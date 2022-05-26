5-місячне немовля та його батько загинули внаслідок російського обстрілу Харкова, - голова Нацполіції Клименко
Внаслідок обстрілу Харкова 26 травня загинуло 5-місячне немовля та його батько. Мати дитини у тяжкому стані.
Про це повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.
"Російська армія продовжує вбивати українських дітей та винищувати українські сім’ї. Сьогодні ворог розстріляв Харків. Попередньо, гатили із гаубиць. Коли почався обстріл, на вулиці гуляла молода сім’я: дружина та чоловік, у якого на руках було 5-тимісячне маля. Чоловік помер одразу, жінку в тяжкому стані госпіталізували. Згодом поліцейські знайшли й тіло дитини. Малюка з рук батька вибуховою хвилею відкинуло вгору на дах під’їзду…
Внаслідок сьогоднішніх обстрілів загинуло 8 харків’ян. Ще 17 зазнали поранень. Вкотре українські сім’ї осиротіли через ненависних російських загарбників.
Наш обов’язок - змусити ворога відповісти за свої злочини. І ми це зробимо. Неодмінно", - розповів Клименко.
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Нєхай ваша Зєлупа ще більше хамить, та посилає всіх наліво й направо. Ба більше, складається таке вроження, що ви самі собі звєздітє. Спитаєте, чому? Та тому, що не "западньім палітікам" належить наступне:
- "Пасматрєть в глаза путіну, і увідєть там мір"
- "Просто прєкратіть стрєлять"
-"Сойтісь с путіньім пасєрєдінє"
- "Атвєсті вайска от лінії фронта"
- Призначення російских колаборантів на найвищі державні керівні посади України
- Злиття всіх спецоперацій України проти росії
- Нехтування зміцненням обороноздатності України
- Створення завад на шляху створення належної тероборони.
- В решті, решт, Зєлупа із своїм кодлом опинилася при владі не раптово, а завдяки зусиллям 73% населення. Як то кажуть: Всім своїм колгоспом заносили ту Зєлупу собі на царство.
За тією інформацією про можливий напад, що весь час надходила від США та UK, Зєлупа мала власноруч перевіряти наявність вибухівки під мостами на Півдні кожного дня. Натомість вона бухала разом із свіоїм кодлом.
Тому, не перекладайте із хворої голови на здорову.