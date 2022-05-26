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Новини Війна
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26 травня знищено 87 окупантів, 13 одиниць техніки, гелікоптер і безпілотник, - ОТУ "Схід"

війна

26 травня в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупанти втратили 87 осіб особового складу та 13 одиниць техніки і дві повітряні цілі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку ОТУ "Схід" у фейсбуці.

"Сьогодні, 26 травня, наші воїни знищили: особового складу – 87; БМП – 5; артилерійських систем – 3; мінометів – 2; АТТ – 3; вертольотів – 1; БПЛА – 1", - йдеться у зведенні.

Також читайте: Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 18:00 26.05.2022

Автор: 

ЗСУ (7483) вертоліт (874)


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їбашьте їх, хлопці!
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26.05.2022 22:02 Відповісти
Мало мертвых кацапов за день, но и за это спасибо ребятам нашим
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26.05.2022 22:27 Відповісти
 
 