Путін розповідає європейським високопосадовцям, що Україна перешкоджає експорту зерна, а подолати продовольчу кризу допоможе скасування санкцій проти РФ

Москва готова зробити "значний внесок" в те, щоб не допустити глобальної продовольчої кризи, якщо Захід зніме санкції, запроваджені проти Росії через війну в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Кремля, у телефонній розмові з прем’єр-міністром Італії Маріо Драгі Путін також розповів про кроки РФ "для безпеки судноплавства", яким нібито перешкоджає українська сторона.

Тим не менш "Володимир Путін акцентував, що Російська Федерація готова зробити свій вагомий внесок у подолання продовольчої кризи за рахунок експорту зерна та добрив за умови зняття політично мотивованих обмежень із боку Заходу".

Також "підтверджений настрій російської сторони і надалі забезпечувати безперебійне постачання природного газу до Італії за цінами, що зафіксовані в контрактах".

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Зазначається, що розмова відбулася за ініціативи італійської сторони.

Нагадаємо, 25 травня в МЗС РФ заявили, що готові були би надати гуманітарний коридор для експорту українського врожаю через Чорне море - в обмін на зняття санкцій та "розмінування Україною" акваторії Чорного моря, яку в перший місяць повномасштабного вторгнення замінувала сама Росія.

Міністр оборони Британії Бен Воллес відкинув таку ідею, вказавши, що Росія повинна "вчинити правильно".

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