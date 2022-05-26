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Новини Війна
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Після того, що Росія зробила в Україні, на цілі покоління тепер не буде довіри до РФ, – прем'єр Фінляндії Марін

марін

Прем'єр-міністр Фінляндської Республіки Санна Марін заявила, що після того, що Росія зробила в Україні, не може бути повернення до колишніх відносин з агресором.

.Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми бачимо, що те, що зробила Росія, – це переломний момент для всієї європейської сім'ї і для всього світу. Ми бачимо, що колишній лад зруйновано, і немає вороття до колишніх відносин. На цілі покоління тепер не буде довіри до агресора, і не може бути повернення до колишніх відносин", - сказала Марін на спільному брифінгу з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем у Києві в четвер.

Також вона висловила жаль у зв'язку з тим, що російські війська вчинили в містах навколо Києва.

"Ми були шоковані. Але тепер ми знаємо, що можна залишатися людьми перед лицем нелюдських злочинів. Ми тепер знаємо, на що здатна Російська Федерація у своїх нападницьких діях. Ми тепер бачимо, які злочини спричиняє імперіалізм. І ми бачимо кінцеву потребу, щоб жоден злочин не залишився безкарним", - додала вона.

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Марін наголосила, що Фінляндія підтримує всі дії Міжнародного кримінального суду щодо розслідування злочинів Росії в Україні.

Автор: 

росія (64846) Фінляндія (1290) воєнні злочини (1846) Марін Санна (31)


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Топ коментарі
+9
да скоро уже👇
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26.05.2022 21:02
+3
Яблунька@Yablonyka

Сидить на гойдалці хлопчик років 5.
Каже до батька: "Давай, я буду літак, а ти диспетчер. Кажи мені щось".
Тато: "Ми зробимо ваш політ приємним і комфортним".
Хлопчик: "Я - винищувач. Нам таке не кажуть!"
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26.05.2022 21:33
+3
"Поднімітє мнє вєкі!" (Вій)
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26.05.2022 21:34
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Та )(уйлу пофіг на кацапів...Йому аби протриматися допоки не здохне,а далі хоч трава не рости...
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26.05.2022 20:59 Відповісти
да скоро уже👇
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26.05.2022 21:02 Відповісти
"Поднімітє мнє вєкі!" (Вій)
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26.05.2022 21:34 Відповісти
Воно класиків не читало та й в університетах не навчалося, а нявчалося. Усе, що зможе з себе вичавити - усього лише "век воли не видать".

А Ви "поднимите мне веки", "поднимите мне веки"...
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26.05.2022 21:58 Відповісти
А краще,щоб раші не було...
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26.05.2022 21:02 Відповісти
Яка довіра, ви забули історію в якій СРСР,спадкоємиць Росія, та Фінляндія у 20 сторіччі вирішували цю проблему.В результаті чого лишились своєї території,
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26.05.2022 21:08 Відповісти
За енергоносії буде довіра і навіть мінет, а за ринок збуту буде усе що є у сексі...
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26.05.2022 21:12 Відповісти
Ніт.
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26.05.2022 21:58 Відповісти
На жаль, так. І забудеться все через одне покоління, як з німцями вже було.
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26.05.2022 22:55 Відповісти
Вони не вперше це роблять.
Їм довіри апріорі бути не може.
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26.05.2022 21:16 Відповісти
Яблунька@Yablonyka

Сидить на гойдалці хлопчик років 5.
Каже до батька: "Давай, я буду літак, а ти диспетчер. Кажи мені щось".
Тато: "Ми зробимо ваш політ приємним і комфортним".
Хлопчик: "Я - винищувач. Нам таке не кажуть!"
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26.05.2022 21:33 Відповісти
А до цього моменту буа довіра до рашки? Ідіоти... історія вчить тому, що вона нікого нічому не вчить (С)
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26.05.2022 23:18 Відповісти
 
 