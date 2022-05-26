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Зеленський - прем’єру Нідерландів Рютте: "Ситуація на фронті складна - необхідно посилити підтримку України"

зеленський

Президент Володимир Зеленський у розмові з Прем‘єр-міністром Нідерландів Марком Рютте наголосив на необхідності посилити підтримку України у протидії агресії Російської Федерації.

Про це Зеленський повідомив у Твітері, передає Цензор.НЕТ.

"Провів телефонну розмову з Прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Повідомив про складну ситуацію на фронті та необхідність посилити підтримку України в протидії агресії РФ. Обговорили шлях України до ЄС. Народ України заслуговує посісти місце в родині Європейського Союзу", - написав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна навряд скоро стане кандидатом на вступ в ЄС, - прем'єр Нідерландів Рютте

Автор: 

Зеленський (23642) Нідерланди (1552) членство в ЄС (1227) Рютте Марк (372)


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Топ коментарі
+33
***,как эта рожа бесит,отростило бородку и военной футболке.Кто ни будь обьясните этому придурку,что небритость у военных по причине,что не всегда это возможно.А это чмо не служившее,таскает военную одежду и тратит кучу времени на козлиную бородку
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26.05.2022 19:55
+24
А скільки разів наш головнокомандувач був біля фронту? Порошенко недавно в Краматорську був, а Зеля?
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26.05.2022 19:53
+20
продай сватов , помоги сам хоть чем-то.
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26.05.2022 19:53
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А скільки разів наш головнокомандувач був біля фронту? Порошенко недавно в Краматорську був, а Зеля?
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26.05.2022 19:53 Відповісти
Ослик Порошенка ловит,новое шоу
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26.05.2022 19:57 Відповісти
Почем за высер, рашотроллик? Самочку свою можешь скгодня в кафешку сводить? Или ты интернетный онанист?
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26.05.2022 20:49 Відповісти
Він набутилочник
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26.05.2022 21:00 Відповісти
шось ви люди жарт не викупили,він ж написав що боневтіку ніколи,бо він на Пороха полює,а ви його тут "ростріляли три рази")))
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26.05.2022 21:31 Відповісти
для профилактики
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31.05.2022 21:29 Відповісти
а ***** скільки разів. чи тебе це цікавить виключно, як коллаборанта та порохобота.
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26.05.2022 20:09 Відповісти
Так ***** цікавить тільки тебе,потвора зелена
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26.05.2022 20:28 Відповісти
Вообще то он не главнокомандующий,должности выучи прежде чем что то капать.
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26.05.2022 20:28 Відповісти
Ну зеля ,как главнокомандующий,Херсон с сервером Киевской обл сдал живодерам...я б живьём уже закапывала козломордых живодеров ,зелень с Банковой и вас ,зебилов -за изнасилованных и убиенных детей...Но все в переди
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26.05.2022 20:32 Відповісти
Тоді питання до вашого офшорного Вонки і його дружбана Сені - а дє проект від Славутича до Вовчанська який мав ПРИзупинити блискавичний прорив? Недоробили!? Ну так і нехер вонять ретроспективою! Ось при Кравчуке ядерна зброя була - була і нема. Остогидло постійно дивитись на було і просрали. Геноцид почався не з Бучі, а в 2014 році. Зараз шпигують ******** уніфікованою зброєю і настануть кранти оркам. Що неподобається
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26.05.2022 22:20 Відповісти
продай сватов , помоги сам хоть чем-то.
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26.05.2022 19:53 Відповісти
***,как эта рожа бесит,отростило бородку и военной футболке.Кто ни будь обьясните этому придурку,что небритость у военных по причине,что не всегда это возможно.А это чмо не служившее,таскает военную одежду и тратит кучу времени на козлиную бородку
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26.05.2022 19:55 Відповісти
Заметьте патриотизм зеледента, он футболку с рекламой "Парамаунт Пикчерс" наконец-то поменял на ВСУшную.
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26.05.2022 20:36 Відповісти
epinephrine _ua
@epinephrine_ua
·
6 год
Коли влада готується до вторгнення - має будуватись стратегія: переміщення стратегічних запасів їжі, переміщення складів зброї, переміщення і запас нафтових продуктів і т.д. подалі від лінії можливого фронту. Зміна бюджету та запуск потужностей оборонної промисловості

