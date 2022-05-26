ОК "Північ" про можливість повторного вторгнення військ РФ на Чернігівщину: "Немає даних, що буде наступ. Вони як відійшли за кордон, так там і стоять"

Станом на 26 травня ситуація залишається без змін, конкретних даних щодо повторного наступу російських військ на територію Чернігівської області немає.

Цю інформацію Суспільному підтвердили в ОК "Північ", передає Цензор.НЕТ.

Не зважаючи на те, що наразі прикордоння Чернігівщини піддається регулярним обстрілам з території Росії, ситуація залишається незмінною з перших днів квітня, сказали військові.

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"Ситуація без змін. Є обстріли, є авіанальоти періодичні. Однак, немає конкретних даних, що ось-ось буде наступ. Вони (російські війська. - Ред.) як відійшли за кордон, так там і стоять. Ситуація не змінилась з перших днів квітня", — йдеться в повідомленні.