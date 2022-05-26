Данілов про захоплення Херсонщини: Рішення щодо підготовки країни до війни ухвалили вчасно, що сталося надалі - буде предметом з'ясування
Влітку 2021 року відбулось засідання РНБО безпосередньо щодо Чонгара, Херсонської, Запорізької, Донецької та Миколаївської областей.
Про це 24 каналу розповів секретар Ради нацбезпеки й оборони України Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.
"Про всі завдання (про які рапортували, що все виконано) до грудня всі інстанції відзвітували. Що сталося надалі – це буде предметом з'ясування", - наголосив Данілов.
Він зауважив, що відповідним питанням мають зайнятися вже після завершення війни.
"Я не є людина, яка одноосібно визначає всі ці речі. Рішення РНБО (як і багато інших рішень щодо підготовки нашої країни до війни) ухвалили вчасно та відпрацювали", – відзначив секретар РНБО.
Однак, як він пояснив, вже у процесі реалізації у когось могли бути інші думки та інші дії. "З цими питаннями треба буде розбиратися. В будь-якому випадку на це запитання потрібно буде відповідати", – додав Данілов.
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В начале марта, https://www.facebook.com/yuri.biriukov?__cft__[0]=AZW8T1IFDidrLJJiSdImaOkZWzOPnResXL-hVIscI6DaRlf8hWMS4Ga9vwdSFuR7f-rTojFXL8DH5D0hiPtKxIcTR37b-Y0b8p9NTPTM5FsDepWFqsR36ms-euT9pQSKVV4&__tn__=-]K-R Юрий Бирюков , https://www.facebook.com/pogrebiskij?__cft__[0]=AZW8T1IFDidrLJJiSdImaOkZWzOPnResXL-hVIscI6DaRlf8hWMS4Ga9vwdSFuR7f-rTojFXL8DH5D0hiPtKxIcTR37b-Y0b8p9NTPTM5FsDepWFqsR36ms-euT9pQSKVV4&__tn__=-]K-R Олександр Погребиський , я и ещё пару ребят, помчались в сторону Немишаево. Нужно было проверить жив ли отец воина, который в тот момент находился далеко на востоке. Мужчина несколько дней не выходил на связь с сыном. (Оказалось, что с отцом Слава Богу всё в порядке).
Буквально на окраине многострадальной Бучи, мы обнаружили брошенные позиции артиллерии российских оккупантов. Ещё буквально несколько дней до этого, дивизион «Д-30» утюжил всё, куда мог дотянуться своими снарядами. В чистом поле валялись горы пустых снарядных ящиков. Как привычных, деревянных, так и новеньких. Пластиковых. Я никогда не видел таких снарядных ящиков. Но интересны были не столько они, сколько бирки на самих ящиках. «Государственный контракт. Номер такой-то. Заказчик - Министерство обороны РФ… И главное (!!!) Дата 19.11.2019 года».
Новый контракт.
Новые снаряды.
В новых ящиках.
Приготовили много снарядов. Разных калибров. Так много, что российские оккупанты сейчас могут утюжить наши позиции фактически не задумываясь про количество бэка. Почему? Да потому что ГОТОВИЛИСЬ. Вешали лапшу на уши. Показывали в своих глазах мирные картинки. И в тот же момент спокойно готовились к полномасштабной войне против Украины.
«Грузополучатель. Войсковая часть 55443-НЛ, 174345, Новгородская область. Окуловский р-н…»
Я понимаю, что история не терпит сослагательного наклонения. И время вспять не вернуть. Но если бы Украина ТОЖЕ готовилась, то кто знает… Но поезд уже ушёл.
Теперь путь у нас один. Сцепив зубы, драться за свою землю. Использовать с умом то, что есть и ждать помощи от наших западных партнеров. И да… УМНЕТЬ!
А это доказывает ,что идет просто обновление запасов ,как в любой более менее нормальной стране
выяснять и принимать решения нужно сразу, все обещания - такая же ложь как расследование по Иловайску, Дебальцево и т.д.
Ви ж суки десятки тисяч, якщо не сотні, українців вбили цією зрадою, навмисно, сплановано, безжально й жорстоко.
Данило,чого ти з себе дурника ліпеш? Нам і мені байдуже,що і з ким ти будеш розбиратися ПОТІМ.
Три ДОВГИХ місяців минуло як захопили, а окупували за лічені ГОДИНИ!! По обіді вже їздили по Новій Каховці!!!!!Зараз як нам жити під окупантом?Орки ходять табунами по місту як у себе на кацапії. Пенсії через укрпошту доставити не можливо. За ліки-мовчу. Путлер-карлик хоче нашу область приєднати до рашки(не ХРН).... далі нема слів одні... матюки.
І як вони збираються розбиратися?...
Так як з вагнерівцями?...