Держдепартамент США про заяви Кіссинджера: "Лише Україна має право вирішувати власне майбутнє"

Сполучені Штати надаватимуть підтримку Україні до її остаточної перемоги у розв'язаній Росією війні, і лише український народ визначатиме майбутнє власної країни.

Про це заявили у Держдепартаменті США на прохання Укрінформу офіційну позицію Вашингтона після заяв колишнього держсекретаря США Генрі Кіссинджера на форумі в Давосі, передає Цензор.НЕТ.

"Ми твердо впевнені, що лише Україна має право вирішувати власне майбутнє", - йдеться у відповіді на інформаційний запит в офісі речника зовнішньополітичного відомства США.

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У Держдепартаменті США наголосили: "Ми не знаємо, коли закінчиться ця війна, але ми знаємо одне: Україна вийде переможцем. І Сполучені Штати стоятимуть разом з Україною, доки це буде необхідно".

Як повідомлялося, колишній держсекретар США Генрі Кіссинджер заявив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, що Україна має поступитися Росії частиною території, а США і Захід — не розраховувати на російську поразку у війні.

У відповідь на промову Кіссинджера Президент України Володимир Зеленський заявив, що зараз 2022 рік, а не 1938-й, коли в Мюнхені відбулося підписання угоди з нацистською Німеччиною, зокрема, про передачу третьому рейху Судетської області.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запевнив, що Україна не піде на поступки Путіну, бо стратегія його умиротворення з 2014 року до початку повномасштабного вторгнення вже зазнала провалу і не має шансів на успіх у майбутньому.