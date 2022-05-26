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Новини Війна
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Литва вважає небезпечними для себе пропозиції Україні віддати РФ частину своєї землі: це дуже сильний сигнал усім іншим агресорам, - глава МЗС Ландсбергіс

ландсбергіс

Глава литовського МЗС Габріелюс Ландсбергіс вважає, що пропозиції західних політиків та експертів віддати частину території України в ім'я миру є небезпечними і для Литви.

"Вони небезпечні для нас, Литви, тому що вони не лише нормалізують відносини з цим режимом (президента Росії. – Ред.), а й нормалізують те, що цей режим робить", – заявив глава МЗС Литви, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Це дуже сильний сигнал усім іншим агресорам, потенційним злочинцям, що якщо ти робиш злочин і тебе не знищать протягом трьох місяців, то все гаразд, все може так і залишитися", - сказав він.

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За словами голови литовської дипломатії, пропозиції визнати частину території України за Росією спрямовані просто на нормалізацію ситуації, що склалася.

"Мені здається, що це дуже небезпечна тенденція. З одного боку, путінський режим, який править сьогодні в Росії, ми називаємо режимом, який здійснює геноцид - він готовий стерти з лиця землі людей лише за те, що вони належать до тієї чи іншої нації. Будь-яка нормалізація відносин із цим режимом мені незрозуміла. Заяви і Кісінджера, та інших глав держав у цьому напрямку докорінно неадекватні тій реальності, яку ми спостерігаємо сьогодні", - сказав Ландсбергіс.

Він наголосив, що про закінчення цієї війни можна оголосити лише у Києві та на його умовах.

"Київ скаже, коли закінчиться війна і на яких умовах. Жодна західна держава, жодна інша держава у світі не може говорити за них, бо за цю війну українці сплачують кров'ю. Ми лише оплачуємо рахунки, і деякі навіть не дуже великі. Неможливо, щоб покривши невеликий рахунок, ви взяли на себе відповідальність за те, коли закінчиться війна в Україні", - сказав литовський міністр.

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Колишній держсекретар США Генрі Кісінджер виступив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі цього тижня, заявивши, що Україна має віддати частину своєї території Росії, щоб покласти край війні. За його словами, принизлива поразка Росії може призвести до ще більшої дестабілізації ситуації. Кісінджер стверджував, що було б ідеально повернутися до статус-кво, який існував до російського вторгнення 24 лютого.

Автор: 

Литва (2369) Ландсбергіс Габріелюс (213)


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Топ коментарі
+25
Германия и Франция так же предадут и Литву, когда запахнет жареным
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26.05.2022 21:00
+18
Всё правильно сказал, но Вам пора подумать о том, как Вы с Польшей Кенигсбергскую область поделите. После отказа Германии от её возвращения в 1995 году эта земля вакантна.
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26.05.2022 21:00
+11
ни метра украинской земли свинооркам,которые нам ещё торчат
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26.05.2022 21:24
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Всё правильно сказал, но Вам пора подумать о том, как Вы с Польшей Кенигсбергскую область поделите. После отказа Германии от её возвращения в 1995 году эта земля вакантна.
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26.05.2022 21:00 Відповісти
Германия и Франция так же предадут и Литву, когда запахнет жареным
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26.05.2022 21:00 Відповісти
Рашистская паскуда,тварь и ******** ,идешь ***** ,***** **********!
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26.05.2022 21:16 Відповісти
Во первых я не рашист. Во вторых сам пошел нах . Я рабом быть не собираюсь. Лучше умиреть
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26.05.2022 21:20 Відповісти
Нема в ЄС єдності !!))
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26.05.2022 21:07 Відповісти
якщо віддати х..лу хоч щось, то він не зупиниться і піде далі, воно тупе і зажране, кацапія підлягає знищенню, тотальному, інакше це повториться знову. раніше треба було думати, а не потакати х..лу, Грузія, Сирія, окупація Криму і частин Луганської, Донецької областей, йому зійшло з рук, от і продовжив. А тепер вони переживають, що голод буде, проблеми, то треба здатися х..лу, та посрати, краще допомагайте знищувати х..ло, а не за його гроші всяку хрінь молоти, шльондри.
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26.05.2022 21:12 Відповісти
Які пропозиції? Бєні? Зєрмаказрадника? Чиї вони ці пропозиції? Ця зелень щодня щось нове вигадує, ну кончені вже зовсім. Нехай тільки спропобують, падлюки.
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26.05.2022 21:21 Відповісти
Шановна! Я не є другом Бєні, але фільтруйте свой базар, де в статті шановного представника Литви про те, що ви пишите? Керівництво нашої держави наголосило - смерть москалям. Не вносьте смуту і політику.
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26.05.2022 21:30 Відповісти
ни метра украинской земли свинооркам,которые нам ещё торчат
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26.05.2022 21:24 Відповісти
респект Литве! все по делу!
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26.05.2022 21:24 Відповісти
В Литві та всій Прибалтиці чітко розуміють, що "моя хата скраю" не проскочить, бо знають хто і шо до нас приперлося! А Німці з Французиками граються, це погано, але їм потім з цим жити, а нам залишається бити москальню, потім після нашої Перемоги внутрішніх гнид розкуркулювати.
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26.05.2022 21:34 Відповісти
Ну з тим дідуганом на Уралі все ясно, а що з американським коїться?
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26.05.2022 21:40 Відповісти
Чому ще жоден з журналістів не запитав (не запропонував їм) цих миротворців:" чи готові вони,заради миру (мирної угоди), запропонувати рефії частину своєї країни в обмін на деокупацію України?
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26.05.2022 21:55 Відповісти
Слава Украине! Жители Литвы собирают деньги вам на байрактар. За 2 дня уже собрали 2кк евро. Осталось 3кк и отправим вам птичку
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26.05.2022 22:05 Відповісти
Щира подяка лісним братам,за всебічну підтримку в ций лихий час!!!))
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26.05.2022 22:30 Відповісти
РЕСПЕКТ міністру закордонних справ Литви за політичну підтримку України ! Дякуємо литовському народу за збір коштів для придбання такої необхідної ******** і дороговартісної зброї для української армії !
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26.05.2022 23:09 Відповісти
 
 