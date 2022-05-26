Дизайнерка Романова повернулася з Польщі в Україну і вступила в ССО "Азов": "У мене не було страху"

Лід-дизайнерка ELEKS Марія Романова проміняла затишний офіс у Кракові на місце тактичного медика в ССО "Азов". Мобілізуватися вийшло не одразу, але дівчина виявилася наполегливою. Сьогодні вона проходить важкі тренування та підготовку, оскільки, на відміну від Росії, Україна не відправляє на передову необучених людей.

Про це Романова розповіла в нтервʼю AIN.UA, передає Цензор.НЕТ.

"В перші дні повномасштабної війни у мене не було страху. Я зібрала валізку, думала, де б дістати зброю. Мені сказали, що я не потраплю до ТРО через те, що я жінка. Тим часом у ELEKS відкрився офіс у Кракові, і наш керівник дуже попросив, щоб ми переїхали. Але вже в автобусі, поряд з мамами з грудними дітками я відчула себе не на своєму місці і не в своїй тарілці. У Польщі я намагалась допомагати, чим можу, знаходила гуманітарку, волонтерила, ходила на всі мітинги. Так я прожила три тижні і зрозуміла, що це все не для мене. Мені пропонували поїхати в США або в Швецію, але я розуміла, що не зможу ні на кілометр поїхати далі від України", - розповіла вона.

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"У нас з моїм керівником була важка розмова – моє рішення піти на війну стало кадровою втратою для бізнесу. Але він бачив мій стан, коли бомбили Чернігів, коли я не мала звʼязку з родиною, коли зруйнували мій дім (квартиру батьків Марії частково зруйнували окупанти. – Ред.). І він відповів, що поважає мій вибір, і що компанія зробить все, щоб мені допомогти, забезпечити спорядженням і всім, що буде потрібно. Коли я поверталась до України, у мене вже були контакти людей, до яких треба було прийти і пройти інтервʼю. Одне було в Київське ТРО, друге – в ССО "Азов" (спочатку "Азов" був як добровольчий підрозділ, а тепер переформатувався у Сили спеціальних операцій). Я пояснила, що як представник з ІТ, знаюся на технологіях, менеджменті, і можу привнести новації та порядок в цю дещо архаїчну структуру. Мене прийняли. Зараз я проходжу навчання. Я була на фінансовому фронті, на інформаційному і волонтерському. Нарешті я – на військовому фронті, і відчуваю, що я – на своєму місці. Є спокій, я впевнена, що роблю все правильно і розумію, для чого я це роблю", - наголосила Романова.

"На передовій ще не була – проходжу навчання. Це і тактика, фізична підготовка (тягати на собі 10+кг не так то й просто), медична. Також є окремі заняття по техніці виконання завдань в залежності і від підрозділу. У мене немає вищої або середньої медичної освіти, але для тактичного медика це не обовʼязково. На тому рівні, на якому я працюю – моїх знань і навичок достатньо. В моїх компетенціях: підтримка життя бійців, критичні термінові втручання та евакуація, а також забезпечення знаннями з першої домедичної допомоги для всіх побратимів в бригаді, інформування, що вони мають робити при яких ситуаціях у разі, якщо медик не може дістатися до пораненого самостійно. Статистика показує, що якщо як мінімум 60% особового складу проходять курси тактичної медицини, то шанс врятувати життя своє або побратима підвищується в три рази", - додала вона.

"У мене постійно присутній ефект Даунінга-Крюгера, я весь час хвилююся, що щось недостатньо розумію і прошу побратимів звозити мене на додаткові навчання по тактиці чи, наприклад, відпрацювати ще раз надання допомоги в абсолютній темряві. Коли я сюди потрапила, то зрозуміла, що воювати – це не те, чому можна швидко навчитися. Професійні військові цим живуть. Якби до повномасштабної війни хтось до мене прийшов і сказав "зроби з мене дизайнера за два тижні", я б посміялась. Думаю, військові відчувають те саме, коли невійськові люди стають "військовими" за місяць-півтора-два. Тому, звісно, я некомпетентна. Але робимо все можливо, щоб бути корисними. Як показала практика, деякі технології дозволяють працювати і без великого військового досвіду", - зазначила Романова.

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"У мене немає страху. Звісно, він буде, коли потрапиш на передову. Може бути відчуття жалю, що з кимось не встиг попрощатися. Але в мене є відчуття, що не 100% людей, які йдуть на війну, вмирають. Я розмовляла з побратимами, хто з 2014 року в "Азові" воюють, і спитала у них, яка ймовірність померти на полі бою. І мені відповіли: шанс такий самий, як потрапити під машину у великому місті. Ми зараз потенційно всі в небезпеці. І я думаю про це так: якщо помру, то значить так сталося, але принаймні я зробила все, що могла. Ще в школі я дуже заглиблювалась в історію України, і мені було прикро, що протягом сторіч ми от-от і досягли б великої державності, незалежності, але щось постійно зривалося. То князі між собою посваряться, то гетьмани щось не поділили. І в 2014 році я зрозуміла, що це – новий виток. Безпосередня участь у захисті країни для мене – як кармічна битва. Вирішальний ривок за всю історію українсько-російського протистояння. Це те, за що наші предки віддавали свої життя, а ми тепер маємо історичний шанс завершити багаторічну битву за незалежність. Мені 30 років, ми з Україною однолітки. І я відчуваю, що проживаю те саме, що проживає вона. Я не шкодую про прийняте рішення. Є певний аспект – фінансовий. Працюючи в ІТ, я звикла до того, що у мене є гроші, я можу підтримувати сімʼю, відкладати на майбутнє. Зараз є проблеми з виплатами в ТРО та ССО, хоча я не вбачаю в цьому зраду, скоріше це просто той самий хаос, про який я говорила вище. Але для мене захищати країну важливіше, ніж заробити додатково певну кількість доларів і купити те, що потім потенційно може бути зруйноване. Війна показала, що матеріальне швидко плине. Головне – люди, незалежність і суверенність. Ми боремося не просто за свободу – а за право на існування", - резюмувала вона.