 Відповісти
Не бреше, читати треба уважно - південніше Лиману це означає відхід з міста. І це абсолютно оправдано. Виходити треба і з Северодонецька. Маневрена оборона - чудово себе показала на Київщині
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26.05.2022 23:40 Відповісти
де інфа з генштабу, що наші вийшли з Лиману і місто вже в окупації?
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27.05.2022 08:08 Відповісти
 
 