Будуються оборонні спорудження на кордоні, мінування прикордонної зони та стратегічних напрямків. Переміщуються війська (не тоді коли вже ворог перетнув адмін.межу), а в цей час - евакуація населення. А не ото все - "інфестиційний клімат", "паніка", "шашлики"
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26.05.2022 20:00 Відповісти
З Байденом і Джонсоном треба більше говорити.
Чогось вони мовчать..
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26.05.2022 20:01 Відповісти
Вони в шоці від евакуації "Азова".
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26.05.2022 21:23 Відповісти
Воно ж мусить створювати ефект зовнішньополітичної діяльності...нехай побавиться, поважні ж справи справляють ПОВАЖНІ дядьки. А пацан хай бавиться собі.
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26.05.2022 20:08 Відповісти
Поважні дядьки, а їх БАГАТО, не менше 40, розуміючи положення справ, взяли до рук віжки.
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26.05.2022 20:26 Відповісти
Зрозуміло що потрібна західна підтримка, танки, реактивні системи, які на досі не дають. Але слід визнати що і у нас в армії не все гаразд. Генштаб допостив кілька фатальних помилок, які коштували провалу на фронті на Донбасі та життів наших воїнів. Не був підірваний Антонівський міст через що ми втратили Херсон і запустили орків на правий берег. Після зайняття ворогом правого берега не було організовано швидку контратаку по звільненню Херсона малою кров'ю, бо на все насрали, все спочатку на Київ, потім на донбас. В результаті на Донбасі жопа і Херсона нема. Зараз генштаб не вживає жодних заходів зі знищення Антонівського мосту і ворог щодня отримує підкріплення, загрожує Миколаїву. Цей міст під час нашого наступу все одно окупанти підірвуть тому немає сенсу за нього триматися. А так можна буде влаштувати їм котел та звільнити Херсон та весь правий берег. Каховську переправу можна буде взяти під контроль. Не можна було допускати провалу в Ізюмі, Кремінній та Попасній. Треба було кидати всі наявні ресурси та зброю, вчасно надавати підкріплення щоб розгромити там ворога. Але командування того не робило і ми маємо наслідки. Можна зі мною не погодитись, але я як громадянин дозволю собі виразити думку, що Залужного треба поміняти на Марченка. Нкам не потрібні кумири та ідоли, які не виправдовують цих гучних звань. Нам треба звільняти наші території та зберегти життя наших воїнів. А через ці провали та невизнання Залужним власних помилок це буде зробити важко.
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26.05.2022 20:09 Відповісти
Херсон то как раз освободят (или скорее всего руины от него )-его целостность зависит от антоновского моста .Тоже самое можно сказать про правобережье Днепра.Это видно любому мало мальски понимающему человеку .
Но про Херсонскую область на левобережье я такого не сказал бы пока покамест.Пока Мелитополь и развязка севернее его будет под орками .
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26.05.2022 20:17 Відповісти
Ну да, Попасная - крупный железнодорожный узел, который сейчас активно используется орками, и который не был разрушен при отступлении. Кременную вообще за один день сдали. Врут напропалую, что защищать там было нечего, так как типа все было разрушено. Как бы не так.
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26.05.2022 20:28 Відповісти
Евроидиоты под стол лезут при упоминании Путина, какая уж тут поддержка
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26.05.2022 20:10 Відповісти
Три года ржал и быковал, теперь спасите -помогите. Хренова когда вместо головы подставка для колпака
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26.05.2022 20:12 Відповісти
Эти заявления надо было делать вовремя: год и полгода назад вместо асфальта и шашлычков.
А теперь они звучат так, как во время драки решить пойти в спортзал и там подкачаться.
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26.05.2022 20:17 Відповісти
вова, Україну не приймуть до ЄС із за такого довбойоба, як ти, і твоєї їбанутої зе-команди.
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26.05.2022 20:17 Відповісти
https://twitter.com/_DvaR_/status/1529785739495489537/photo/1
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26.05.2022 20:18 Відповісти
Зеля на той час дуже хотів зазирнути у очко путіна і не хотів його сердити. Зараз теж хоче, але менше, бо до хрена українців озброєні👇

Petra Belenko

@PetraBelenko

·
https://twitter.com/PetraBelenko/status/1529770216288288768 7 ч

Лана Зеркаль: "Як я зрозуміла, Україна відмовилася від майнових претензій у справі Україна проти Росії щодо Криму в Європейському Суді з прав людини" Данило Лубківський: "З чим пов'язана така наша щедрість?" Лана Зеркаль: "Мені це невідомо. Дізналася про це десь пів року тому"

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26.05.2022 20:41 Відповісти
Коли підемо на шашлики, шут гороховий?
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26.05.2022 20:19 Відповісти
Щось наш"лунатік" сьогодня рано прокинувся...
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26.05.2022 20:48 Відповісти
Рютте свого часу просив: "Не віддавайте Цемаха, він цінний свідок по MH-17", а ти що зробив по завданню рашистів, забув? Тепер "спасіте-памагіте"...
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26.05.2022 20:52 Відповісти
Боже ж мій, як він працює заради України! Слухавку ні на мить від вуха не забирає!
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26.05.2022 20:55 Відповісти
 
 