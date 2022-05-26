У Чечні викрадають чоловіків, щоб відправити їх "добровольцями" на війну в Україну

Чеченські правозахисні організації й місцеві блогери розповіли про випадки викрадення жителів Чечні. Викрадених змушують підписувати контракт, після чого їх відправляють воювати проти України як "добровольців".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Кавказ.Реалии".

Одразу декілька чеченських правозахисних організацій і блогерів розповіли про звернення, що надходять до них від жителів республіки, яких викрадають для відправлення як "добровольців" на війну проти України. За їхніми словами, або підписуєш контракт і їдеш вбивати, або ризикуєш провести невизначений час у "таємних" в'язницях.

Головне управління розвідки Міноборони України опублікувало список кадировців і так званих "добровольців", яких у березні - травні 2022 року відправили з Чечні для участі у війні. У ньому містяться імена 2425 осіб, з яких близько 100 вказані вбитими. З опублікованої бази стало відомо, кого і з яких районів республіки добровільно або примусово відправили на війну.

З рідними загиблих та поранених поспілкувався кореспондент Кавказ.Реалії, але практично всі дзвінок журналіста сприйняли напружено і не стали відповідати на запитання про добровільне чи примусове відправлення на фронт. Витік інформації та спілкування з пресою, як резюмував один із співрозмовників, що проживають у Чечні, "це вже мінус на майбутнє".

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З правозахисними організаціями, куди жертви примусової мобілізації звертаються самі, вони також розмовляють вкрай насторожено і, здебільшого, хочуть зберегти анонімність.

У правозахисній асоціації "Вайфонд" розповідають: "Йдеться про десятки людей. Пишуть із великою недовірою, анонімно, намагаються всіляко не ідентифікувати себе, чистять переписку. Є люди, яких ми знаємо особисто, які теж зіткнулися з цією проблемою. Вони, розуміючи безвихідь ситуації і усвідомлюючи, що їм доведеться їхати в Україну, питають, як їм уже на місці перейти на бік чеченського батальйону імені Шейха Мансура.

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Представник асоціації уточнила, що серед тих, кого змушують стати добровольцями, є люди з інвалідністю, а також ті, хто ніяк не пов'язаний з державними чи силовими структурами. Є й держслужбовці, яких зобов'язали підписати заяву про вступ до "добровольців", але поки що не відправляють на фронт, а тримають у резерві.

"Їм та їхнім сім'ям погрожують, змушуючи підписувати папери. Хоча вони категорично не хотіли їхати на війну, це проти їхньої волі. Більше того, у разі поранення чи смерті в документах прописані вкрай маленькі суми, не ті, про які каже пропаганда. І вони цим також незадоволені", – розповідає співрозмовниця видання.

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Опозиційний блогер, автор ютюб-каналу "Думки Ісламу" Іслам Бєлокієв говорить про десятки підтверджених випадків викрадень – при цьому, за його даними, до правозахисників звертається лише мала частина постраждалих. "Про це можна робити висновки хоча б за розповідями тих, хто наважився відкритися, - вони кажуть, що з ними в дільницях утримувалися інші люди", - пояснює Бєлокієв і додає, що частину викрадених катують і принижують, іншим вистачає словесних погроз їм чи їхнім родичам.

"Пов'язано це, як завжди, зі спробою вислужитися перед начальством. Кадировців – перед Кадировим, а падишаха (так главу Чечні називають підлеглі. – ред.) – перед Путіним. Кожен намагається довести, що він потрібен. Насамперед, звичайно, сам Рамзан. Для нього також важливо створити образ всенародної підтримки. Звідси всі ці публічні збори, клятви, обіцянки та погрози", – каже Бєлокієв.

Одними з перших інформацію про сотні викрадених етнічних чеченців опублікував опозиційний нинішній владі Чечні рух 1ADAT - від викрадених вимагали "підписати документ, що вони є добровольцями для відправки в Україну", а у разі відмови погрожували кримінальною справою.

"За інформацією, що надійшла, викрадено близько 240 осіб", - діляться інформацією у 1ADAT.