УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4311 відвідувач онлайн
Новини Війна
19 020 153

Данілов про захоплення Херсонщини: Рішення щодо підготовки країни до війни ухвалили вчасно, що сталося надалі - буде предметом з'ясування

чонгар

Влітку 2021 року відбулось засідання РНБО безпосередньо щодо Чонгара, Херсонської, Запорізької, Донецької та Миколаївської областей.

Про це 24 каналу розповів секретар Ради нацбезпеки й оборони України Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

"Про всі завдання (про які рапортували, що все виконано) до грудня всі інстанції відзвітували. Що сталося надалі – це буде предметом з'ясування", - наголосив Данілов.

Він зауважив, що відповідним питанням мають зайнятися вже після завершення війни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія будує вже третю лінію оборони на окупованому півдні України, - представник ГУР Скібіцький

"Я не є людина, яка одноосібно визначає всі ці речі. Рішення РНБО (як і багато інших рішень щодо підготовки нашої країни до війни) ухвалили вчасно та відпрацювали", – відзначив секретар РНБО.

Однак, як він пояснив, вже у процесі реалізації у когось могли бути інші думки та інші дії. "З цими питаннями треба буде розбиратися. В будь-якому випадку на це запитання потрібно буде відповідати", – додав Данілов.

Автор: 

Данілов Олексій (1259) окупація (6652) Херсонська область (5691)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+79
Рішення ухвалили, а підготовку до війни провалили повністю.
показати весь коментар
26.05.2022 22:43
+74
Зе-шобла, розуміючи, що за скоєне згодом доведеться відповідати, продовжує інтенсивно виправдовуватись за здачу територій.
показати весь коментар
26.05.2022 22:45
+60
А чого це - після війни? 😲 А якщо це зрада, і зрадник досі робить свю чорну справу? То що, хай робить собі, доки війна не скінчиться? 🤔 Данілов у здоровому глузді?
показати весь коментар
26.05.2022 22:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Зелена команда у всій красі. Приняли якесь рішення (і це ще питання а чи прийняли, бо ж вони постійно брешуть) і все. І ніяк не проконтролювали, що воно виконане. Ідіоти.
показати весь коментар
26.05.2022 23:07 Відповісти
Результати "вчасно" ми всі бачимо...
показати весь коментар
26.05.2022 23:09 Відповісти
Призначений Зеленським і Бакановим заступник очільника СБУ утік на московію, прихопивши із собою багато надцінної інформації. Хто тепер відповість за життя і здоров'я наших розвідників і агентури "там"?
показати весь коментар
26.05.2022 23:10 Відповісти
Бреше Данілов!!! Ніхто не готувався до війни, тому всі мають сидіти після Перемоги над рашистами!!! Мабуть тому і КСУ хочуть прибрати, що не було можливості змінити їхнє рішення....
показати весь коментар
26.05.2022 23:10 Відповісти
Если они руководят вами, то никакой победы естественно не будет, и никто из них не сядет.
показати весь коментар
27.05.2022 00:01 Відповісти
Не бреше. Схоже таки готувались. Розмінували адмінкордон, демонтували протитанкові загородження, там були і їжаки і з/б піраміди, а ще десь поділись танки і арта - це теж підготовка. Інше питання - на чию користь?
показати весь коментар
27.05.2022 00:10 Відповісти
Знаете, что грызёт изнутри безостановочно? Тот факт, что мы постоянно находимся в роли догоняющих. Сначала допускаем ошибки, а потом мужественно их решаем. И ладно бы, за эти ошибки пришлось платить деньгами. Хрен бы с ними, с теми портретами на бумажках. Мы платим самым дорогим, что у нас есть… ЖИЗНЯМИ украинцев.

