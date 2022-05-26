Держдепартамент США про заяви Кіссинджера: "Лише Україна має право вирішувати власне майбутнє"
Сполучені Штати надаватимуть підтримку Україні до її остаточної перемоги у розв'язаній Росією війні, і лише український народ визначатиме майбутнє власної країни.
Про це заявили у Держдепартаменті США на прохання Укрінформу офіційну позицію Вашингтона після заяв колишнього держсекретаря США Генрі Кіссинджера на форумі в Давосі, передає Цензор.НЕТ.
"Ми твердо впевнені, що лише Україна має право вирішувати власне майбутнє", - йдеться у відповіді на інформаційний запит в офісі речника зовнішньополітичного відомства США.
У Держдепартаменті США наголосили: "Ми не знаємо, коли закінчиться ця війна, але ми знаємо одне: Україна вийде переможцем. І Сполучені Штати стоятимуть разом з Україною, доки це буде необхідно".
Як повідомлялося, колишній держсекретар США Генрі Кіссинджер заявив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, що Україна має поступитися Росії частиною території, а США і Захід — не розраховувати на російську поразку у війні.
У відповідь на промову Кіссинджера Президент України Володимир Зеленський заявив, що зараз 2022 рік, а не 1938-й, коли в Мюнхені відбулося підписання угоди з нацистською Німеччиною, зокрема, про передачу третьому рейху Судетської області.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запевнив, що Україна не піде на поступки Путіну, бо стратегія його умиротворення з 2014 року до початку повномасштабного вторгнення вже зазнала провалу і не має шансів на успіх у майбутньому.
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Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності покладаються на Збройні Сили України.
Ти хочеш, аби ми з ними не торгували, серьозно?
Який там з того "кісінджера" політик в теперішній час???..Гімно старе - тай все.
Народився 27 травня 1923 р. (98 років), https://www.google.com.ua/search?q=%D0%A4%D1%8E%D1%80%D1%82&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MM6OT1PiBLGMypOMSrTEspOt9AtS8wtyUoFUUXF-nlVSflHeIlaOC0su9l1suNi0g5VxFzsTBwMAp5Ba4UIAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiw3KKD7v33AhXFmYsKHeclBHYQmxMoAXoECE4QAw Фюрт, Німеччина .
https://www.google.com.ua/search?q=%D0%A4%D1%8E%D1%80%D1%82&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MM6OT1PiBLGMypOMSrTEspOt9AtS8wtyUoFUUXF-nlVSflHeIlaOC0su9l1suNi0g5VxFzsTBwMAp5Ba4UIAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiw3KKD7v33AhXFmYsKHeclBHYQmxMoAXoECE4QAw