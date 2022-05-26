Данілов про захоплення Херсонщини: Рішення щодо підготовки країни до війни ухвалили вчасно, що сталося надалі - буде предметом з'ясування

Влітку 2021 року відбулось засідання РНБО безпосередньо щодо Чонгара, Херсонської, Запорізької, Донецької та Миколаївської областей.

Про це 24 каналу розповів секретар Ради нацбезпеки й оборони України Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

"Про всі завдання (про які рапортували, що все виконано) до грудня всі інстанції відзвітували. Що сталося надалі – це буде предметом з'ясування", - наголосив Данілов.

Він зауважив, що відповідним питанням мають зайнятися вже після завершення війни.

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"Я не є людина, яка одноосібно визначає всі ці речі. Рішення РНБО (як і багато інших рішень щодо підготовки нашої країни до війни) ухвалили вчасно та відпрацювали", – відзначив секретар РНБО.

Однак, як він пояснив, вже у процесі реалізації у когось могли бути інші думки та інші дії. "З цими питаннями треба буде розбиратися. В будь-якому випадку на це запитання потрібно буде відповідати", – додав Данілов.