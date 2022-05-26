Чи нападе на Україну бульбофюрер Лукашенко? День 92 БЕЗ ЦЕНЗУРИ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ
92-й день Народної війни України.
На тимчасово окупованих територіях посилюється рух опору. Наприклад, рух опору Запорізької області спричинив аварію бронепотяга російських окупантів у Мелітополі. Вагони, що перевозили особовий склад і боєприпаси, перекинулися, від чого боєкомплект здетонував. Як іще українці нищать ворогів на окупованих територіях? Розкажуть Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич у "БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо".
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