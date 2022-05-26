УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5217 відвідувачів онлайн
Новини Війна
6 395 18

Держдепартамент США про заяви Кіссинджера: "Лише Україна має право вирішувати власне майбутнє"

сша,держдеп,держдепартамент

Сполучені Штати надаватимуть підтримку Україні до її остаточної перемоги у розв'язаній Росією війні, і лише український народ визначатиме майбутнє власної країни.

Про це заявили у Держдепартаменті США на прохання Укрінформу офіційну позицію Вашингтона після заяв колишнього держсекретаря США Генрі Кіссинджера на форумі в Давосі, передає Цензор.НЕТ.

"Ми твердо впевнені, що лише Україна має право вирішувати власне майбутнє", - йдеться у відповіді на інформаційний запит в офісі речника зовнішньополітичного відомства США.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Західні політики розкритикували Кіссинджера за пропозицію "поміняти території на мир"

У Держдепартаменті США наголосили: "Ми не знаємо, коли закінчиться ця війна, але ми знаємо одне: Україна вийде переможцем. І Сполучені Штати стоятимуть разом з Україною, доки це буде необхідно".

Як повідомлялося, колишній держсекретар США Генрі Кіссинджер заявив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, що Україна має поступитися Росії частиною території, а США і Захід — не розраховувати на російську поразку у війні.

У відповідь на промову Кіссинджера Президент України Володимир Зеленський заявив, що зараз 2022 рік, а не 1938-й, коли в Мюнхені відбулося підписання угоди з нацистською Німеччиною, зокрема, про передачу третьому рейху Судетської області.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запевнив, що Україна не піде на поступки Путіну, бо стратегія його умиротворення з 2014 року до початку повномасштабного вторгнення вже зазнала провалу і не має шансів на успіх у майбутньому.

Автор: 

Держдепартамент США (1612) Кіссинджер (14) США (22395)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+10
показати весь коментар
26.05.2022 19:37
+9
показати весь коментар
26.05.2022 20:06
+8
Слухаю ,що каже начальник штабу,генерал ЗСУ С.Кривонос потрібно готувати та навчати резерви, що б не довелося кидати у бій ненавчених людей.Хребет рашистів ще не переломлено ,політикам непотрібно брехати.
показати весь коментар
26.05.2022 19:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
26.05.2022 19:37 Відповісти
навіть щось далекобійніше за стінгера доправять до України?
показати весь коментар
26.05.2022 19:42 Відповісти
Ст 17 Конституції України. Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу.

Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності покладаються на Збройні Сили України.
показати весь коментар
26.05.2022 19:44 Відповісти
Почати суспільству треба з Малого , а саме-- Створення Петицій про візовий режим та Заборону всієї Торгівлі З Білорусієй та Країнами Снг (ми вже побачили як вони пІдтримали Україну ) youtube.com/post/UgkxfbAyW5ayoR4zooIjcI-nv-ze4tJDwqRC
показати весь коментар
26.05.2022 19:47 Відповісти
Подивись спочатку перелік країн, які входять у склад СНГ - Молдова, Азербайджан, Казахстан туди теж входять!

Ти хочеш, аби ми з ними не торгували, серьозно?
показати весь коментар
26.05.2022 20:41 Відповісти
Прийшли до нього, а він обісцяний в памперсах нікого не впізнає, нічого не бачить і не чує. Яким треба бути дебілом, щоб слухати, що він не сказав і не міг сказати?
показати весь коментар
26.05.2022 19:48 Відповісти
Слухаю ,що каже начальник штабу,генерал ЗСУ С.Кривонос потрібно готувати та навчати резерви, що б не довелося кидати у бій ненавчених людей.Хребет рашистів ще не переломлено ,політикам непотрібно брехати.
показати весь коментар
26.05.2022 19:56 Відповісти
Як прохрдить ваша пілготовка?
показати весь коментар
26.05.2022 20:04 Відповісти
І хто ж пустив того зрадника до Давосу?..
показати весь коментар
26.05.2022 20:02 Відповісти
Цей старий маразматик плів подібне свого часу Ніксонові про Ізраїль...Тільки Ніксон забив HER на його розмову і дав наказ постачати купу зброї в Землю Обітовану. Того і вдалося євреям надерти дупи арабам в період Шестиденної війни та одразу після неї.

Який там з того "кісінджера" політик в теперішній час???..Гімно старе - тай все.
показати весь коментар
26.05.2022 20:05 Відповісти
показати весь коментар
26.05.2022 20:06 Відповісти
96 лет, ***** ему рубли?
показати весь коментар
26.05.2022 20:34 Відповісти
98
показати весь коментар
26.05.2022 20:42 Відповісти
Kissinger old
показати весь коментар
26.05.2022 20:35 Відповісти
Витягли діда з нафталіну, дали нафтодолари і папірець, щоб прочитав......але хто йому слово дав, чому він там міг щось говорити?
показати весь коментар
26.05.2022 21:21 Відповісти
Блін, цей виродок продався совку ще за часів Ніксона. На жаль, жодного разу не був схоплений за руку, хоча всі добре знають, що він (за випадковим збігом, звичайно) раптово отримує великі суми на рахунки якраз перед тим, як щось в'ягнути за рашку. Зараз він просто відпрацьовує черговий транш, а всі наші ЗМІ допомагають йому зробити звіт. Знайшли на кого звертати увагу
показати весь коментар
26.05.2022 21:21 Відповісти
Знайшли кого слухати, старого маразматика.
Народився 27 травня 1923 р. (98 років), https://www.google.com.ua/search?q=%D0%A4%D1%8E%D1%80%D1%82&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MM6OT1PiBLGMypOMSrTEspOt9AtS8wtyUoFUUXF-nlVSflHeIlaOC0su9l1suNi0g5VxFzsTBwMAp5Ba4UIAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiw3KKD7v33AhXFmYsKHeclBHYQmxMoAXoECE4QAw Фюрт, Німеччина .

https://www.google.com.ua/search?q=%D0%A4%D1%8E%D1%80%D1%82&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MM6OT1PiBLGMypOMSrTEspOt9AtS8wtyUoFUUXF-nlVSflHeIlaOC0su9l1suNi0g5VxFzsTBwMAp5Ba4UIAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiw3KKD7v33AhXFmYsKHeclBHYQmxMoAXoECE4QAw
показати весь коментар
26.05.2022 22:09 Відповісти
 
 