В начале марта, https://www.facebook.com/yuri.biriukov?__cft__[0]=AZW8T1IFDidrLJJiSdImaOkZWzOPnResXL-hVIscI6DaRlf8hWMS4Ga9vwdSFuR7f-rTojFXL8DH5D0hiPtKxIcTR37b-Y0b8p9NTPTM5FsDepWFqsR36ms-euT9pQSKVV4&__tn__=-]K-R Юрий Бирюков , https://www.facebook.com/pogrebiskij?__cft__[0]=AZW8T1IFDidrLJJiSdImaOkZWzOPnResXL-hVIscI6DaRlf8hWMS4Ga9vwdSFuR7f-rTojFXL8DH5D0hiPtKxIcTR37b-Y0b8p9NTPTM5FsDepWFqsR36ms-euT9pQSKVV4&__tn__=-]K-R Олександр Погребиський , я и ещё пару ребят, помчались в сторону Немишаево. Нужно было проверить жив ли отец воина, который в тот момент находился далеко на востоке. Мужчина несколько дней не выходил на связь с сыном. (Оказалось, что с отцом Слава Богу всё в порядке).

Буквально на окраине многострадальной Бучи, мы обнаружили брошенные позиции артиллерии российских оккупантов. Ещё буквально несколько дней до этого, дивизион «Д-30» утюжил всё, куда мог дотянуться своими снарядами. В чистом поле валялись горы пустых снарядных ящиков. Как привычных, деревянных, так и новеньких. Пластиковых. Я никогда не видел таких снарядных ящиков. Но интересны были не столько они, сколько бирки на самих ящиках. «Государственный контракт. Номер такой-то. Заказчик - Министерство обороны РФ… И главное (!!!) Дата 19.11.2019 года».

Новый контракт.

Новые снаряды.

В новых ящиках.

Приготовили много снарядов. Разных калибров. Так много, что российские оккупанты сейчас могут утюжить наши позиции фактически не задумываясь про количество бэка. Почему? Да потому что ГОТОВИЛИСЬ. Вешали лапшу на уши. Показывали в своих глазах мирные картинки. И в тот же момент спокойно готовились к полномасштабной войне против Украины.

«Грузополучатель. Войсковая часть 55443-НЛ, 174345, Новгородская область. Окуловский р-н…»

Я понимаю, что история не терпит сослагательного наклонения. И время вспять не вернуть. Но если бы Украина ТОЖЕ готовилась, то кто знает… Но поезд уже ушёл.

Теперь путь у нас один. Сцепив зубы, драться за свою землю. Использовать с умом то, что есть и ждать помощи от наших западных партнеров. И да… УМНЕТЬ!

