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Новини Війна
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Чи нападе на Україну бульбофюрер Лукашенко? День 92 БЕЗ ЦЕНЗУРИ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

бц

92-й день Народної війни України.

На тимчасово окупованих територіях посилюється рух опору. Наприклад, рух опору Запорізької області спричинив аварію бронепотяга російських окупантів у Мелітополі. Вагони, що перевозили особовий склад і боєприпаси, перекинулися, від чого боєкомплект здетонував. Як іще українці нищать ворогів на окупованих територіях? Розкажуть Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич у "БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо".

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Автор: 

Лукашенко (2653) Данилюк-Ярмолаєва (362) Буткевич Богдан (438)


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26.05.2022 21:06 Відповісти
Я не військовий експерт, але третина обстрілів України ракетами була здійснена з території Білорусі. Якщо і надалі так буде тривати то потрібно давати відповідь.
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26.05.2022 21:13 Відповісти
Аристовищ сказав, що Лиман захопили.
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26.05.2022 21:17 Відповісти
Якщо вони поєднаються з ізюмським угрупуванням, то виходять на Слов'янськ і Краматорськ.
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26.05.2022 21:19 Відповісти
Нічого вони там не зроблять там далі вони не пройдуть.а Ізюм під питанням для кацапського наступальних дій.
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26.05.2022 22:50 Відповісти
Лукашенко ж "Бідолаха" щоб лавірувати між струмками вже не знає, що йому й придумати. Ось тут він Путіну підіграв, А тут ніби йому і страшно з Європи по морді отримати, і тут же щось в'янув про Україну і назад у бік Путіна пішов. Ось я не розумію, чому не врубати йому такі ж санкції, як і Росії. щоб воно сиділо і не хрюкало.
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26.05.2022 21:36 Відповісти
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26.05.2022 21:52 Відповісти
В мене питання до ведучих.
Скажімо так: це такий новий журналістський стандарт, матюкатися в ефірі?
Перед тим, як поливати лайном своїх колег з инших медіа, слідкуйте за чистотою своєї української мови. Матюкайтеся українською, шановні ведучі!
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26.05.2022 21:52 Відповісти
Юрію, я поважаю ваше видання, але не тягніть сюди всяке сміття. Ця парочка -- сіячі руского міра у мовному просторі України, Крім того хами і сквернослови.І найголовніше, що це двогодинне словесне нетримання не переобтяжене ні смислом ні інформативністю. Арестович у порівнянні з ними просто гуру.
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26.05.2022 23:51 Відповісти
 
 