Зеленський - прем’єру Нідерландів Рютте: "Ситуація на фронті складна - необхідно посилити підтримку України"

Президент Володимир Зеленський у розмові з Прем‘єр-міністром Нідерландів Марком Рютте наголосив на необхідності посилити підтримку України у протидії агресії Російської Федерації.

Про це Зеленський повідомив у Твітері, передає Цензор.НЕТ.

"Провів телефонну розмову з Прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Повідомив про складну ситуацію на фронті та необхідність посилити підтримку України в протидії агресії РФ. Обговорили шлях України до ЄС. Народ України заслуговує посісти місце в родині Європейського Союзу", - написав він.

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