показати весь коментар
26.05.2022 23:11 Відповісти
Як говорять " Героизм одних - это преступления и непрофессионализм других..."
показати весь коментар
26.05.2022 23:18 Відповісти
так себе доказательство-там по совковым правилам запасов должно быть на 10 миллионную армию на 6 месяцев беспрерывных боевых действий-и это только к вооружению ,что стоит на балансе (к примеру на рсзо должно быть не менее 40 ракет на ствол ).
А это доказывает ,что идет просто обновление запасов ,как в любой более менее нормальной стране
показати весь коментар
26.05.2022 23:26 Відповісти
Слів немає. Одні емоції. Хіба що повторю слова С.Петлюри "Нам не страшні московські воші, нам страшні українські гниди". Від себе добавлю. "українські гниди, які отримають зірки героїв України, гірше від *****".
показати весь коментар
26.05.2022 23:12 Відповісти
Але ж хтось обирав тих, хто їх призначав.
показати весь коментар
26.05.2022 23:44 Відповісти
История повторяется ! Тогда - голодомор, теперь - РАШИЗМ
показати весь коментар
27.05.2022 01:44 Відповісти
зе -вєтєрінар не може не бути піздоболом.
показати весь коментар
26.05.2022 23:13 Відповісти
Яке рішення ухвалили - здати Україну ворогу без бою???
показати весь коментар
26.05.2022 23:14 Відповісти
Це дуже важлива державна таємниця. Бо не на часі.
показати весь коментар
26.05.2022 23:47 Відповісти
А почему "не на часi"? Что бездари и предатели и дальше должны продолжать быть при власти, продолжать гадить, потому что они из партии сватов?
показати весь коментар
26.05.2022 23:17 Відповісти
Справа навіть не в тому. Після війни з клоуна зліплять такого героя, що до нього і не підступишся, а його потрібно судити.
показати весь коментар
26.05.2022 23:56 Відповісти
Несколько сотен тысяч вооружённых ветеранов быстро ему и его сватам ласты зліплять. Его сейчас терпят, так как война.
показати весь коментар
27.05.2022 00:06 Відповісти
Товариш у мене казав "чіткіше": "Подожди! Они с него ещё и Богдана Хмельницкого слепт!"
показати весь коментар
27.05.2022 03:54 Відповісти
Ах ты-ж наш Бэтман-спаситель ! И шо-ж Украина без вас клоунов делала-бы ???
показати весь коментар
26.05.2022 23:22 Відповісти
*...приняли вовремя и отработали*. Вот щас, особенно сильно ********** сребреники завоняли у ЗЕбилов сруцькимирных, шо шашлык дружеский с агрессором покушать собирались.
показати весь коментар
26.05.2022 23:41 Відповісти
Блаженні антоніни, облизуючи черговий пронос тік- ток аферистів дристовічєй-кімів , навіть не замітили що зелений спрайт яким вони вмивалися три роки - виявився золотим дощем.
показати весь коментар
26.05.2022 23:41 Відповісти
Скорее это был не заявление а очередной анекдот. 3 месяца слышим что власть все делала правильно а мы не должны сомневаться. За кого власть вообще держать?
показати весь коментар
26.05.2022 23:51 Відповісти
Брехня, брехня і знову брехня. Забувають, що брехали вчора і сьогодні. Заплутались у брехні.
показати весь коментар
26.05.2022 23:52 Відповісти
Про "шашлики" ви, суки, думали.
показати весь коментар
26.05.2022 23:55 Відповісти
Афуєнного з'ясування!
показати весь коментар
26.05.2022 23:56 Відповісти
Який же він гівнюк. Прокинься, сволота, в країні де ти секретар РНБО дітей катують до смерті, якого чорта цих дітей не евакуювали, якого чорта стільки жертв серед мирних? Готувались вони.... До здачі країни готувались це очевидно і досі готуються, бо поки народ всі сили на армію кинув, гетьманцев економіку вгроблює, крадівництво продовжується і регулярно знищуються наші бійці ракетами в місцях дислокації...
показати весь коментар
27.05.2022 00:19 Відповісти
Мабуть, для цього зе уволив бойових генералів в запас Муженко, Кривоноса, а генерала Марченко посадив за ґрати.
показати весь коментар
27.05.2022 00:29 Відповісти
Тижні мовчання і почали знімати з себе провину за зраду. З "вагнеровцями" теж довго мовчали, потім довго відбріхувалися, поки Зе не зізнався. Якщо й було влітку засідання, то чому Данилов не їздив перевіряти стан оборони особисто? Чому не наполягав на швидкому створюванні тероборони? Це питання три роки проштовхував Кривоніс, а останній 2021 рік вже кричали голосно про прийняття закону опозиція і військові, але з ОБ була команда не голосувати, бо грошей на крадівництво не вистачатиме. До того ж є факт зради, то чому після війни, а до її закінчення ці зрадники нехай продовжують працювати в ОБ? Чи знов "не на часі" і будемо чекати на чергове зізнання Зе?
показати весь коментар
27.05.2022 00:39 Відповісти
НАОБОРОТ , Они ещё Кличко обвиняли , за самоуправство,что тот организовывал теробороне‼️ВСЕ ФАКТЫ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОКАЗЫВАЮТ ,ЧТО ГОТОВИЛИ. КАПИТУЛЯЦИЮ -" день пААбеды"и шашлык
показати весь коментар
27.05.2022 01:51 Відповісти
Пипец, ЗЕшлёндры готувалысь и звитувалы, но в итоге всё про***бали. Валите нахер с Банковой, ************! Зачем нужны те, кто всё про**бывает?
показати весь коментар
27.05.2022 02:01 Відповісти
щоб ви не казали,а треба таки послухати безуглу,краще за неї цю справу ніхто і не розтлумачить, і не пояснить.не холопського це розуму
показати весь коментар
27.05.2022 02:01 Відповісти
"будет предметом выяснения"
выяснять и принимать решения нужно сразу, все обещания - такая же ложь как расследование по Иловайску, Дебальцево и т.д.
показати весь коментар
27.05.2022 02:18 Відповісти
Готувались... Готувалися до повної здачі півдня і сходу!!! Ось до чого готувались ці зелені ********.
показати весь коментар
27.05.2022 04:18 Відповісти
А чого це - після війни? Розслідують же справу мертвечука і навіть відосики викладають, як він дає свідчення, але не на себе, а на інших. То чому тут не розслідувати? То це було помилкове рішення влади (не виконувати рішення РНБО), чи зрада?
показати весь коментар
27.05.2022 05:32 Відповісти
Хозарський саботаж.
показати весь коментар
27.05.2022 06:51 Відповісти
Знову бреше, все ви знали й заздалегідь все підготували для швидкої окупації півдня ! Чи ви думаєте ми дурні, чи в нас немає очей, чи місцеві не бачили яку ви оборону створили на півдні ? 3.14дари промоскальські !
Ви ж суки десятки тисяч, якщо не сотні, українців вбили цією зрадою, навмисно, сплановано, безжально й жорстоко.
показати весь коментар
27.05.2022 07:01 Відповісти
похоже ЗСУ крепко держат зешоблу за яйца и начинают им задавать вопросы. Не зря Залужный притянул дермака на "поговорить со Штатами"
показати весь коментар
27.05.2022 07:06 Відповісти
показати весь коментар
27.05.2022 07:10 Відповісти
ТВАРЬ БРЕХЛИВА !! ДОВЕЛИ КРАЇНУ ДО ЗДАЧІ , ЗАРАЗ КРОВЮ УМИВАЄМОСЬ , ХОХОТУНЧИКИ ІБАНІ !!
показати весь коментар
27.05.2022 07:34 Відповісти
Що сталося далі - називається здача території ворогу.
показати весь коментар
27.05.2022 07:37 Відповісти
до кінця війни, людина за такий пройоб має бути як мінімум звільнена, а не чекати перемоги та керувати далі
показати весь коментар
27.05.2022 07:59 Відповісти
""Що сталося надалі - це буде предметом з'ясування", - наголосив Данілов.""

