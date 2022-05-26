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На кінець літа плануємо вийти на підписання і швидку ратифікацію документів щодо міжнародного трибуналу для Путіна, - ОП

трибунал

В Офісі Президента України очікують, що міжнародний трибунал для покарання вищого військово-політичного керівництва Росії за воєнні злочини та міжнародного арбітражу для перетворення заморожених активів РФ на компенсації Україні до кінця літа.

Про це заявив "Радіо Свобода"заступник голови Офісу Президента Андрій Смирнов, передає Цензор.НЕТ.

"Нам би хотілося думати, що на кінець літа ми вийдемо на підписання і подальшу швидку ратифікацію цих документів щодо однієї та щодо іншої інституції (міжнародного трибуналу і міжнародного арбітражу для заморожених активів РФ. - Ред.).

Через те, що такого в історії ще не було, окремі країни хочуть насамперед обговорити його модель, щоб мати гарантії для себе, що країна-агресор потім не звернеться до міжнародних судових інституцій з позовами до них. Тому цей скепсис базується зараз швидше не на політичному підґрунті, а саме на юридичному", - розповів Смирнов.

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Українські юристи, які беруть участь у розробці юридичних підстав для створення трибуналу й арбітражу, сподіваються подолати скепсис міжнародних партнерів найближчим часом.

Автор: 

путін (23733) трибунал (258) Офіс Президента (2018) Смирнов Андрій (59)


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Топ коментарі
+19
Что характерно: из ОПы ни слова об освобождении захваченных территориях Украины, а только о бабулесах. Бабло главный источник зеленой власти. Для дебилов объясню: я русскоязычный украинец, в 2014 году участник АТО.
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26.05.2022 19:27
+16
І південь не здали,а лише проє..али!!!)))
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26.05.2022 19:29
+15
Хороший понт-дороже денег!! Імітація бурхливої державної діяльності триває!!!))))
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26.05.2022 19:27
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Что характерно: из ОПы ни слова об освобождении захваченных территориях Украины, а только о бабулесах. Бабло главный источник зеленой власти. Для дебилов объясню: я русскоязычный украинец, в 2014 году участник АТО.
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26.05.2022 19:27 Відповісти
І південь не здали,а лише проє..али!!!)))
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26.05.2022 19:29 Відповісти
если будет договор про "любовь навєки" со здачей территорий и заглядыванием в глаз, то никакого трибунала НЕ БУДЕТ. И Украины через год тоже не будет, а будет общая кастрация украинцев--чтоб рабы были живы, а женщин детородного возраста оплодотворят орки -раз по 50-100 оплодотворят.
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26.05.2022 21:20 Відповісти
Хороший понт-дороже денег!! Імітація бурхливої державної діяльності триває!!!))))
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26.05.2022 19:27 Відповісти
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26.05.2022 19:27 Відповісти
А Ватикан карлика уже приготовил.
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26.05.2022 19:27 Відповісти
Угу, а питання надання статусу кандидата на вступ в ЄС на початок літа вже вирішено?
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26.05.2022 19:30 Відповісти
Для трибуналу його треба ще арештувати. Хто цим займеться?
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26.05.2022 19:31 Відповісти
Мрії ......
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26.05.2022 19:32 Відповісти
Для лохторату. Мабуть, скоро здохне, якщо таке дозволяють в опі казати. А як же мирний договір?
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26.05.2022 19:35 Відповісти
Нахабна сцянина народу у очі?
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26.05.2022 19:37 Відповісти
Почати суспільству треба з Малого , а саме-- Створення Петицій про візовий режим та Заборону всієї Торгівлі З Білорусієй та Країнами Снг (ми вже побачили як вони пІдтримали Україну ) youtube.com/post/UgkxfbAyW5ayoR4zooIjcI-nv-ze4tJDwqRC
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26.05.2022 19:48 Відповісти
ти пишеш пертіції тим , хто приймає закони на розвал країни та засекречує медичні експерименти
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26.05.2022 21:26 Відповісти
хороша новина, Україна має всіх рухати

х!йло порушив все що можна було порушити і всі закони а всі бояться за порушення цих законів його покарати
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26.05.2022 20:02 Відповісти
Мабудь не помилюсь якщо скажу що всім цим процесом керує паРашний агент, він же головний бумаготворець в ОПУ, дЄрьмак. Тобто треба забути про якісь там репарації і суж над шефом дЄрьмака.
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26.05.2022 20:16 Відповісти
Дерьмак, ты там в *ОПе проконтролируй, чтобы в список преступников для Гааги не забыли включить тебя, Демченко, Татарова, Портнова и прочих агентов Куйла определённого цвета.
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26.05.2022 20:19 Відповісти
До того часу, ми вже будемо *уй без солі доїдати.
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26.05.2022 20:36 Відповісти
так, Саша, саме те й будемо доїдати - те, що окупанти всім повірізають
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26.05.2022 21:34 Відповісти
Шо они там курят такое забористое.Интересно , кто нибудь в Украине ведётся на эту хрень.
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26.05.2022 21:54 Відповісти
президентский опять "ото пи*данув, як в лужу перднув"
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27.05.2022 07:39 Відповісти
 
 