Кулеба підтримав акцію Stop Bloody Energy та закликав іноземний бізнес розірвати стосунки з Росією

В середу у Давосі пройшла акція Stop Bloody Energy, в рамках якої активісти закликали іноземні енергетичні компанії зупинити співпрацю з Росією, і в ході цієї акції міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав іноземний бізнес піти з Росії, щоб зупинити війну.

Про це повідомляє видання Сьогодні з посиланням на сторінку міністра в Instagram, передає Цензор.НЕТ.



"Ми переконані, що єдиний спосіб зупинити війну та зупинити російську агресію – це позбавити Кремль джерел фінансування, які йому так необхідні, щоб продовжувати вбивати українців. Бізнес має покинути Росію зараз, починаючи з енергетичного сектору", - сказав Кулеба.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна готова постачати "зелену" енергію до Європи, замінюючи енергоресурси з РФ, - глава ДТЕК Тімченко

Він додав, що Росія не має технічних можливостей для видобування та транспортування нафти, газу та вугілля, і для цього їй необхідна співпраця зі світовим енергетичним сектором.

"Відмова від співробітництва одночасно покаже Росії, що вона самотня, і позбавить її коштів, які їй так потрібні", - підкреслив міністр.



Нагадаємо, що в березні група ДТЕК, НАК "Нафтогаз України" та НЕК "Укренерго" запустили проєкт Stop Bloody Energy, у рамках якого вони закликають західні компанії припинити співпрацю з Росією у паливно-енергетичній сфері.