Данило,чого ти з себе дурника ліпеш? Нам і мені байдуже,що і з ким ти будеш розбиратися ПОТІМ.

Три ДОВГИХ місяців минуло як захопили, а окупували за лічені ГОДИНИ!! По обіді вже їздили по Новій Каховці!!!!!Зараз як нам жити під окупантом?Орки ходять табунами по місту як у себе на кацапії. Пенсії через укрпошту доставити не можливо. За ліки-мовчу. Путлер-карлик хоче нашу область приєднати до рашки(не ХРН).... далі нема слів одні... матюки.
показати весь коментар
27.05.2022 08:41 Відповісти
А далі, згідно інформації зі ЗМІ, були переговори про розмінування в рамках ТКГ за участю уповноваженого Президентом Єрмака та згідно з директивами президента Зеленського...
І як вони збираються розбиратися?...
Так як з вагнерівцями?...
показати весь коментар
27.05.2022 09:12 Відповісти
РНБО-весільні генерали, просто для проформи, все вирішує насправді президент Єрмак.
показати весь коментар
27.05.2022 09:25 Відповісти
Очень надеюсь что народ спросит............................
показати весь коментар
27.05.2022 09:27 Відповісти
Був секретарем Горбулін дійсно патріот і державний муж а цей тип як був биком так ним і залишився.
показати весь коментар
27.05.2022 09:45 Відповісти
Якщо всі важливі питання - особливо ті, де надто наявна зрада у владі - відкладати на "після війни" - перемоги не буде - або буде надто великою кров`ю.
показати весь коментар
27.05.2022 09:51 Відповісти
Тобто очикують (чи ще гірше), що сапери, які можуть щось конкретне сказати про розмінування (хто безпосередньо дав наказ) не доживе до кінця війни?
показати весь коментар
27.05.2022 10:20 Відповісти
Буде визначатися роками ,а потім все замнуть як завжди... Як може досі бути головою СБУ, лдина яка втекла закордон, а його заступники зрадники, як досі можуть бути при владі татаров, єрмак і ставленики суркова? Контрозвідка -0-ва!
показати весь коментар
27.05.2022 18:32 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 