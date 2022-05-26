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Новини Санкції проти Росії Війна
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Путін розповідає європейським високопосадовцям, що Україна перешкоджає експорту зерна, а подолати продовольчу кризу допоможе скасування санкцій проти РФ

зерно

Москва готова зробити "значний внесок" в те, щоб не допустити глобальної продовольчої кризи, якщо Захід зніме санкції, запроваджені проти Росії через війну в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Кремля, у телефонній розмові з прем’єр-міністром Італії Маріо Драгі Путін також розповів про кроки РФ "для безпеки судноплавства", яким нібито перешкоджає українська сторона.

Тим не менш "Володимир Путін акцентував, що Російська Федерація готова зробити свій вагомий внесок у подолання продовольчої кризи за рахунок експорту зерна та добрив за умови зняття політично мотивованих обмежень із боку Заходу".

Також "підтверджений настрій російської сторони і надалі забезпечувати безперебійне постачання природного газу до Італії за цінами, що зафіксовані в контрактах".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росія звинувачує у продовольчій кризі Україну. ДОКУМЕНТ

Зазначається, що розмова відбулася за ініціативи італійської сторони.

Нагадаємо, 25 травня в МЗС РФ заявили, що готові були би надати гуманітарний коридор для експорту українського врожаю через Чорне море - в обмін на зняття санкцій та "розмінування Україною" акваторії Чорного моря, яку в перший місяць повномасштабного вторгнення замінувала сама Росія.

Міністр оборони Британії Бен Воллес відкинув таку ідею, вказавши, що Росія повинна "вчинити правильно".

Також читайте: Туреччина веде переговори з Україною і РФ щодо коридору для експорту зерна, - Reuters

Автор: 

зерно (3112) путін (23733) експорт (4453) продовольство (337)


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Топ коментарі
+31
Hoꑭ. Judge Dredd

@Hon_J_Dredd

·
https://twitter.com/Hon_J_Dredd/status/1529887191933100033 1 ч

Голодаючим країнам Африки Німеччина надасть 5000 тарілок ©
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26.05.2022 22:12
+20
Брехлива конторська тварюка
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26.05.2022 22:08
+14
Вот как то совпало что рф на нас напала, а мы начали саботировать экспорт зерна. Но, это несвязанные вещи, заявляет рф. Конченные дебилы!
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26.05.2022 22:12
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Фашистьониш з рашофюрером хоче замутити 4 рейх.
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26.05.2022 22:08 Відповісти
Сенс тероризма в шантажі,для досягнення мети!! Мета імперців-шовіністів це поневолення народів та загарбання земель цих народів!!!)))
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26.05.2022 22:45 Відповісти
Брехлива конторська тварюка
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26.05.2022 22:08 Відповісти
ПОДОНОК.. ПОСКОРЕЕ БЫ УБРАЛСЯ С ЭТОГО СВЕТА да я знаю что в ********* все е"@нутые на головку ...но ***** особенный так сказать квинстеценция всего маразма ублюдочности тупости дебильности зверячего зомби брехливости ненавистичества к ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ-- достигло аппогея.. высшей стадии и высшей точки..... Думаю ***** уже прошел точку невозврата и Рубикон... Россия у него- как в поговорке--- между Между Сциллой и Харибдой - поставил и себя лично и свое окружение и Россию вместе со ското быдло базой именнуемое-- населением... он бы Библию почитал --чтобы узнать- как Бог наказывал вроде сильные государства, великие, большие с огромной армией... но так как Царь нарушал свой Договор с Богом, его Законы и Заповеди, начинал поклонятся иным Богам Идолам сам себя объявлял божеством... то такое государство странным образом погибало, терпело поражение от маленького государства и жители этой огромной страны получали поражение, страдания, разрушения, смерти и попадали в вечное рабство..
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26.05.2022 22:24 Відповісти
Що порадить Шефір по цьому питанню, десь пропав цей (з)радник!
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26.05.2022 22:09 Відповісти
Мабуть як Каклета боронить Україну на відстані!!!))
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26.05.2022 22:49 Відповісти
И тут на арену выходит дядюшка Сэм и посылает плешивого и его холуев вслед за кораблем.
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26.05.2022 22:09 Відповісти
Акции Газпрома сегодня рухнули на 12,5% за 1 минуту.

