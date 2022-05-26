Із запровадженням шостого пакету санкцій проти РФ не варто зволікати, - президент Литви Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що ЄС не може відкладати запровадження шостого пакета санкцій проти Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

За його словами, цей пакет має бути ухвалено негайно і включити в нього ембарго на російську нафту, а на столі дискусій ЄС повинен опинитися сьомий пакет санкцій.

Говорячи про Україну, литовський лідер сказав, що Литва виступає за використання заморожених російських коштів на відновлення України.

Науседа сказав, що експорт зерна з України - це ще одна проблема, яка потребує швидких рішень.

"Росія використовує експорт українського зерна як інструмент маніпулювання у своїй війні. Розблокування Одеського порту має бути першочерговим завданням, але Литва готова надати свою залізничну інфраструктуру та морський порт, щоб експорт зерна з України не припинявся під час перевезення його через Польщу", - сказав він.

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