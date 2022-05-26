ОК "Північ" про можливість повторного вторгнення військ РФ на Чернігівщину: "Немає даних, що буде наступ. Вони як відійшли за кордон, так там і стоять"
Станом на 26 травня ситуація залишається без змін, конкретних даних щодо повторного наступу російських військ на територію Чернігівської області немає.
Цю інформацію Суспільному підтвердили в ОК "Північ", передає Цензор.НЕТ.
Не зважаючи на те, що наразі прикордоння Чернігівщини піддається регулярним обстрілам з території Росії, ситуація залишається незмінною з перших днів квітня, сказали військові.
"Ситуація без змін. Є обстріли, є авіанальоти періодичні. Однак, немає конкретних даних, що ось-ось буде наступ. Вони (російські війська. - Ред.) як відійшли за кордон, так там і стоять. Ситуація не змінилась з перших днів квітня", — йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+10 саша паламарчук
показати весь коментар26.05.2022 21:09
+8 Zebra Zebr
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+3 Alexander Bereznuk #425456
показати весь коментар26.05.2022 21:08
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BYPOL располагает информацией о том, что в боевых действиях против Украины на стороне российского агрессора продолжают принимать участие граждане Республики Беларусь.
Помимо полковника Николая Маркова - пенсионера-летчика из Лиды, который был сбит 12 мая над городом Попасная (Луганская область, Украина), стало известно, что в боевые действия вовлечен еще как минимум один бывший военный специалист - генерал Александр Карев.
Карев Александр Михайлович, 26.11.1966 г.р., прож. г. Минск, ул. Фогеля, 1Г- 111, уроженец г. Кемерово, российской федерации, личность известная на уровне Республики Беларусь. После окончания Барнаульского высшего военного авиационного училища, он проходил службу в различных частях Беларуси и прошел путь от летчика до начальника авиации (заместителя командующего ВВС и ПВО), является летчиком-снайпером, владеет навыками управления самолетами Л-29, Миг-21, Миг-23, Миг-27, Су-24, Су-25, Як-130, вертолетами Ми-8 и Ми-172. В декабре 2021 года А. Карев освобожден от должности и уволен в запас по выслуге лет.
В отличие от погибшего Маркова, Карев смог избежать атак украинских ПВО.
Александр Карев женат и имеет двоих сыновей, которые как и их отец являются действующими военными летчиками в ВС РБ. https://t.me/By_Pol/488 https://t.me/By_Pol/488
І ще білоруси є.
А вообще, если достигнут успеха на Донбассе, то закрепятся там и сформируют новый кулак уже для Киева. Вот там уже будет не до смеха! Мяса, железа и боекомплекта, а, самое главное, времени у них завались
Без переведення війскових дій на територію ворога війну не виграти!!!
Але я вірю ЗСУ, вірю Залужному.... можливо поки так треба.