Акции «Газпрома (MCX:GAZP)» резко обвалились на торгах Московской биржи. Бумаги упали сразу до 245 руб. за акцию. https://t.me/charter97_org/74017 https://t.me/charter97_org/74017

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26.05.2022 22:41 Відповісти
А еще мы заставляем ежиков трахаться с кактусами
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26.05.2022 22:10 Відповісти
Hoꑭ. Judge Dredd

@Hon_J_Dredd

·
https://twitter.com/Hon_J_Dredd/status/1529887191933100033 1 ч

Голодаючим країнам Африки Німеччина надасть 5000 тарілок ©
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26.05.2022 22:12 Відповісти
Але трохи згодом. Бо - "гуманитарка только тем, кто хорошо кушает!" ©
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26.05.2022 22:23 Відповісти
Але в останню мить передумає все ж таки
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26.05.2022 22:32 Відповісти
Та застрестрелься вже ху*ло
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26.05.2022 22:12 Відповісти
не з нашим щастям ))))
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26.05.2022 22:41 Відповісти
Вот как то совпало что рф на нас напала, а мы начали саботировать экспорт зерна. Но, это несвязанные вещи, заявляет рф. Конченные дебилы!
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26.05.2022 22:12 Відповісти
Вже знайшлись ліцеміри і запроданці, які ту всю брехню ***** просувають по Європі ((
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26.05.2022 22:16 Відповісти
та вони за гроші самім собі вибачайте по самі гланди засунуть і здохнуть, а не тільки по Європі.
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26.05.2022 22:38 Відповісти
напал на страну в разы меньше и её же обвиняет. долго еще будут слушать недофюрера?
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26.05.2022 22:19 Відповісти
а санкції таки діють у пуйла жим жим
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26.05.2022 22:20 Відповісти
Пора выкуривать рф из Черного Моря
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26.05.2022 22:22 Відповісти
Може досить вже європосадовцям спілкуватися з маньяком,педофілом,терористом,вбивцею дітей.Як взагалі з кремлівським лайном говорити можна?Потім за все життя не відмиєшся
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26.05.2022 22:22 Відповісти
Там такі самі з ним розмовляють.
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26.05.2022 23:21 Відповісти
Хворобливі наративи. Щоразу обличчя навиворіт по-інакшому. Диявол має безліч облич
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26.05.2022 22:24 Відповісти
Є ще ті, хто йому вірить? Їм вирок один - довбойоби!
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26.05.2022 22:25 Відповісти
І який же нам сенс перешкоджати?
Самі на себе напали, а потім ще і зерно в себе вкрали.
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26.05.2022 22:29 Відповісти
яка мабуть честь була для італійського міністра поспілкуватися із цим вошивим скунсом... Макрон зайняв чергу і тупцюється на місці в нетерплячці теж отримати таку благодать + бонусом йому обіцяли почухати за вушком! Шольц стоїть в сторонці і скрежетить зубами бо наразі не може собі дозволити такі дзвінки. Орбан, витираючі мацні плями від шпротів з краватки радісно гигикає спостерігаючі за цим цирком збоку. Його радощі затьмарює тільки усвідомлення того факту шо усім до дупи його настрій і думки із цього приводу.
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26.05.2022 22:30 Відповісти
брехливе падло, 50 тис людей вбито за кілька місяців а давайте забудем і цього ніби не було

все зводиться до газового шантажу,

але якщо так плачуться про санкції значить припекло добре
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26.05.2022 22:38 Відповісти
Пішов на Х**й, а краще ЗДОХНИ!!!
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26.05.2022 22:40 Відповісти
А кто этому варвару и брехуну, каких мир не видел ещё верит
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26.05.2022 22:41 Відповісти
А при чем тут украинское зерно к санкциям против агрессора брехуна рашки?
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26.05.2022 22:42 Відповісти
Украина сама блокирует свое зерно в своих портах...
и только "миролюбивая" сраха, которая ваще никогда и нигде не при делах... могла бы помочь разблокировать украинские порты с украинским зерном.. но при этом требует снять санкции за... непонятно самой рахе за что... лицемернее и лживее тварей не было... нет и не надо!!!
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26.05.2022 22:47 Відповісти
Так багато кацапів пишуть - "так и есть! мы к вам только зашли - вы сразу от страха так заскакали, что сами себя стали бомбить, убивать и сами у себя всё воровать! а мы вам несём настоящий мир! вы просто сами не знаете, что у вас на Украине творится!"
Усіх перевершила одна кацапка, яка з піною на всю пащу доводила, що "да у вас уже 8 лет голод и пустые полки в магазинах, на улицах нацисты вас убивают и насилуют - а потом вас напичкивают американской наркотой, и вам кажется, что у вас всё нормально! а мы про вас всю правду знаем, нам по лелювизору показывают!!!111!1"
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26.05.2022 23:01 Відповісти
Смерть кацапам!
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26.05.2022 22:47 Відповісти
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26.05.2022 22:54 Відповісти
Тобто Україна сама собі перешкоджає експортувати зерно, так? Це майже те саме, що начебто Україна сама на себе напала. Брехло маразматичне, коли ти вже нарешті здохнеш?
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26.05.2022 23:56 Відповісти
ПЕДОФИЛ БОТЕКСНЫЙ. КАКОЕ ДЕЛО ДО УКРАИНСКОГО ЗЕРНА. ХОТИМ ПРОДАЕМ,ХОТИМ СВОИМ РАЗДАЕМ,ХОТИМ РЫБ КОРМИМ
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27.05.2022 00:21 Відповісти
лысому уже никто не верит
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27.05.2022 09:17 Відповісти
 
 