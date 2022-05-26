На кінець літа плануємо вийти на підписання і швидку ратифікацію документів щодо міжнародного трибуналу для Путіна, - ОП

В Офісі Президента України очікують, що міжнародний трибунал для покарання вищого військово-політичного керівництва Росії за воєнні злочини та міжнародного арбітражу для перетворення заморожених активів РФ на компенсації Україні до кінця літа.

Про це заявив "Радіо Свобода"заступник голови Офісу Президента Андрій Смирнов, передає Цензор.НЕТ.

"Нам би хотілося думати, що на кінець літа ми вийдемо на підписання і подальшу швидку ратифікацію цих документів щодо однієї та щодо іншої інституції (міжнародного трибуналу і міжнародного арбітражу для заморожених активів РФ. - Ред.).

Через те, що такого в історії ще не було, окремі країни хочуть насамперед обговорити його модель, щоб мати гарантії для себе, що країна-агресор потім не звернеться до міжнародних судових інституцій з позовами до них. Тому цей скепсис базується зараз швидше не на політичному підґрунті, а саме на юридичному", - розповів Смирнов.

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Українські юристи, які беруть участь у розробці юридичних підстав для створення трибуналу й арбітражу, сподіваються подолати скепсис міжнародних партнерів найближчим часом.