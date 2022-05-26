Зеленський - прем’єру Нідерландів Рютте: "Ситуація на фронті складна - необхідно посилити підтримку України"
Президент Володимир Зеленський у розмові з Прем‘єр-міністром Нідерландів Марком Рютте наголосив на необхідності посилити підтримку України у протидії агресії Російської Федерації.
Про це Зеленський повідомив у Твітері, передає Цензор.НЕТ.
"Провів телефонну розмову з Прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Повідомив про складну ситуацію на фронті та необхідність посилити підтримку України в протидії агресії РФ. Обговорили шлях України до ЄС. Народ України заслуговує посісти місце в родині Європейського Союзу", - написав він.
Топ коментарі
+33 Павлик морозов #499349
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+24 Right Right #460828
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+20 Валерий Викторович #508978
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@epinephrine_ua
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6 год
Коли влада готується до вторгнення - має будуватись стратегія: переміщення стратегічних запасів їжі, переміщення складів зброї, переміщення і запас нафтових продуктів і т.д. подалі від лінії можливого фронту. Зміна бюджету та запуск потужностей оборонної промисловості
Будуються оборонні спорудження на кордоні, мінування прикордонної зони та стратегічних напрямків. Переміщуються війська (не тоді коли вже ворог перетнув адмін.межу), а в цей час - евакуація населення. А не ото все - "інфестиційний клімат", "паніка", "шашлики"
Чогось вони мовчать..
Но про Херсонскую область на левобережье я такого не сказал бы пока покамест.Пока Мелитополь и развязка севернее его будет под орками .
А теперь они звучат так, как во время драки решить пойти в спортзал и там подкачаться.
Petra Belenko
@PetraBelenko
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https://twitter.com/PetraBelenko/status/1529770216288288768 7 ч
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