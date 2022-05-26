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Новини Санкції проти Росії Війна
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Із запровадженням шостого пакету санкцій проти РФ не варто зволікати, - президент Литви Науседа

науседа

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що ЄС не може відкладати запровадження шостого пакета санкцій проти Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

За його словами, цей пакет має бути ухвалено негайно і включити в нього ембарго на російську нафту, а на столі дискусій ЄС повинен опинитися сьомий пакет санкцій.

Говорячи про Україну, литовський лідер сказав, що Литва виступає за використання заморожених російських коштів на відновлення України.

Науседа сказав, що експорт зерна з України - це ще одна проблема, яка потребує швидких рішень.

"Росія використовує експорт українського зерна як інструмент маніпулювання у своїй війні. Розблокування Одеського порту має бути першочерговим завданням, але Литва готова надати свою залізничну інфраструктуру та морський порт, щоб експорт зерна з України не припинявся під час перевезення його через Польщу", - сказав він.

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Автор: 

Литва (2369) санкції (11744) Євросоюз (13300) Науседа Гітанас (333)


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Почати суспільству треба з Малого , а саме-- Створення Петицій про візовий режим та Заборону всієї Торгівлі З Білорусієй та Країнами Снг (ми вже побачили як вони пІдтримали Україну ) youtube.com/post/UgkxfbAyW5ayoR4zooIjcI-nv-ze4tJDwqRC
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26.05.2022 19:04 Відповісти
после войны мировое сообщество должно первым делом утилизировать рашкины ядерные бомбы, иначе дела не будет
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26.05.2022 19:13 Відповісти
Шо в нас зі Ставкою Верховного Головнокомандувача й розбдовою ВПК???
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26.05.2022 19:44 Відповісти
Эстония, Латвия, Литва, настоящие друзья Украине, спасибо за поддержку на международном фронте
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26.05.2022 19:58 Відповісти
 
 