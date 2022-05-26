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Новини Війна
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5-місячне немовля та його батько загинули внаслідок російського обстрілу Харкова, - голова Нацполіції Клименко

обстріл

Внаслідок обстрілу Харкова 26 травня загинуло 5-місячне немовля та його батько. Мати дитини у тяжкому стані.

Про це повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.

"Російська армія продовжує вбивати українських дітей та винищувати українські сім’ї. Сьогодні ворог розстріляв Харків. Попередньо, гатили із гаубиць. Коли почався обстріл, на вулиці гуляла молода сім’я: дружина та чоловік, у якого на руках було 5-тимісячне маля. Чоловік помер одразу, жінку в тяжкому стані госпіталізували. Згодом поліцейські знайшли й тіло дитини. Малюка з рук батька вибуховою хвилею відкинуло вгору на дах під’їзду…

Дивіться також: Рашисти масовано обстрілюють Харків: 7 цивільних загинули, 17 дістали поранення, зокрема 9-річна дитина (оновлено)

Внаслідок сьогоднішніх обстрілів загинуло 8 харків’ян. Ще 17 зазнали поранень. Вкотре українські сім’ї осиротіли через ненависних російських загарбників.

Наш обов’язок - змусити ворога відповісти за свої злочини. І ми це зробимо. Неодмінно", - розповів Клименко.

Автор: 

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Топ коментарі
+18
А мразота з країн ЄС й деякі з України продовжують проштовхувати тему "надаУсльішатьРюззкіх" , "надаДагаварівацца" ....... тварюки !
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26.05.2022 22:01
+14
Мразі рашистські. Смерть це все на що вони заслуговують.
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26.05.2022 22:02
+9
от коли русскії будуть їх градами поливати і бомбами полірувати, тоді й будуть варнякати, як з тими вибл...ми домовлятися будуть.
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26.05.2022 22:04
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Говорили же что врага отогнали от Харькова и артиллерия не достает до города
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26.05.2022 22:00 Відповісти
Хто тобі таку дурню сказав?Артилерія врага дістає навіть із Бєлгородської області.Гради стріляють на 40 км.А від Харкова до кордону - 30 км.
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26.05.2022 22:24 Відповісти
Це йому Афєрістовіч нашепотів. Від кордону до Окружної лише 24км по прямій. А рашисти стоять в Козачкє, Великих проходах та Липцях. Тому той лох-топікстартер дарма накладав локшину Афєрістовіча на власні розлогі вуха.
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27.05.2022 03:37 Відповісти
А мразота з країн ЄС й деякі з України продовжують проштовхувати тему "надаУсльішатьРюззкіх" , "надаДагаварівацца" ....... тварюки !
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26.05.2022 22:01 Відповісти
от коли русскії будуть їх градами поливати і бомбами полірувати, тоді й будуть варнякати, як з тими вибл...ми домовлятися будуть.
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26.05.2022 22:04 Відповісти
Думаю, будут использовать ядерное оружие уже.
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27.05.2022 01:09 Відповісти
Интересно как вот эти миролюбивые западные политики запоют когда русские перенесут войну на их территорию, если они конечно останутся в живых.
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27.05.2022 01:33 Відповісти
" миролюбивые западные политики"

Нєхай ваша Зєлупа ще більше хамить, та посилає всіх наліво й направо. Ба більше, складається таке вроження, що ви самі собі звєздітє. Спитаєте, чому? Та тому, що не "западньім палітікам" належить наступне:
- "Пасматрєть в глаза путіну, і увідєть там мір"
- "Просто прєкратіть стрєлять"
-"Сойтісь с путіньім пасєрєдінє"
- "Атвєсті вайска от лінії фронта"
- Призначення російских колаборантів на найвищі державні керівні посади України
- Злиття всіх спецоперацій України проти росії
- Нехтування зміцненням обороноздатності України
- Створення завад на шляху створення належної тероборони.
- В решті, решт, Зєлупа із своїм кодлом опинилася при владі не раптово, а завдяки зусиллям 73% населення. Як то кажуть: Всім своїм колгоспом заносили ту Зєлупу собі на царство.
За тією інформацією про можливий напад, що весь час надходила від США та UK, Зєлупа мала власноруч перевіряти наявність вибухівки під мостами на Півдні кожного дня. Натомість вона бухала разом із свіоїм кодлом.
Тому, не перекладайте із хворої голови на здорову.
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27.05.2022 04:02 Відповісти
Це е правда!
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27.05.2022 06:11 Відповісти
Ти вірно написав. Тільки не у тему це тут.
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27.05.2022 09:58 Відповісти
Мразі рашистські. Смерть це все на що вони заслуговують.
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26.05.2022 22:02 Відповісти
прокляті свинособачі іроди
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26.05.2022 22:02 Відповісти
Украинские защитники дают достойный отпор врагу. Однако еще рано говорить, что все уже почти закончилось и победа близка. Победой можно будет считать, когда ВСУ выйдут на границы нашей страны, включая аннексированный Крым.Об этом заявил секретарь СНБО Алексей https://www.youtube.com/watch?v=WAqP1Y8auy0&t=2s&ab_channel=24%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB Данилов в интервью 24 каналу. Он подчеркнул, что не стоит считать, что враг слаб и не с кем бороться "Враг ведь сильный и коварный. И говорить обществу, что у нас все хорошо, это себя вводить в заблуждение", - отметил секретарь СНБО.
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26.05.2022 22:03 Відповісти
***** просит запад поставить Украине mlrs.
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26.05.2022 22:11 Відповісти
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26.05.2022 22:15 Відповісти
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26.05.2022 22:27 Відповісти
раз гаубиці дістають до парка горького - то ворог підійшов до Харківської окружної на відстань 18 км,ЗСУ тимчасово відступили.
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26.05.2022 22:32 Відповісти
Ну суки рашиські варвари навіщо ви вбиваєте дітей і мирних громадян ? виздихайте варвари і ваш дибільний народ будьте прокляті.
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26.05.2022 22:39 Відповісти
Накройте уже разок тот сранный Белгород
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26.05.2022 22:47 Відповісти
Бл....разве не говорили что гаубицы уже не достанут?
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27.05.2022 00:43 Відповісти
Хочется что то сказать но нет слов от этой жестокости, как можно убить эту малютку когда она не представляла для их ни какой угрозы зачем обстреливать города если они называют себя освободителями . Хочется спросить, у тебя мать была? Не думаю.
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27.05.2022 01:52 Відповісти
пуля дура, штык молодец. пуля не разбирает где есть кто. тем более снаряд.
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27.05.2022 06:14 Відповісти
Кацапів треба знищувати без жалю
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27.05.2022 12:03 Відповісти
 
 