Після того, що Росія зробила в Україні, на цілі покоління тепер не буде довіри до РФ, – прем'єр Фінляндії Марін

Прем'єр-міністр Фінляндської Республіки Санна Марін заявила, що після того, що Росія зробила в Україні, не може бути повернення до колишніх відносин з агресором.

.Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми бачимо, що те, що зробила Росія, – це переломний момент для всієї європейської сім'ї і для всього світу. Ми бачимо, що колишній лад зруйновано, і немає вороття до колишніх відносин. На цілі покоління тепер не буде довіри до агресора, і не може бути повернення до колишніх відносин", - сказала Марін на спільному брифінгу з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем у Києві в четвер.

Також вона висловила жаль у зв'язку з тим, що російські війська вчинили в містах навколо Києва.

"Ми були шоковані. Але тепер ми знаємо, що можна залишатися людьми перед лицем нелюдських злочинів. Ми тепер знаємо, на що здатна Російська Федерація у своїх нападницьких діях. Ми тепер бачимо, які злочини спричиняє імперіалізм. І ми бачимо кінцеву потребу, щоб жоден злочин не залишився безкарним", - додала вона.

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Марін наголосила, що Фінляндія підтримує всі дії Міжнародного кримінального суду щодо розслідування злочинів Росії в Україні.