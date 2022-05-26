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Новини Санкції проти Росії
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Кулеба підтримав акцію Stop Bloody Energy та закликав іноземний бізнес розірвати стосунки з Росією

кулеба

В середу у Давосі пройшла акція Stop Bloody Energy, в рамках якої активісти закликали іноземні енергетичні компанії зупинити співпрацю з Росією, і в ході цієї акції міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав іноземний бізнес піти з Росії, щоб зупинити війну.

Про це повідомляє видання Сьогодні з посиланням на сторінку міністра в Instagram, передає Цензор.НЕТ

"Ми переконані, що єдиний спосіб зупинити війну та зупинити російську агресію – це позбавити Кремль джерел фінансування, які йому так необхідні, щоб продовжувати вбивати українців. Бізнес має покинути Росію зараз, починаючи з енергетичного сектору", - сказав Кулеба.

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Він додав, що Росія не має технічних можливостей для видобування та транспортування нафти, газу та вугілля, і для цього їй необхідна співпраця зі світовим енергетичним сектором.

"Відмова від співробітництва одночасно покаже Росії, що вона самотня, і позбавить її коштів, які їй так потрібні", - підкреслив міністр.

Нагадаємо, що в березні група ДТЕК, НАК "Нафтогаз України" та НЕК "Укренерго" запустили проєкт Stop Bloody Energy, у рамках якого вони закликають західні компанії припинити співпрацю з Росією у паливно-енергетичній сфері.

Автор: 

газ (10403) нафта (5476) санкції (11744) енергетика (2573) вугілля (2468) ембарго (305) ДТЕК (1981) Кулеба Дмитро (3604)


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26.05.2022 20:19 Відповісти
кулєба, довбойоб, а чого ви до сих пір не пішли з України російський альфа-банк і російську упц мп?
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26.05.2022 20:21 Відповісти
Він закликає іноземні фірми не працювати з окупантами. А в Україні ! Після усього того , що накоїли ці нелюди є така фірма як " Ферма " яка й досі випускає сир під назвою " російський " . Млять ! як же потрібно нелюбити свою батьківщину ! І взагалі який сир умів варити нелюд- кацап !? Що взагалі ці нелюди окрім як вбивати, насилувати та нищити уміють?!
Що скажеш Кулєба?
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26.05.2022 20:43 Відповісти
Что и сватов прекратят показывать по российскому ТВ?
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26.05.2022 20:26 Відповісти
Почати суспільству треба з Малого ,дійте за кордоном та в УКраїні , а саме-- Створення Петицій про візовий режим та Заборону всієї Торгівлі З Білорусієй та Країнами Снг (ми вже побачили як вони пІдтримали Україну ) youtube.com/post/UgkxfbAyW5ayoR4zooIjcI-nv-ze4tJDwqRC
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26.05.2022 20:27 Відповісти
Член Зе-команди!
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26.05.2022 20:44 Відповісти
 
 