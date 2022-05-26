ЄС працює над газовою угодою з Єгиптом та Ізраїлем для зменшення залежності від Росії, - Bloomberg

Європейський Союз працює над угодою щодо імпорту ізраїльського газу через Єгипет, щоб зменшити свою залежність від постачання з Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

За даними видання, паливо буде перетворено на скраплений природний газ на переробних заводах Єгипту перед відправкою до ЄС.

Угода зміцнить можливості європейського ринку для Ізраїлю, де внутрішні ціни на газ набагато нижчі за ставки, які він може стягувати на континенті.

Документи показали, що в рамках потенційного меморандуму про взаєморозуміння ЄС, Ізраїль та Єгипет також розширять співпрацю щодо проєктів у галузі екологічно чистої енергії. Будь-яка можлива угода вимагатиме підтримки країн-членів ЄС.

Читайте також: Німеччина підписала меморандум про купівлю скрапленого газу зі США

Румунія є однією з країн ЄС, яка висловила зацікавленість в імпорті LNG-газу з Ізраїлю через Єгипет, заявивши у квітні, що це допоможе зміцнити енергетичну безпеку.

Газ Ізраїлю в даний час в основному обслуговує місцевий ринок, а також сусідні Єгипет та Йорданію. Цього року ізраїльські експортери збільшили постачання до Єгипту, хоча неясно, скільки відправляється із заводів зі зрідження газу Idku та Damietta до Європи.

Також читайте: ЄС системно докладає зусиль, щоб позбутися залежності від російської нафти та газу, - фон дер Ляєн

Ще в лютому міністр енергетики Ізраїлю Карін Ельхаррар заявила, що розгляне будь-який запит на постачання газу з ЄС, але малоймовірно, що країна зможе відправити "величезні кількості" з огляду на те, що більша частина її нинішніх потужностей зайнята Єгиптом, Йорданією та внутрішнім ринком.

Значне збільшення постачання вимагатиме розробки нових великих родовищ газу у районі Східного Середземномор'я.