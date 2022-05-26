5-місячне немовля та його батько загинули внаслідок російського обстрілу Харкова, - голова Нацполіції Клименко

Внаслідок обстрілу Харкова 26 травня загинуло 5-місячне немовля та його батько. Мати дитини у тяжкому стані.

Про це повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.

"Російська армія продовжує вбивати українських дітей та винищувати українські сім’ї. Сьогодні ворог розстріляв Харків. Попередньо, гатили із гаубиць. Коли почався обстріл, на вулиці гуляла молода сім’я: дружина та чоловік, у якого на руках було 5-тимісячне маля. Чоловік помер одразу, жінку в тяжкому стані госпіталізували. Згодом поліцейські знайшли й тіло дитини. Малюка з рук батька вибуховою хвилею відкинуло вгору на дах під’їзду…

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Внаслідок сьогоднішніх обстрілів загинуло 8 харків’ян. Ще 17 зазнали поранень. Вкотре українські сім’ї осиротіли через ненависних російських загарбників.

Наш обов’язок - змусити ворога відповісти за свої злочини. І ми це зробимо. Неодмінно", - розповів Клименко.