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Новини Війна
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ОК "Північ" про можливість повторного вторгнення військ РФ на Чернігівщину: "Немає даних, що буде наступ. Вони як відійшли за кордон, так там і стоять"

чернігівщина

Станом на 26 травня ситуація залишається без змін, конкретних даних щодо повторного наступу російських військ на територію Чернігівської області немає.

 Цю інформацію Суспільному підтвердили в ОК "Північ", передає Цензор.НЕТ.

Не зважаючи на те, що наразі прикордоння Чернігівщини піддається регулярним обстрілам з території Росії, ситуація залишається незмінною з перших днів квітня, сказали військові.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": З території РФ обстріляли прикордоння Сумщини та Чернігівщини: 45 хвилин гатили з артилерії та мінометів. ФОТОрепортаж

"Ситуація без змін. Є обстріли, є авіанальоти періодичні. Однак, немає конкретних даних, що ось-ось буде наступ. Вони (російські війська. - Ред.) як відійшли за кордон, так там і стоять. Ситуація не змінилась з перших днів квітня", — йдеться в повідомленні.

Автор: 

Чернігівщина (1584)


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Топ коментарі
+10
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26.05.2022 21:09
+8
У вас как были данные - то вы и не сильно шевелились.. А теперь - данных нет. Опять сюрприз будет?
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26.05.2022 21:18
+3
білоруські партизани-підпільники, очолювані тихановською, мали б донести достовірну інформацію...це не потяги під укіс пускати
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26.05.2022 21:08
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білоруські партизани-підпільники, очолювані тихановською, мали б донести достовірну інформацію...це не потяги під укіс пускати
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26.05.2022 21:08 Відповісти
Ги!
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26.05.2022 21:59 Відповісти
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26.05.2022 21:09 Відповісти
Беларуский генерал - участник боевых действий на стороне агрессора

BYPOL располагает информацией о том, что в боевых действиях против Украины на стороне российского агрессора продолжают принимать участие граждане Республики Беларусь.

Помимо полковника Николая Маркова - пенсионера-летчика из Лиды, который был сбит 12 мая над городом Попасная (Луганская область, Украина), стало известно, что в боевые действия вовлечен еще как минимум один бывший военный специалист - генерал Александр Карев.

Карев Александр Михайлович, 26.11.1966 г.р., прож. г. Минск, ул. Фогеля, 1Г- 111, уроженец г. Кемерово, российской федерации, личность известная на уровне Республики Беларусь. После окончания Барнаульского высшего военного авиационного училища, он проходил службу в различных частях Беларуси и прошел путь от летчика до начальника авиации (заместителя командующего ВВС и ПВО), является летчиком-снайпером, владеет навыками управления самолетами Л-29, Миг-21, Миг-23, Миг-27, Су-24, Су-25, Як-130, вертолетами Ми-8 и Ми-172. В декабре 2021 года А. Карев освобожден от должности и уволен в запас по выслуге лет.

В отличие от погибшего Маркова, Карев смог избежать атак украинских ПВО.

Александр Карев женат и имеет двоих сыновей, которые как и их отец являются действующими военными летчиками в ВС РБ. https://t.me/By_Pol/488 https://t.me/By_Pol/488

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26.05.2022 21:21 Відповісти
То наче ж їх на Донбас перекинули? Чи то тільки тих перекинули, що зі сторони картошки нападали..
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26.05.2022 21:09 Відповісти
Весь світ каже що якщо у кацапів буде успіх на Донбасі то кацапи знову можуть піти на Київ
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26.05.2022 21:10 Відповісти
Звісно можуть! Можуть напасти і на Хельсінкі,і ще кудись!
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26.05.2022 22:03 Відповісти
А если будет успех в Украине то могут пойти на Сувалкский коридор.
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27.05.2022 00:06 Відповісти
Але ж стоять.
І ще білоруси є.
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26.05.2022 21:11 Відповісти
Где-то месяца три назад я уже слышал нечто подобное!
А вообще, если достигнут успеха на Донбассе, то закрепятся там и сформируют новый кулак уже для Киева. Вот там уже будет не до смеха! Мяса, железа и боекомплекта, а, самое главное, времени у них завались
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26.05.2022 21:17 Відповісти
У вас как были данные - то вы и не сильно шевелились.. А теперь - данных нет. Опять сюрприз будет?
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26.05.2022 21:18 Відповісти
"Ситуація без змін. Є обстріли, є авіанальоти періодичні. Однак, немає конкретних даних, що ось-ось буде наступ. -23 лютого теж даних не було.Рашисти поки що не надали конкретних даних а своїх немає.
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26.05.2022 21:27 Відповісти
А чого вони стоять? Чого ЗСУ ЇХ НЕ АТАКУЄ НА ЇХ ТЕРІТОРІЇ?!!!
Без переведення війскових дій на територію ворога війну не виграти!!!
Але я вірю ЗСУ, вірю Залужному.... можливо поки так треба.
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26.05.2022 21:37 Відповісти
І треба щось з обстрілами робити,але мабуть щось потужніше від срілкотні потрібно в іншому місці.
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26.05.2022 22:06 Відповісти
https://www.unn.com.ua/ru/news/1978308-bilorus-zakupili-20-tisyach-zhetoniv-smerti-dlya-identifikatsiyi-vbitikh
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27.05.2022 03:11 Відповісти
 
 